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Medya
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İYİ Parti’de flaş gelişme! Akşener işte şimdi bitti

2023-12-02 14:00:08
İYİ Parti’de flaş gelişme! Akşener işte şimdi bitti

Kurtuluş Tayiz, Meral Akşener’in "İstanbul ve Ankara hariç seçimlere müstakil gireceğiz" diyerek, bu kararı da Genel İdare Kurulu’na aldırtarak kendisine bir çıkış yolu aralayabileceğini; fakat, bu formüle razı olması halinde bile siyasi iddiasının biteceğini belirtti. İYİ Parti’nin, siyasi tarihe CHP'nin küsurat hesapları için kurulan, çalışan bir parti olarak geçme ihtimalinin çok da uzak bir ihtimal olmadığına vurgu yapan Tayiz, “Bir lider için siyasi harakiri yapmak herhalde buna denir” ifadelerini kullandığı Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

#1
Foto - İYİ Parti’de flaş gelişme! Akşener işte şimdi bitti

“CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin yerel seçimlerdeki işbirliği teklifini, İYİ Parti Genel Merkezi'nde Meral Akşener'e iletti. Akşener, CHP'nin teklifini, Genel İdare Kurulu'nda görüşerek karara bağlayacaklarını duyurdu. Özgür Özel'in ziyaretinin zamanlaması planlı ve hesaplı. Özel, Meral Akşener'in uzunca bir süre yıpratıldığı, parti içi kargaşa ve sorunlarla iyice yorgun düşürüldüğü bir anda ziyaretini gerçekleştirdi.

#2
Foto - İYİ Parti’de flaş gelişme! Akşener işte şimdi bitti

Ekrem İmamoğlu'na yakın CHP medyası, bir süredir Meral Akşener'e yönelik baskı ve yıpratma yayınları sürdürüyordu. 81 ilde kendi adaylarıyla seçime girmek istediğini açıklaması üzerine Akşener'e yönelik kapsamlı bir linç kampanyası başlatılmıştı. Akşener'in bahsettiği, kendisini hedef alan psikolojik harp yöntemi, işte CHP çevrelerinde ateşlenen bu linç kampanyasıydı. Meral Akşener iyice yıpratıldıktan sonra, kıvama geldiği düşünülerek önce Ekrem İmamoğlu tarafından telefonla arandı, ardından da Özgür Özel'in ziyareti gerçekleşti.

#3
Foto - İYİ Parti’de flaş gelişme! Akşener işte şimdi bitti

İYİ Parti'de Meral Akşener'den başka CHP'yle ittifaka ayak direyen kimsenin olmadığı anlaşılıyor. Daha önce partisi arkasında durmadığı için Akşener masaya dönmek zorunda kalmıştı. Bu kez de farklı olması beklenmiyor. CHP, İYİ Parti'de bazı yönetici isimleri İstanbul ve Ankara belediyeleri üzerinden ekonomik olarak bağlamış durumda. İYİ Parti'yi domine eden bu yönetici grup, Akşener üzerinde baskı oluşturabiliyor.

#4
Foto - İYİ Parti’de flaş gelişme! Akşener işte şimdi bitti

Ayrıca İYİ Parti'nin kuruluşu esnasında yerleştirilen FETÖ'ye yakın bazı isimler de parti içinde operasyon yapabilme kabiliyetine sahip. Akşener'in, İYİ Parti'yi bağımsız müstakil parti haline getirmesi hayli zor görünüyor. Meral Akşener "İstanbul ve Ankara hariç seçimlere müstakil gireceğiz" diyerek, bu kararı da GİK'e aldırtarak kendisine bir çıkış yolu aralayabilir; fakat, bu formüle razı olması halinde bile Meral Akşener'in siyasi iddiası biter ve "lider" kişiliği de büyük yara alır. İYİ Parti de siyasi tarihe CHP'nin küsurat hesapları için kurulan, çalışan bir parti olarak geçer. Bir lider için siyasi harakiri yapmak herhalde buna denir.”

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