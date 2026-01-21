İzlanda devinden beklenmedik Türkiye kararı! Daha yeni başlamışlardı ani kararla durdurdular
İstanbul uçuşlarıyla ilgili ani bir karar alan İzlanda hava yolu şirleti İcelandair'den çekilme hamlesi geldi. İşte detaylar...
İzlanda’nın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Icelandair, İstanbul’a gerçekleştirdiği uçuşları 1 Şubat’tan itibaren durdurma kararı aldığını duyurdu.
Havayolundan yapılan açıklamada, bu karardan etkilenen yolcuların ya aktarmalı uçuşlarla yeniden rezervasyon yapabilecekleri ya da bilet ücretlerinin tamamını iade alabilecekleri belirtildi.
Icelandair ile İzlanda Ticari Pilotlar Birliği arasında yürürlükte olan toplu iş sözleşmesine göre, İstanbul hattının işletilmesi için özel bir muafiyet bulunuyordu. Ancak sendikanın, söz konusu muafiyeti 1 Şubat 2026 itibarıyla geri çekme kararı alması, hattın sürdürülebilirliğini ortadan kaldırdı.
Icelandair CEO’su Bogi Nils Bogason, İstanbul’un şirket için stratejik öneme sahip yeni bir destinasyon olduğunu vurgulayarak, hattın Asya ve Orta Doğu’yu İzlanda ve Kuzey Amerika’ya bağlama potansiyeli sunduğunu ifade etti.
Bogason açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Ne yazık ki muafiyetin kaldırılması, maliyet artışlarına ve operasyonel belirsizliğe yol açacak. Bu durum, söz konusu hattın işletilmesini ve daha fazla geliştirilmesini artık şirketimiz için uygulanabilir olmaktan çıkarıyor.”
