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Eğitim
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İzmir Anadolu fen mesleki ve teknik anadolu lisesi imam hatip lisesi taban puanı yüzdelik dilimleri 2022:

2022-06-30 14:21:16
İzmir Anadolu fen mesleki ve teknik anadolu lisesi imam hatip lisesi taban puanı yüzdelik dilimleri 2022:

İzmir lise taban puanı yüzdelik dilimleri 2022: 5 Haziran'da 81 ilde yapılan lise giriş sınavı LGS sonuçları MEB tarafından açıklandı. LGS sonuçları sonrası lise tercih tarihleri sınavı katılan öğrenciler tarafından merak ediyordu. Milli Eğitim Bakanlığı 2022 lise tercih tarihlerini açıkladı. Buna göre, lise tercihleri 4-20 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Lise tercih tarihlerinin açıklanmasıyla birlikte lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları da sorgulanır oldu. İşte İzmir lise taban puanları, yüzdelik dilimleri, kontenjanları

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Foto - Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih ve yerleştirme kılavuzu

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih ve yerleştirme kılavuzu "http://meb.gov.tr"den yayımlandı. Lise tercihleri 4 Temmuz'da başlayacak, 20 Temmuz saat 17.00'ye dek sürecek. Yerleştirme sonuçları ise 25 Temmuz'da açıklanacak. LGS tercih tarihlerinin açıklanmasından sonra öğrenciler şimde lise taban puanları yüzdelik dilimleri ve kontenjanalarını araştırıyor. İşte İzmir Anadolu fen mesleki ve teknik anadolu lisesi imam hatip lisesi taban puanı yüzdelik dilimleri 2022:

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