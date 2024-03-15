İYİ Parti’de beklenmedik gelişme! İşte bu hiç hesapta yoktu

Burada basın açıklamasında bulunan partinin eski Altınordu İlçe Başkanı İbrahim Yeşilalan, “Milletvekili seçimlerindeki başarısızlıktan ders alınacağını umut ederek bu defa istişare edileceğini umduk. Fakat nafile ki genel merkez yine başına buyruk bir şekilde kimseyle istişare etmeden, 31 Mart 2024 yerel seçimleri için büyükşehir belediye başkan adayını da parti tüzüğüne aykırı olan bir kişiyi belirledi. Daha önce ne fikrimizle ne ideolojimizle alakası olamayan, bir partiden Büyükşehir Belediye başkanı olan bu zat, şimdi bizim başımıza zorla, cebren ve usulsüzce başkan yapılmak istenmektedir. Atatürk değerlerine sadık Türk milliyetçileri olarak biz boynumuza tasma taktırmayız. Boynunda tasma olanların da arkasından yürümeyiz. Kendi çanağında lokması tükenip başka çanaklara musallat olanlara da asla müsamaha gösteremeyiz” dedi.