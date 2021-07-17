  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
4
İzmir'de feci kaza! Otomobil takla atarak durabildi

2021-07-17 06:52:59
İzmir'de feci kaza! Otomobil takla atarak durabildi

İzmir'de yaşanan bir kazada otomobilin takla atması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

#1
Foto - Alınan bilgiye göre, Ovakent Mahallesi'nden Ödemiş istikametine giden Onur Y. (22) idaresindeki 35 AHF 978 plakalı otomobil, Menderes Köprüsü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Alınan bilgiye göre, Ovakent Mahallesi'nden Ödemiş istikametine giden Onur Y. (22) idaresindeki 35 AHF 978 plakalı otomobil, Menderes Köprüsü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

#2
Foto - Kazada yaralanan sürücü ile beraberindeki Sinan A. (21) ve Nihat O. (21), araçta sıkıştı. Yaralılar, İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Kazada yaralanan sürücü ile beraberindeki Sinan A. (21) ve Nihat O. (21), araçta sıkıştı. Yaralılar, İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

#3
Foto - Sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü ve Sinan A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü ve Sinan A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

“Domuzcu” Canan’dan kurban uyanıklığı
Siyaset

“Domuzcu” Canan’dan kurban uyanıklığı

Eşiyle birlikte yedikleri domuz etinin fotoğrafını paylaşan ve İslam karşıtı onlarca mesajla gündeme gelen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaf..
Kurban bayramı öncesi Nihat Hatipoğlu uyardı: Hoş olmayan bir uygulama uzak durun
Gündem

Kurban bayramı öncesi Nihat Hatipoğlu uyardı: Hoş olmayan bir uygulama uzak durun

Kurban bayramı öncesi merak edilen soruları Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, bugün kaleme aldığı yazısında cevapladı. İşte kurbana dair merak edil..
Uzman isim tek tek açıkladı... Çin'in
Gündem

Uzman isim tek tek açıkladı... Çin'in "borç tuzağı" deşifre oldu

Giderek yayılmacı bir politika izleyen Komünist Çin, "Kuşak Yol Projesi" ile üçüncü dünya ülkelerini ve gelişmekte olan ülkeleri hedefine ko..
Kar satışlarıyla geri çekildi! 'Altın' iddiası: Baskının sürmesi durumunda...
Ekonomi

Kar satışlarıyla geri çekildi! 'Altın' iddiası: Baskının sürmesi durumunda...

Tera Yatırım, altın fiyatlarının son iki gündeki yükselişinin ardından bugün kar satışları ile geri çekildiğini, altın için satış baskısının..
Doğu Perinçek bile Dursun Çiçek'i nakavt etti
Gündem

Doğu Perinçek bile Dursun Çiçek'i nakavt etti

Bir televizyon programında yayınlanan programa katılan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, yaşanan 'hapis' tartışmalarının ardından C..
AB yeni listeyi yayınladı! Türkiye yine yer almadı
Dünya

AB yeni listeyi yayınladı! Türkiye yine yer almadı

Seyahat edilebilir ülkeler listesini güncelleyen Avrupa Birliği (AB) Türkiye'yi kırmızı listeden çıkartmadı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay