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İYİ Parti’nin hamlesi CHP’yi karıştırdı! "Özgürcü-Ekremci" çatışması kaçınılmaz

2023-12-05 09:31:17
İYİ Parti’nin hamlesi CHP’yi karıştırdı! "Özgürcü-Ekremci" çatışması kaçınılmaz

6'lı masa fiyaskosunun ardından genel başkan değişimi yaşayan CHP'de başarılı görünmek için seçimde yeniden ittifak çabaları Meral Akşener'in reddi üzerine boşa çıktı. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun adeta eşbaşkan olduğunu aktaran Mahmut Övür bugünkü yazısında CHP yönetiminin tek sorununun ittifak olmadığını her an krize dönüşebilecek daha büyük sorunları olduğunu yazdı. İşte Övür'ün köşesinden öne çıkanlar

#1
Foto - İYİ Parti’nin hamlesi CHP’yi karıştırdı! "Özgürcü-Ekremci" çatışması kaçınılmaz

Nihayet İyi Parti kararını verdi. Yerel seçimlere tek başına ve "müstakil" girecek. Bu durumda gözler ister istemez CHP'ye dönecek.

#2
Foto - İYİ Parti’nin hamlesi CHP’yi karıştırdı! "Özgürcü-Ekremci" çatışması kaçınılmaz

CHP'nin yeni yönetimi de sadece İyi Parti ve HEDEP'le ittifak yapıp yapamama sorunu yaşamıyor. "Ablama ne vereyim" ya da "HEDEP ne isterse?" sorunundan çok daha kritik sorunları var. Hem de bizzat CHP'nin geleceğiyle ilgili ve her an krize dönüşebilecek sorunlar.

#3
Foto - İYİ Parti’nin hamlesi CHP’yi karıştırdı! "Özgürcü-Ekremci" çatışması kaçınılmaz

İlki CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile onu "genel başkan yapan" İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki ilişkinin nasıl seyredeceğiyle ilgili. Kurultayın kazanılmasıyla başlayan "eşbaşkanlık" değerlendirmeleri bunun ilk işaretiydi.

#4
Foto - İYİ Parti’nin hamlesi CHP’yi karıştırdı! "Özgürcü-Ekremci" çatışması kaçınılmaz

CHP'lilere göre, ortada siyasi bir fark olmasa da partiyi yönetme açısından tıpkı seçim öncesi yaşanan "Kemalci- Ekremci" çatışması gibi yeni bir "Özgürcü-Ekremci" çatışması kaçınılmaz.

#5
Foto - İYİ Parti’nin hamlesi CHP’yi karıştırdı! "Özgürcü-Ekremci" çatışması kaçınılmaz

Bunun ilk ipuçları da ittifak görüşmelerinde ve adayların belirlenmesinde ortaya çıktı. Her iki süreçte de ilk adresin İmamoğlu olması dikkat çekti.

#6
Foto - İYİ Parti’nin hamlesi CHP’yi karıştırdı! "Özgürcü-Ekremci" çatışması kaçınılmaz

Gazeteciler de doğal olarak şu soruyu Özel'e sordular: "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylık süreciyle ilgili Genel Merkez'e müdahalelerde bulunduğu" doğru mu?

#7
Foto - İYİ Parti’nin hamlesi CHP’yi karıştırdı! "Özgürcü-Ekremci" çatışması kaçınılmaz

Özel'in cevabı bir hayli manidar: "Ama tabii İstanbul ile ilgili adaylıklarda, İstanbul özelinde İl Başkanı, Ekrem Bey, Genel Merkez ile hep birlikte böyle oturulup bakılacaktır meseleye. İstanbul dışındakilerle zaten İstanbul Büyükşehir'in bir ilgisi yok."

#8
Foto - İYİ Parti’nin hamlesi CHP’yi karıştırdı! "Özgürcü-Ekremci" çatışması kaçınılmaz

Aslında Özel, ustalıkla geçiştirebileceği bu soruya, üst kapalı falan da değil çok açık bir, "İstanbul'la sınırlı" mesajı verdi.

#9
Foto - İYİ Parti’nin hamlesi CHP’yi karıştırdı! "Özgürcü-Ekremci" çatışması kaçınılmaz

Peki Parti Meclisi'nde gücü elinde tutan, önseçim yaptırmayan İmamoğlu bu "sınır"a razı olur mu? Olmayacağını adaylar açıklandığında göreceğiz.

#10
Foto - İYİ Parti’nin hamlesi CHP’yi karıştırdı! "Özgürcü-Ekremci" çatışması kaçınılmaz

Gelelim Özel'in önündeki ikinci açmaza, yani parti içindeki kırılma ve kırgınlıklara... Özellikle Alevilerde derin bir kırılma yaşandığı herkesin malumu. Buna aday yapılmayacak belediye başkanlarını da eklemek gerekiyor. Bu açıdan Özelİmamoğlu ekibinin Türkiye genelinde işleri hiç kolay değil.

#11
Foto - İYİ Parti’nin hamlesi CHP’yi karıştırdı! "Özgürcü-Ekremci" çatışması kaçınılmaz

Siyaset üretip umut veremedikleri için sürekli birilerine makam ve mevki vermek durumundalar. Şimdi bu sıraya biraz da Alevileri kaçırmamak kaygısıyla Kılıçdaroğlu'na destek veren çok sayıda belediye başkanı da girdi. Acaba Özel ve İmamoğlu o başkanlardan kaçını aday gösterecek?

#12
Foto - İYİ Parti’nin hamlesi CHP’yi karıştırdı! "Özgürcü-Ekremci" çatışması kaçınılmaz

Bu hesaba daha önce CHP'ye "hayır" diyeceğini yazdığım İyi Parti katılmamış görünüyor ama HEDEP'in ne isteyeceği, neyle yetineceği belirsiz. Açık ittifakla mı yetinecekler yoksa İstanbul'dan Esenyurt'u veya İzmir'den Narlıdere'yi mi isteyecekler ya da hesapta olmayan sürpriz bir birleşme mi göreceğiz belli değil.

#13
Foto - İYİ Parti’nin hamlesi CHP’yi karıştırdı! "Özgürcü-Ekremci" çatışması kaçınılmaz

Durum açıkça Kılıçdaroğlu'nun önüne gelene taviz veren, cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ya da bakanlık dağıtan tavrına benziyor. Araya "özel protokol" de sokarlarsa hiç şaşırmam, ne de olsa onun talebeleri!

#14
Foto - İYİ Parti’nin hamlesi CHP’yi karıştırdı! "Özgürcü-Ekremci" çatışması kaçınılmaz

'CHP'Yİ İMAMOĞLU'NA YEDİRMEYİZ' MESAJI İstanbul Bakırköy'ün CHP'li Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmak için başvuru yaptı.

#15
Foto - İYİ Parti’nin hamlesi CHP’yi karıştırdı! "Özgürcü-Ekremci" çatışması kaçınılmaz

Birileri "Zaten şansı yok" diyebilir ama bu çıkışın arkasında siyasi bir akıl var. Artık yeni CHP yönetimi de parti içi muhalefetle karşı karşıya. Kerimoğlu, yeni muhalefetin hedefine de İmamoğlu ve İyi Parti'yi koydu:

#16
Foto - İYİ Parti’nin hamlesi CHP’yi karıştırdı! "Özgürcü-Ekremci" çatışması kaçınılmaz

"Biz artık birtakım partilerin sözüm ona birtakım yöneticilerine ihale vermek, daire başkanlığı vermek, bürokratik kadro vermek zorunda değiliz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi, bu ülkenin kurucu ve birleştirici partisidir. Bizler ittifakı yapacaksak, halkımızla yaparız. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne şantaj yapan, tehdit eden, üstelik de seçim kaybettiğimiz gece kahkaha atanlarla bir daha asla ittifak yapmayacağız." Kerimoğlu'nun çıkışı "CHP'yi yedirmeyiz mesajı" olarak yorumlandı.

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