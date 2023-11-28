2023-11-28 14:32:28 İYİ Parti ile ilgili şok iddia! Yer yerinden oynayacak
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in seçim öncesi masadan çekilmesi ve sonrasında yaşanan gelişmeler, Türk siyasetinin en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi. Akşener'in parti içindeki duruşu ve İYİ Parti'nin geleceğini CHP ile ittifakın etkisiyle birlikte mercek altına alan Akşam gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz ise “Parti içi operasyonlar ve yolsuzluk iddiaları, siyasi atmosferi karmaşıklaştırırken, Akşener'in liderlik yeteneği ve tutumu büyük bir sınavla karşı karşıya” dedi. “FETÖ'nün yıllardır Türk siyasetini yolsuzluk temalı kasetlerle dizayn ettiğini unutmayalım. Kulağa hoş geliyor diye İYİ Parti içinde dönen oyunları ıskalamamak gerekiyor” uyarısını yapmayı da ihmal etmeyen Tayiz, yazısında şunları kaydetti: