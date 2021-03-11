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Hayat-Aktüel
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İYİ Parti konvoyunda kaza: Yaralılar var

2021-03-11 17:55:48
İYİ Parti konvoyunda kaza: Yaralılar var

Şanlıurfa'da İYİ Parti konvoyunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

#1
Foto - Kentte çeşitli temaslarda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, il merkezindeki programının ardından konvoyla Viranşehir ilçesine hareket etti.

Kentte çeşitli temaslarda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, il merkezindeki programının ardından konvoyla Viranşehir ilçesine hareket etti.

#2
Foto - Konvoyda yer alan 06 M 2121 plakalı otomobil, Şanlıurfa - Viranşehir kara yolunun 15. kilometresi yakınlarındaki kavşakta 63 ACD 121 plakalı minibüsle çarpıştı.

Konvoyda yer alan 06 M 2121 plakalı otomobil, Şanlıurfa - Viranşehir kara yolunun 15. kilometresi yakınlarındaki kavşakta 63 ACD 121 plakalı minibüsle çarpıştı.

#3
Foto - Kazada İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Salim Ensarioğlu'nun şoförünün de aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Kazada İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Salim Ensarioğlu'nun şoförünün de aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı.

#4
Foto - Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

#5
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#6
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