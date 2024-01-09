İYİ Parti’de çok büyük deprem! Akşener bu kez zangır zangır sallanacak! Şok eden kararı resmen duyurdular

İl Başkanı Karacan'a bazı sorular sormak istediklerini belirten Deniz, "Toplantılarda varsa yoksa CHP'yi eleştiriyorsunuz. İktidarın AKP ve MHP olduğunun farkında değil misiniz? Bire bir ikili görüşmemizde 'Abi genel başkan yanlış yapıyor. Seçimden sonra tabela partisi oluruz' dediniz mi? Partinin siyasi görüşünü değil de kişinin görüşüne güdümlü ilerleyip, paranın gücüne göre partiyi evirip çevirdiğiniz doğru mu? Öte yandan belediye başkanları ve meclis üyeleri başka bir siyasi partiye katılırken, neden tepkisiz kaldınız? Genel seçimlerden sonra yaptığınız konuşmada başarısızlığı 'Ben mi masadan kalktım, sonra ben mi oturdum' diyerek Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i hedefe koymanız ne kadar doğruydu? 99 kişiden 40 kişiye düşmüş olan yönetiminizle daha ne kadar görevde kalmayı düşünüyorsunuz?" diye konuştu.