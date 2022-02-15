İzmir'de iş hanında yangın! 1 kişi ve 2 kedi yavrusu öldü

Kemeraltı Çarşısı'ndaki 920 Sokak'ta bulunan iş hanının giriş katında yer alan ve bir süredir evsiz Azmi Akça'nın (60) kaldığı dükkanda, gece saatlerinde yangın çıktı. Dükkan dışına sirayet etmeyen yangın, bir süre sonra kendiliğinden söndü. Sabah iş hanına gelen esnaf, durumu itfaiye ve polise bildirdi. İş yerinde soğutma çalışması yapan ekipler, Azmi Akça'nın (60) hayatını kaybettiğini belirledi. Esnaftan Cüneyt Topçu, sabah saatlerinde iş yerine geldiğinde durumu fark ettiğini belirterek, "Sabah 09.30'da ben gelene kadar kimse yangını fark etmemiş. İş yerinde Azmi amcanın yanmış olduğunu görünce durumu yetkililere bildirdim. İtfaiye ve polis ekipleri geldi." dedi.