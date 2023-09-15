İYİ Parti'den İmamoğlu ve Yavaş'a sert 'ittifak' çıkışı: Bundan sonra bizi aramasınlar

İYİ Parti ve CHP arasındaki 'ittifak' tartışmalarında gündeme bomba gibi düşecek sözler geldi. İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Rıdvan Uz, İmamoğlu'nun çağrısına sert şekilde cevap verdi. Rıdvan Uz "Seçimin kaybedilmesinin en büyük sorumlularından biri Ekrem İmamoğlu’dur. Bundan sonra bizi aramasınlar. Seçim zamanı Kılıçdaroğlu'nun kapısına nasıl gittilerse yine CHP adayı olarak devam etsinler" dedi.