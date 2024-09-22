2024-09-22 11:01:42 İzmir Körfezi kırmızıya büründü! Uzmanlar uyardı!
İzmir Körfezi Bilim Kurulu Üyesi Ege Üniversitesi (EÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İnci Tüney Kızılkaya, İzmir Körfezi'ndeki kırmızılığın nedeninin mikroalglerin çoğalmasıyla oluşan 'red tide' olduğunu, havaların soğumasıyla kırmızılığın kaybolacağını belirtti. Kızılkaya, "İlkbahar ve sonbahar mevsimlerinde ani alg çoğalmaları doğal süreçler. Doğal olmayan, aşırı olması ve uzun sürmesi" dedi.