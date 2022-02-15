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Aktüel
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İzmir'de iş hanında yangın! 1 kişi ve 2 kedi yavrusu öldü

2022-02-15 16:59:38
İzmir'de iş hanında yangın! 1 kişi ve 2 kedi yavrusu öldü

İzmir-Konak'ta iş hanındaki dükkanda çıkan yangında, gece burada kalan kişi hayatını kaybetti.

#1
Foto - Kemeraltı Çarşısı'ndaki 920 Sokak'ta bulunan iş hanının giriş katında yer alan ve bir süredir evsiz Azmi Akça'nın (60) kaldığı dükkanda, gece saatlerinde yangın çıktı. Dükkan dışına sirayet etmeyen yangın, bir süre sonra kendiliğinden söndü. Sabah iş hanına gelen esnaf, durumu itfaiye ve polise bildirdi. İş yerinde soğutma çalışması yapan ekipler, Azmi Akça'nın (60) hayatını kaybettiğini belirledi. Esnaftan Cüneyt Topçu, sabah saatlerinde iş yerine geldiğinde durumu fark ettiğini belirterek,

Kemeraltı Çarşısı'ndaki 920 Sokak'ta bulunan iş hanının giriş katında yer alan ve bir süredir evsiz Azmi Akça'nın (60) kaldığı dükkanda, gece saatlerinde yangın çıktı. Dükkan dışına sirayet etmeyen yangın, bir süre sonra kendiliğinden söndü. Sabah iş hanına gelen esnaf, durumu itfaiye ve polise bildirdi. İş yerinde soğutma çalışması yapan ekipler, Azmi Akça'nın (60) hayatını kaybettiğini belirledi. Esnaftan Cüneyt Topçu, sabah saatlerinde iş yerine geldiğinde durumu fark ettiğini belirterek, "Sabah 09.30'da ben gelene kadar kimse yangını fark etmemiş. İş yerinde Azmi amcanın yanmış olduğunu görünce durumu yetkililere bildirdim. İtfaiye ve polis ekipleri geldi." dedi.

#2
Foto - Yunus Emre Peneçek de akşam iş merkezini kapatmadan önce Azmi Akça'yı yatağına yatırdıklarını, kendilerinin de evine gittiğini, Akça'nın aydınlatma için mum kullandığını, yangının bundan çıkmış olabileceğini düşündüğünü söyledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Akça'nın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Diğer yandan, yangının çıktığı dükkanda, iki kedi yavrusu da öldü. Anne kedi, dükkana gelerek yavrularını aradı.

Yunus Emre Peneçek de akşam iş merkezini kapatmadan önce Azmi Akça'yı yatağına yatırdıklarını, kendilerinin de evine gittiğini, Akça'nın aydınlatma için mum kullandığını, yangının bundan çıkmış olabileceğini düşündüğünü söyledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Akça'nın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Diğer yandan, yangının çıktığı dükkanda, iki kedi yavrusu da öldü. Anne kedi, dükkana gelerek yavrularını aradı.

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