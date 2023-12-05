2023-12-05 09:31:17 İYİ Parti’nin hamlesi CHP’yi karıştırdı! "Özgürcü-Ekremci" çatışması kaçınılmaz
6'lı masa fiyaskosunun ardından genel başkan değişimi yaşayan CHP'de başarılı görünmek için seçimde yeniden ittifak çabaları Meral Akşener'in reddi üzerine boşa çıktı. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun adeta eşbaşkan olduğunu aktaran Mahmut Övür bugünkü yazısında CHP yönetiminin tek sorununun ittifak olmadığını her an krize dönüşebilecek daha büyük sorunları olduğunu yazdı. İşte Övür'ün köşesinden öne çıkanlar