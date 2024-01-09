2024-01-09 15:55:36 İYİ Parti’de çok büyük deprem! Akşener bu kez zangır zangır sallanacak! Şok eden kararı resmen duyurdular
Yerel seçimlere sayılı günler kala İYİ Parti'de istifa depremi sürüyor. Antalya İl Yönetim Kurulu üyesi 6 kişi, partinin özellikle Antalya'da iktidara talip olmadığını belirtip, il başkanı Vahdet Afşin Karacan'a, "İYİ Parti'nin özellikle Antalya'da iktidara talip olmadığını üzülerek görmekteyiz.Bire bir ikili görüşmemizde 'Abi genel başkan yanlış yapıyor. Seçimden sonra tabela partisi oluruz' dediniz mi?" tepkisinde bulunarak görevlerinden istifa etti.