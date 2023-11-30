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İYİ Parti'ye demediğini bırakmayan Ümit Özdağ'dan şoke eden adım

2023-11-30 01:30:05
İYİ Parti'ye demediğini bırakmayan Ümit Özdağ'dan şoke eden adım

Mülteci karşıtı ve ırkçı söylemleriyle tanınan ve kurucusu olduğu İYİ Parti'den olaylı bir şekilde ayrılan Ümit Özdağ'dan beklenmedik bir adım geldi.

#1
Foto - İYİ Parti'ye demediğini bırakmayan Ümit Özdağ'dan şoke eden adım

CHP lideri Özel'in, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e yapacağı ziyaret öncesi Zafer Partisi lideri Özdağ'dan çarpıcı bir paylaşım geldi. Özdağ, Akşener'e ittifak teklifi yaparak, "AK Parti ve CHP merkezli siyaset yapılanmasını Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine sarsılmaz bir inanç temelinde kurulacak Zafer Partisi-İYİ Parti ittifakı etrafında oluşacak büyük bir vatansever, Atatürkçü, Türk milliyetçisi seçmen gücünün yaratacağı sinerji ile dağıtarak mevcut ikili kutuplaşmayı kıralım." dedi.

#2
Foto - İYİ Parti'ye demediğini bırakmayan Ümit Özdağ'dan şoke eden adım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, İYİ Parti lideri Meral Akşener'e yapacağı ziyaret öncesi Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İYİ Parti'ye ittifak teklifinde bulundu. Özdağ, söz konusu teklifi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

#3
Foto - İYİ Parti'ye demediğini bırakmayan Ümit Özdağ'dan şoke eden adım

İşte Özdağ'ın o paylaşımı:

#4
Foto - İYİ Parti'ye demediğini bırakmayan Ümit Özdağ'dan şoke eden adım

"Sayın Akşener, yarın sizi Atatürk çizgisinde Türk milliyetçisi Zafer Partisi'nin ortaya koyduğu, Atatürk'ün belirlediği devletin kuruluş felsefesini savunan protokolü değil, Öcalan'ın belirlediği eşit yurttaşlık adı altında federasyon ve bölünmeyi savunan HDP'nin yaklaşımını desteklediğini açıklayan Yeni CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel ziyaret edecekmiş.

#5
Foto - İYİ Parti'ye demediğini bırakmayan Ümit Özdağ'dan şoke eden adım

"SAYIN ÖZEL YARIN SİZİ HDP İLE YAPTIĞI YENİ İTTİFAKA DAVET EDECEK"

#6
Foto - İYİ Parti'ye demediğini bırakmayan Ümit Özdağ'dan şoke eden adım

Özgür Bey sizi ziyaret etmeden önce bir el öpme ziyareti yaptı ve sonra Ergenekon'da FETÖ ile iş birliği yaparak Türk ordusuna kurulan kumpasa destek olan, bulduğu her fırsatta Türk devleti ve milletine saldıran TTB başkanı olan zatın ziyaretini kabul etti.

#7
Foto - İYİ Parti'ye demediğini bırakmayan Ümit Özdağ'dan şoke eden adım

Sayın Özel, terörle mücadele çerçevesinde kayyum atanan belediye başkanlıkları konusunu 'Kürt seçmenin' seçme hakkının elinden alınması olarak ortaya koyarak çok tehlikeli sulara girdi. Sayın Özel yarın sizi HDP ile yaptığı yeni ittifaka davet edecek. Ve sizden muhtemelen seçim iş birliği çerçevesinde bazı illerde CHP'nin İYİ Parti'yi desteklemesi karşılığında Ankara ve İstanbul için destek isteyecek.

#8
Foto - İYİ Parti'ye demediğini bırakmayan Ümit Özdağ'dan şoke eden adım

"SAYIN AKŞENER SİZİ UYARMIŞTIM"

#9
Foto - İYİ Parti'ye demediğini bırakmayan Ümit Özdağ'dan şoke eden adım

Sayın Akşener, sizi 2019 yerel seçimlerinden önce Cumhur ittifakının da dağıldığı bir ortamda CHP ile ittifak yapmama konusunda yazılı ve sözlü olarak uyarmıştım. Bu ittifakın İYİ Parti'yi HDP ile ittifak suçlaması ile karşı karşıya getireceğini ifade etmiştim. O zaman dinlemediniz. CHP ile İttifak yaptınız ve Cumhur ittifakının da kurulmasına vesile oldunuz. 2019 seçimleri sürecinde Kars konusunda Sizi 3 kez rica ederek, İYİ Parti adayını geri çekme konusunda uyardım, adayımızı çekmezsek HDP kazanacak dedim. Ve HDP Kars'ta seçimleri kazandı. Siz de seçim sonrasında 'İYİ Parti yerel seçimlerden çırak çıkmıştır.' dediniz.

#10
Foto - İYİ Parti'ye demediğini bırakmayan Ümit Özdağ'dan şoke eden adım

"BENİ DUYMAMAZLIKTAN GELDİNİZ"

#11
Foto - İYİ Parti'ye demediğini bırakmayan Ümit Özdağ'dan şoke eden adım

Sayın Akşener, 2023 seçimlerine giderken Zafer Partisi Nisan 2022'de Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanı adaylığı için 'kazanacak aday' olarak açıkladı. Siz aynı açıklamayı yapmak için 9 ay beklediniz. CHP, Yavaş'ın adaylığına karşı çıkınca size çağrıda bulunarak Mansur Yavaş'ı Zafer Partisi ve İYİ Parti'nin ortak adayı olarak göstermeyi önerdim. Duymamazlıktan geldiniz. Oysa dinlese idiniz Türk siyasetinde yeni bir ufuk açılabilirdi.

#12
Foto - İYİ Parti'ye demediğini bırakmayan Ümit Özdağ'dan şoke eden adım

"İKİLİ KUTUPLAŞMAYI KIRALIM"

#13
Foto - İYİ Parti'ye demediğini bırakmayan Ümit Özdağ'dan şoke eden adım

Sayın Akşener, şimdi gelmiş olduğumuz noktada bir daha İYİ Parti'ye gönül vermiş samimi Türk milliyetçilerini, Atatürkçüleri, vatanseverleri HDP ile ittifak içerisine sürüklemeyin. Ancak onları Cumhur İttifakı karşısında da çaresizliğe de sürüklemeyin. Cumhur ittifakının yeniden kurulmasına neden olduğunuz için Size bu konuda büyük sorumluluk düşüyor. Gelin, bazı önemli noktalardaki anlaşmazlıklarımızı sonra çözülmek veya çözülmemek üzere erteleyelim. AK Parti ve CHP merkezli siyaset yapılanmasını Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine sarsılmaz bir inanç temelinde kurulacak Zafer Partisi-İYİ Parti ittifakı etrafında oluşacak büyük bir vatansever, Atatürkçü, Türk milliyetçisi seçmen gücünün yaratacağı sinerji ile dağıtarak mevcut ikili kutuplaşmayı kıralım. Zafer-İYİ ittifakı etrafında bir çok parti, grup ve etkin siyasetçi bir araya gelecektir.

#14
Foto - İYİ Parti'ye demediğini bırakmayan Ümit Özdağ'dan şoke eden adım

"SİZE BU TEKLİFİ UYGUN BİR ORTAMDA İLETMEYİ DÜŞÜNÜYORDUK"

#15
Foto - İYİ Parti'ye demediğini bırakmayan Ümit Özdağ'dan şoke eden adım

Bu konuyu bir süredir değerlendiriyoruz. Zafer Partisi'nin son GİK toplantısında tekrar ele aldık, tartıştık. Sonra daha küçük gruplar ile de tartışmalarımızı sürdürdük. Size bu teklifi İYİ Parti'nin parti içi tartışmalarının yatışmasından sonra uygun bir ortamda iletmeyi düşünüyorduk. Ancak CHP'nin ziyareti ve size yönelik belirli grupların baskısını bildiğimiz için bu ziyaret öncesinde öyle kapalı kapılar ardında değil bütün Türk Milleti'nin önünde Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliği ittifakı öneriyoruz."

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