İYİ Parti ile ilgili şok iddia! Yer yerinden oynayacak

Ağır seçim yenilgisinin ardından Akşener, CHP ile yolları ayırarak İYİ Parti'ye kimlik ve kişilik kazandıracak bir yol tuttu. Fakat bu makas değişikliğinin hiç de o kadar kolay olmadığı bir kez daha ortaya çıktı. Akşener'i masaya dönmeye zorlayan İYİ Parti'deki ekip, bu kez de Özgür Özel'in CHP Genel Başkanlığı'na gelmesi üzerine Akşener'i tekrar ittifaka dönmeye zorlamaya başladı. Sonuç alamayınca da Akşener'e yönelik açık bir operasyon başlatıldı. Parti içi "yolsuzluk" söylemleri, istifa furyası Türk siyasetinin yabancı olduğu konular değil. Ortada "yolsuzluk" temalı bir söylem varsa önce bir durup düşünmek gerekiyor.