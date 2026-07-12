İzmir'de geliştirilen teknoloji dünya literatürüne girdi!

"Bu teknoloji, tek başına otonom bir tanı koyma aracı veya ilk gün triyaj enstrümanı değildir. Tamamen hekimin klinik kararlarını desteklemek, takibin ilk 12 günlük kritik izlem periyodunda dynamic hormonal ve ultrason parametrelerini analiz ederek klinisyene erken uyarı sinyalleri vermek üzere tasarlanmış bir 'Klinik Karar Destek Sistemi'dir. Nihai teşhis ve tedavi yönetimi, her zaman olduğu gibi uzman hekimin sorumluluğundadır. Geliştirilen modelin dünyadaki diğer çalışmalardan en büyük farkı, kara kutu (black-box) olarak bilinen geleneksel yapay zeka modellerinin aksine 'Açıklanabilir Yapay Zeka (XAI - SHAP)' altyapısına sahip olmasıdır. Sistem, tanı koyarken hangi parametreye (intrauterin kese varlığı, endometrial kalınlık, progesteron ve -hCG seviyeleri gibi) ne kadar güvendiğini hekime gerekçeleriyle sunarak, tıbbi güvenilirliği en üst düzeye çıkarmaktadır. Türk tıp ve yazılım dünyasının ortak başarısı olan bu yenilikçi yaklaşımla, yakın gelecekte rutin jinekoloji kliniklerinde takip süreçlerini hızlandırmayı ve anne sağlığı çıktılarını küresel ölçekte iyileştirmeyi hedefliyoruz."