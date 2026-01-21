  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Göyne Barajı dondu! Balık kafesleri buz kütlesinin altında kaldı Taraftardan sert çıkış gelebilir?!? Fenerbahçe Oosterwolde'yi satacak mı? İşte cevabı Katil İsrail Gazze’de barış masasını kanla dağıttı! Sözde ateşkes, özde katliam Bu hamle ne zaman bitecek artık? Boey'un ölçüsünü almaya geliyor Mustafa Destici’den o alçaklığa çok sert çıkış: “Bedeli ağır olur” İzlanda devinden beklenmedik Türkiye kararı! Daha yeni başlamışlardı ani kararla durdurdular İçine 2 dal atın yeter: İşte ağrıları geçiren ikili! Daha yeni başlamışlardı ve işi bitirdiler! Haydi hayırlısı olsun Beşiktaş için...
Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
İzlanda devinden beklenmedik Türkiye kararı! Daha yeni başlamışlardı ani kararla durdurdular
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İzlanda devinden beklenmedik Türkiye kararı! Daha yeni başlamışlardı ani kararla durdurdular

İstanbul uçuşlarıyla ilgili ani bir karar alan İzlanda hava yolu şirleti İcelandair'den çekilme hamlesi geldi. İşte detaylar...

#1
Foto - İzlanda devinden beklenmedik Türkiye kararı! Daha yeni başlamışlardı ani kararla durdurdular

İzlanda’nın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Icelandair, İstanbul’a gerçekleştirdiği uçuşları 1 Şubat’tan itibaren durdurma kararı aldığını duyurdu.

#2
Foto - İzlanda devinden beklenmedik Türkiye kararı! Daha yeni başlamışlardı ani kararla durdurdular

Havayolundan yapılan açıklamada, bu karardan etkilenen yolcuların ya aktarmalı uçuşlarla yeniden rezervasyon yapabilecekleri ya da bilet ücretlerinin tamamını iade alabilecekleri belirtildi.

#3
Foto - İzlanda devinden beklenmedik Türkiye kararı! Daha yeni başlamışlardı ani kararla durdurdular

Icelandair ile İzlanda Ticari Pilotlar Birliği arasında yürürlükte olan toplu iş sözleşmesine göre, İstanbul hattının işletilmesi için özel bir muafiyet bulunuyordu. Ancak sendikanın, söz konusu muafiyeti 1 Şubat 2026 itibarıyla geri çekme kararı alması, hattın sürdürülebilirliğini ortadan kaldırdı.

#4
Foto - İzlanda devinden beklenmedik Türkiye kararı! Daha yeni başlamışlardı ani kararla durdurdular

Icelandair CEO’su Bogi Nils Bogason, İstanbul’un şirket için stratejik öneme sahip yeni bir destinasyon olduğunu vurgulayarak, hattın Asya ve Orta Doğu’yu İzlanda ve Kuzey Amerika’ya bağlama potansiyeli sunduğunu ifade etti.

#5
Foto - İzlanda devinden beklenmedik Türkiye kararı! Daha yeni başlamışlardı ani kararla durdurdular

Bogason açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

#6
Foto - İzlanda devinden beklenmedik Türkiye kararı! Daha yeni başlamışlardı ani kararla durdurdular

“Ne yazık ki muafiyetin kaldırılması, maliyet artışlarına ve operasyonel belirsizliğe yol açacak. Bu durum, söz konusu hattın işletilmesini ve daha fazla geliştirilmesini artık şirketimiz için uygulanabilir olmaktan çıkarıyor.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yılmaz Özdil: Suriye başarısı için Hakan Fidan ve İbrahim Kalın’a madalya verilmeli! Suriye’de Türkiye’nin dediği oldu
Gündem

Yılmaz Özdil: Suriye başarısı için Hakan Fidan ve İbrahim Kalın’a madalya verilmeli! Suriye’de Türkiye’nin dediği oldu

Muhalif kimliğiyle tanınan gazeteci Yılmaz Özdil, Türkiye'nin Suriye politikasındaki tarihi başarısı karşısında ezber bozdu. Sözcü TV ekranl..
Turkiye - Rusya hattı: AB'ye gaz ihracatı rekor seviyeye yaklaştı
Ekonomi

Turkiye - Rusya hattı: AB'ye gaz ihracatı rekor seviyeye yaklaştı

Rusya'dan Avrupa Birliği ülkelerine TürkAkım doğalgaz boru hattı üzerinden yapılan gaz sevkiyatı ocak ayında tarihi zirvesine yaklaştı. Yetk..
Türk bayrağına alçak saldırı! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Soruşturma başlatıldı
Gündem

Türk bayrağına alçak saldırı! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Mardin Nusaybin–Kamışlı sınır hattında terör örgütü yandaşlarınca bayrağımıza yönelik gerçekleştirilen alçak giri..
Verdikçe daha fazla şımarıyor: Trump'a 'artık yeter’ diyen biri çıktı
Dünya

Verdikçe daha fazla şımarıyor: Trump'a 'artık yeter’ diyen biri çıktı

ABD Başkanı Donald Trump’a Avrupa’dan ‘artık yeter’ diyen bir lider sonunda çıktı. Belçika Başbakanı De Wever, ‘aç bir tırtıl’a benzettiği A..
Süleyman Şah türbesi terörden temizlendi
Gündem

Süleyman Şah türbesi terörden temizlendi

Süleyman Şah türbesi terörden temizlendi. Suriye Ordusu, Kara Kozak Köyü'nü terör örgütü YPG'den kurtardı.

Ahmed Şara bu müptezellere az bile yapıyor! PKK’lı pislik: "Biz Allah’tan üstünüz"
Gündem

Ahmed Şara bu müptezellere az bile yapıyor! PKK’lı pislik: “Biz Allah’tan üstünüz”

Suriye’de rejim güçlerine karşı çatışan İsrail destekli YPG/SDG’li teröristler, İslam’a ve Müslümanlara kin kustular.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23