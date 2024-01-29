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Dünya
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İzium'daki toplu mezarlar görüntülendi

2024-01-29 12:48:46
İzium'daki toplu mezarlar görüntülendi

Rusya Ukrayna savaşı üçüncü yılına girerken İzium kent mezarlığının yanındaki alandaki toplu mezarlar görüntülendi.

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Foto - İzium'daki toplu mezarlar görüntülendi

Ukrayna ordusunun Rus güçlerinden geri almasının ardından Harkiv bölgesine bağlı şehirde bir toplu mezarda 440'tan fazla ceset bulunmuştu.

#2
Foto - İzium'daki toplu mezarlar görüntülendi

#3
Foto - İzium'daki toplu mezarlar görüntülendi

#4
Foto - İzium'daki toplu mezarlar görüntülendi

#5
Foto - İzium'daki toplu mezarlar görüntülendi

#6
Foto - İzium'daki toplu mezarlar görüntülendi

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