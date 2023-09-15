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İYİ Parti'den İmamoğlu ve Yavaş'a sert 'ittifak' çıkışı: Bundan sonra bizi aramasınlar

2023-09-15 08:25:03
İYİ Parti'den İmamoğlu ve Yavaş'a sert 'ittifak' çıkışı: Bundan sonra bizi aramasınlar

İYİ Parti ve CHP arasındaki 'ittifak' tartışmalarında gündeme bomba gibi düşecek sözler geldi. İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Rıdvan Uz, İmamoğlu'nun çağrısına sert şekilde cevap verdi. Rıdvan Uz "Seçimin kaybedilmesinin en büyük sorumlularından biri Ekrem İmamoğlu’dur. Bundan sonra bizi aramasınlar. Seçim zamanı Kılıçdaroğlu'nun kapısına nasıl gittilerse yine CHP adayı olarak devam etsinler" dedi.

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Foto - İYİ Parti'den İmamoğlu ve Yavaş'a sert 'ittifak' çıkışı: Bundan sonra bizi aramasınlar

İYİ PARTİ: 81 İLDE KENDİ ADAYIMIZLA YARIŞACAĞIZ İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu partisinin yerel seçim kararını açıkladı. Kürşad Zorlu, "Yerel seçimlerde İYİ Parti 81 ilde kendi adaylarıyla girecek" dedi. Zorlu Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş mesajı da verdi. Kürşad Zorlu, "31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde Türkiye genelinde 81 il ve ilçelerinde partimizin kendi adaylarının teşkilatlarımızın görüşlerinin yanı sıra her seçim çevresinde aday adaylarımıza yönelik halkın eğilim ve tercihlerinin dikkate alınarak tespit edilmesine karar verilmiş olup, sürecin yönetiminde parti başkanlık divanımız yetkilendirilmiştir." dedi.

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Foto - İYİ Parti'den İmamoğlu ve Yavaş'a sert 'ittifak' çıkışı: Bundan sonra bizi aramasınlar

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Foto - İYİ Parti'den İmamoğlu ve Yavaş'a sert 'ittifak' çıkışı: Bundan sonra bizi aramasınlar

İYİ PARTİLİ RIDVAN UZ İMAMOĞLU'NA SERT ÇIKTI! İşte İmamoğlu'nun bu sözleriyle ilgili İYİ Parti cephesinden oldukça net ve aynı zamanda sert yeni açıklamalar geldi. İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve milletvekili Rıdvan Uz, Ekrem İmamoğlu'nun ittifak çağrısı hakkında çarpıcı sözler söyledi.

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Foto - İYİ Parti'den İmamoğlu ve Yavaş'a sert 'ittifak' çıkışı: Bundan sonra bizi aramasınlar

"BUNDAN SONRA BİZİ ARAMASINLAR" Gazeteci Çağlar Cilara'nın programına konuk olan Rıdvan Uz "Türkiye için ittifak yapamayanlar, şimdi kendi koltukları için ittifak talep etmesin. Bundan sonra bizi aramasınlar. Biz pazarlık kapısında değil milletimizin gönlünde yer alacağız." dedi.

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Foto - İYİ Parti'den İmamoğlu ve Yavaş'a sert 'ittifak' çıkışı: Bundan sonra bizi aramasınlar

"SEÇİMİN KAYBINDA EN BÜYÜK SORUMLULARDAN BİRİ İMAMOĞLU'DUR" Rıdvan Uz ayrıca seçimin sorumlularından birinin de Ekrem İmamoğlu olduğunu ifade etti ve ittifak çağrısına şöyle yanıt verdi: Seçim zamanı nasıl Kılıçdaroğlu'nun kapısına gittilerse, şimdi CHP'nin adayı olarak devam etsinler

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