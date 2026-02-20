  • İSTANBUL
İzmir böyle zulüm görmedi: Arabalarını park edenler şok geçirdi!
İzmir böyle zulüm görmedi: Arabalarını park edenler şok geçirdi!

İzmir'de skandalların ardı arkası kesilmezken CHP'li Buca Belediyesi'nde yine rezil görüntüler ortaya çıktı.

Buca’da kriz bitmiyor. İzmir’in Buca ilçesi alt yapı sorunları ve çevre kirliliği ile mücadele etmeye devam ediyor. Şehir genelinde artan sağanak yağışın etkisiyle yollar göle dönerken yaşanan çöp sorunları da vatandaşları çileden çıkarttı.

SAĞANAK SONRASI ÇÖPLER YOLLARA DÖKÜLDÜ İzmir’de etkili olan sağanak yağışların ardından yolları su basarken Buca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne ait şantiye alanından gelen sular otoparkta birikti, biriken çöpler sağanak sonrası yola taştı. Atıklar yağmur suları ile birlikte kötü koku ve çevre kirliliğine neden olmuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'da Buca'dan gelen görüntülerin ardından Buca Belediyesi hakkında soruşturma başlattı.

"ARABAYI ÇÖPÜN İÇİNE KOYDUM" Aracını çöp suyunun içerisine bırakmak zorunda klana bir vatanda ise yaşananlara isyan ederek, "Altyapı sıfır, yollarımız ve çöplerimiz her şey kötü durumda. Buraya Görkem Duman'ın afişini asmışlar, herhalde bununla gurur duyuyorlar ve 'bizim eserimiz bu' diyorlar. Kesinlikle kimse rahatsız değil, aslında kapılarını çala çala o kapıyı dövmeleri lazım. Otopark sorunu anlatmakla bitmez, yer bulamadığım için arabayı çöpün içine koydum; yoksa trafik kaldıracak ve ceza yiyeceksiniz." dedi.

"HALK ALTYAPI YETERSİZLİĞİNDEN BEZDİ" İzmir genelinde yaşanan altyapı sorunlarına ilişkin ise AK Parti Meclis Üyesi Dilaver Kişili, İzmir’in bir türlü çözülemeyen alt ve üst yapı sorunlarının çok ironik istatistikler ortaya çıkarmaya başladığını söyledi. Kişili yaptığı açıklamada; vatandaşların bozuk yollar, sel baskınları ile cebelleşirken, sanayi sitelerinin işlerinin yüzde 40 oranında arttığını belirterek, “CHP’li yerel idarenin yenilemediği hatta yama bile atamadığı yollar, çukurlar, alt yapının yetersizlikleri halkı bezdirdi. Trafik çilesi bir yana; senede bir aracına bakım yaptıranlar, son yıllarda ayda bir oto tamircisine gitmeye başladı.” dedi.

İŞÇİLER YENİDEN EYLEM YAPTI Buca Belediyesi’nde yaşanan krizler bitmek bilmezken 7 aydır ödemelerini alamayan Tüm Bel-Sen İzmir memurları belediye önünde eylem yaptı. Çalışanlar “İzmir Buca Belediyesi’nin keyfi ve sorumsuz uygulamaları nedeniyle belediyede görev yapan memurlar ciddi bir mağduriyet yaşamaktadır.” ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz aylarda Buca Büyükşehir Belediye Başkanı Görkem Duman, belediye çalışanları aylardır maşalamadıkları gerekçesiyle belediye önünde eylem yaptığı esnada Başkan Duman ise ünlü türkücü Sevcan Orhan ile Tayland’ın Phuket adasında tatile gitmişti./ kaynak: haber7

Gure

İzmir'de üç beş kişi memnun değil. Ama halkın büyük çoğunluğu İzmir'deki su baskinlari, yolların göl olması, çöplerin dağlar gibi birikmesi, korfezin foseptik çukuruna dönmesi gibi kötü işler galiba laikliğe aykırı olmadığı için bir mahsuru yok diye düşünüp, her seçimde chp'ye oy veriyorlar. Memnun olmayanlara tavsiyem, sabır! Ölünce kurtulacaksınız bu sıkıntılardan. , Bu yüzden hiç sıkıntı duymadıklarını her seçimde CHP'ye oy vererek ispat ediyorlar.
