İYİ Parti’de flaş gelişme! Akşener işte şimdi bitti

Ayrıca İYİ Parti'nin kuruluşu esnasında yerleştirilen FETÖ'ye yakın bazı isimler de parti içinde operasyon yapabilme kabiliyetine sahip. Akşener'in, İYİ Parti'yi bağımsız müstakil parti haline getirmesi hayli zor görünüyor. Meral Akşener "İstanbul ve Ankara hariç seçimlere müstakil gireceğiz" diyerek, bu kararı da GİK'e aldırtarak kendisine bir çıkış yolu aralayabilir; fakat, bu formüle razı olması halinde bile Meral Akşener'in siyasi iddiası biter ve "lider" kişiliği de büyük yara alır. İYİ Parti de siyasi tarihe CHP'nin küsurat hesapları için kurulan, çalışan bir parti olarak geçer. Bir lider için siyasi harakiri yapmak herhalde buna denir.”