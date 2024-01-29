2024-01-29 12:48:46 İzium'daki toplu mezarlar görüntülendi
Rusya Ukrayna savaşı üçüncü yılına girerken İzium kent mezarlığının yanındaki alandaki toplu mezarlar görüntülendi.
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Rusya Ukrayna savaşı üçüncü yılına girerken İzium kent mezarlığının yanındaki alandaki toplu mezarlar görüntülendi.
Ukrayna ordusunun Rus güçlerinden geri almasının ardından Harkiv bölgesine bağlı şehirde bir toplu mezarda 440'tan fazla ceset bulunmuştu.
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