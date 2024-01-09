  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'in ANKA-3 şaşkınlığı! Kendisi bile buna inanamadı

Bunlar insan olamaz! Depremde çocuklarını kaybedenleri bile dolandırmışlar

Kar yağışı, İstanbul'a doğru çılgınlar gibi ilerliyor! Valilikten son dakika açıklaması geldi! Okullar tatil edildi

İYİ Parti’de çok büyük deprem! Akşener bu kez zangır zangır sallanacak! Şok eden kararı resmen duyurdular

Cem Küçük emekli maaşlarıyla ilgili kahreden haberi verdi! Bakanın ekibinden bilgi alıp duyurdu

Bakan Mehmet Şimşek'ten flaş karar! Ajanslar, “son dakika” koduyla az önce tüm Türkiye’ye duyurdu

Yeniden Refah Partisi'nin 57 belediye başkan adayı daha belli oldu: İstanbul, Ankara ve İzmir'de...

Havada acil çıkış kapısı kopan uçakla ilgili korkunç gerçek!

Öyle çok zararı var ki! Siz siz olun kahveyi böyle tüketmeyin

Cenaze namazında büyük skandal! Vay namussuz vay
Siyaset
6
İYİ Parti’de çok büyük deprem! Akşener bu kez zangır zangır sallanacak! Şok eden kararı resmen duyurdular

2024-01-09 15:55:36
İYİ Parti’de çok büyük deprem! Akşener bu kez zangır zangır sallanacak! Şok eden kararı resmen duyurdular

Yerel seçimlere sayılı günler kala İYİ Parti'de istifa depremi sürüyor. Antalya İl Yönetim Kurulu üyesi 6 kişi, partinin özellikle Antalya'da iktidara talip olmadığını belirtip, il başkanı Vahdet Afşin Karacan'a, "İYİ Parti'nin özellikle Antalya'da iktidara talip olmadığını üzülerek görmekteyiz.Bire bir ikili görüşmemizde 'Abi genel başkan yanlış yapıyor. Seçimden sonra tabela partisi oluruz' dediniz mi?" tepkisinde bulunarak görevlerinden istifa etti.

#1
Foto - İYİ Parti’de çok büyük deprem! Akşener bu kez zangır zangır sallanacak! Şok eden kararı resmen duyurdular

İYİ Parti'de seçimlerin ardından başlayan ayrılık furyası devam ediyor. Antalya'da geçen sene yapılan 2'nci olağan il kongresinde oyların çoğunluğunu kazanan Vahdet Afşin Karacan ve yönetimi, 1 yıldır görev yapıyor. Yönetim kurulunda yer alan Ali Deniz, Şükriye Yıldırımlar, Süleyman Arslan, Mehmet Günay, Fatma Yaşar Arslan, Mustafa Eser, bugün yaptıkları açıklama ile görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu.

#2
Foto - İYİ Parti’de çok büyük deprem! Akşener bu kez zangır zangır sallanacak! Şok eden kararı resmen duyurdular

İstifa edenler adına açıklama yapan Ali Deniz, şu ifadeleri kullandı: "İktidara alternatif olmak için kurduğumuz ancak gelinen noktada Antalya İl Başkanı Vahdet Afşin Karacan ve ekibinin kişilere kanalize olmuş yapısıyla İYİ Parti'nin özellikle Antalya'da iktidara talip olmadığını üzülerek görmekteyiz. 2017 yılında gerçekleştirilen referandum sonrasında güçler ayrılığı ilkesine dayalı parlamenter sistemi yeniden ülke yönetiminde hakim kılmak için kuruluşundan bugüne büyük emek ve umutlarla Atatürk ve Cumhuriyet değerleri doğrultusunda çetin mücadeleler verdiğimiz İYİ Parti'deki görevlerimizden, Antalya İl Başkanı Karacan'ın yönetememe krizi sonrasında ortak iradelerimiz sonucunda almış olduğumuz karara istinaden yol arkadaşımızla birlikte İYİ Parti Antalya İl Yönetim Kurulu üyeliğimizden istifa ediyoruz."

#3
Foto - İYİ Parti’de çok büyük deprem! Akşener bu kez zangır zangır sallanacak! Şok eden kararı resmen duyurdular

İl Başkanı Karacan'a bazı sorular sormak istediklerini belirten Deniz, "Toplantılarda varsa yoksa CHP'yi eleştiriyorsunuz. İktidarın AKP ve MHP olduğunun farkında değil misiniz? Bire bir ikili görüşmemizde 'Abi genel başkan yanlış yapıyor. Seçimden sonra tabela partisi oluruz' dediniz mi? Partinin siyasi görüşünü değil de kişinin görüşüne güdümlü ilerleyip, paranın gücüne göre partiyi evirip çevirdiğiniz doğru mu? Öte yandan belediye başkanları ve meclis üyeleri başka bir siyasi partiye katılırken, neden tepkisiz kaldınız? Genel seçimlerden sonra yaptığınız konuşmada başarısızlığı 'Ben mi masadan kalktım, sonra ben mi oturdum' diyerek Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i hedefe koymanız ne kadar doğruydu? 99 kişiden 40 kişiye düşmüş olan yönetiminizle daha ne kadar görevde kalmayı düşünüyorsunuz?" diye konuştu.

#4
Foto - İYİ Parti’de çok büyük deprem! Akşener bu kez zangır zangır sallanacak! Şok eden kararı resmen duyurdular

Milletvekillerine ulaşmakta sıkıntı yaşadıklarını söyleyen Deniz, şöyle devam etti: "Hedefi olmayan bir insan, bizi nasıl seçime hazırlayacak. 6 kişi olarak yönetim kurulundan istifa ediyoruz. Genel başkan bu doğruları görür, doğru neşter vurursa toparlanacağımızı düşünüyoruz. Milletvekilliği seçimleri öncesinde yapılan temayül yoklamasında bazı ilçelerde usulsüzlük yapıldı. İl başkanına söylememize rağmen bu duruma müdahale etmedi. İttifak ile ilgili genel başkanımızın kararına saygılıyız. Bu il başkanıyla yerel seçimlerde, önceki seçimde aldığımız oyların yarısını bile alamayız. Genel merkezden randevu istedik. Muhalefete muhalefet yapar olduk. Bizim hedefimiz iktidar, ne için buradayız."

#5
Foto - İYİ Parti’de çok büyük deprem! Akşener bu kez zangır zangır sallanacak! Şok eden kararı resmen duyurdular

İstifa edenler arasında yer alan Mustafa Eser, bugüne kadar birçok olumsuzlukla karşılaştıklarını söyledi. Eser, "14 ve 28 Mayıs seçimleri öncesinde defalarca sandık görevlileri ile ilgili sorular sordum. Bana cevap verilmedi. 5 bin sandıkta 3 bin 500 sandık görevlisi ancak bulduk. Okul sorumlularımız da eksikti. Sonucunda ise seçim sonuç tutanaklarının çoğunun eksik geldiğini gördük" diye konuştu.

Abdulkadir Selvi sessizliğini bozdu! Ali Koç’a işte böyle cevap verdi “zekatını versem 40 Ali Koç eder”
Gündem

Abdulkadir Selvi sessizliğini bozdu! Ali Koç’a işte böyle cevap verdi “zekatını versem 40 Ali Koç eder”

Süper Kupa öncesi yaşanan kriz sonrası TFF Başkanı Büyükekşi'nin yanı sıra Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a da yüklenen Abdülkadir Selvi,..
Peygamber Ocağı'nı o kafa yıpratıyor! Namaz kılan personele mobbing
Gündem

Peygamber Ocağı'nı o kafa yıpratıyor! Namaz kılan personele mobbing

Yerli ve milli savunma sistemleri ile harekat kabiliyeti artırılan, din subaylığı müessesesiyle manevi gücünü yükselten TSK içerisinde hâlâ ..
Sonunda! Irak, katil ABD askerlerini ülkeden...
Dünya

Sonunda! Irak, katil ABD askerlerini ülkeden...

Irak, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun görev süresini sonlandırmaya hazırlanmak için komite kurdu.

Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı Paşa’ya “Barbaros” onuru
Gündem

Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı Paşa’ya “Barbaros” onuru

Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı’ya, Barbaros Hayrettin Paşa’nın Ayvalık’taki torunlarından anlamlı..
‘Tane tane sana anlatayım’ Ali Babacan’daki kafa, işte bu kadar!
Siyaset

‘Tane tane sana anlatayım’ Ali Babacan’daki kafa, işte bu kadar!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Ali Babacan’daki kafa, işte bu kadar!" başlıklı yazısı.....
Böylesi ancak fıkralarda olurdu! İşte futbolumuzun düştüğü son durum
Spor

Böylesi ancak fıkralarda olurdu! İşte futbolumuzun düştüğü son durum

Beylikdüzü’nde Gürpınar Stadının aydınlatma lambalarının yanmamasından dolayı futbolcu çocuklar antremanlarını karanlıkta yaptı. Çocukların ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23