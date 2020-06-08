İzmir lise LGS yüzdelik dilimleri 2020 İzmir’de lise taban puanları 2020 MEB e okul

2020 İzmir LGS lise yüzdelik dilimleri. Koronavirüs salgını nedeniyle mart ayından bu yana okullar kapalı ve okullar eylül ayında açılacak. Eğitim TRT EBA TV üzerinden uzaktan eğitim olarak gerçekleştirildi. 8. Sınıf öğrencilerinin gireceği LGS 2020 öncesi geri sayım devam ediyor. İyi bir liseye girmenin hayalini kuran öğrenciler özellikle de İstanbul lise taban puanlarını merak ediyor. 2020 LGS sınavı 20 Haziran’da yapılacak. LGS sınavı ile Anadolu, Fen, İmam Hatip, Mesleki ve teknik Anadolu lisesine gidecek olan öğrenciler özellikle de İzmir lise 2020 taban puanlarını araştırmaya devam ediyor. Peki İzmir LGS yüzdelik dilimleri 2020 nedir? İşte İzmir liseleri yüzdelik dilimleri, LGS taban puanları kontenjanları.