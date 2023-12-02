2023-12-02 14:00:08 İYİ Parti’de flaş gelişme! Akşener işte şimdi bitti
Kurtuluş Tayiz, Meral Akşener’in "İstanbul ve Ankara hariç seçimlere müstakil gireceğiz" diyerek, bu kararı da Genel İdare Kurulu’na aldırtarak kendisine bir çıkış yolu aralayabileceğini; fakat, bu formüle razı olması halinde bile siyasi iddiasının biteceğini belirtti. İYİ Parti’nin, siyasi tarihe CHP'nin küsurat hesapları için kurulan, çalışan bir parti olarak geçme ihtimalinin çok da uzak bir ihtimal olmadığına vurgu yapan Tayiz, “Bir lider için siyasi harakiri yapmak herhalde buna denir” ifadelerini kullandığı Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti: