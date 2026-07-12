İzmir'de geliştirilen teknoloji dünya literatürüne girdi!
İzmir'de geliştirilen yerli yapay zeka modeli, kadın sağlığını tehdit eden önemli gebelik komplikasyonlarından birinin erken teşhisinde başarılı sonuçlar verdi. Uluslararası kabul gören çalışma, erken tanıyla cerrahi müdahale ihtiyacını azaltabilecek yeni bir yöntem sundu. İzmir'de geliştirilen yapay zeka tabanlı yeni bir sağlık teknolojisi, uluslararası bilim dünyasında önemli bir başarıya imza attı. Kadın sağlığını tehdit eden ve erken müdahale edilmediğinde ciddi sonuçlara yol açabilen dış gebeliğin erken teşhisine yönelik geliştirilen sistem, uluslararası hakemli bir bilim dergisinde yayımlanarak literatüre girdi.