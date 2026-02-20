İzmir böyle zulüm görmedi: Arabalarını park edenler şok geçirdi!

"ARABAYI ÇÖPÜN İÇİNE KOYDUM" Aracını çöp suyunun içerisine bırakmak zorunda klana bir vatanda ise yaşananlara isyan ederek, "Altyapı sıfır, yollarımız ve çöplerimiz her şey kötü durumda. Buraya Görkem Duman'ın afişini asmışlar, herhalde bununla gurur duyuyorlar ve 'bizim eserimiz bu' diyorlar. Kesinlikle kimse rahatsız değil, aslında kapılarını çala çala o kapıyı dövmeleri lazım. Otopark sorunu anlatmakla bitmez, yer bulamadığım için arabayı çöpün içine koydum; yoksa trafik kaldıracak ve ceza yiyeceksiniz." dedi.