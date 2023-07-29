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İYİ Parti de CHP'ye ittifak kapılarını kapattı

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İYİ Parti de CHP'ye ittifak kapılarını kapattı

2023-07-29 08:19:02
İYİ Parti de CHP'ye ittifak kapılarını kapattı

6'lı masa üyeleri olarak seçimde ağır bir yenilgi alan CHP ve İYİ Parti'nin yerel seçimlerde ittifak yapıp yapmayacağı merak konusu. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, tabanlarının CHP ile ittifakı istemediğini açıkladı.

#1
Foto - İYİ Parti de CHP'ye ittifak kapılarını kapattı

İyi Parti'nin yerel seçimlerde CHP ile yeniden bir ittifak gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği merak edilirken, Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu dikkat çeken bir çıkışa imza attı. İYİ Partili Kavuncu, "Parti tabanımızda, teşkilatlarımızda bundan sonraki süreçte ne olmadığımızı değil, ne olduğumuzu anlatacak bir şekilde seçime gitme arzu ve isteği çok yüksek. Bizi kendimizi anlatmaktan alıkoyacak hiçbir oluşuma parti tabanımızın da sıcak bakmadığına dair tespitimiz var." ifadelerini kullandı.

#2
Foto - İYİ Parti de CHP'ye ittifak kapılarını kapattı

CHP'YE İYİ PARTİ'DEN KÖTÜ HABER CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı olarak girdiği seçimlerden mağlubiyetle çıkınca, parti içinde "değişim" ve "istifa" çağrılarına maruz kaldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere birçok isim Kılıçdaroğlu'na karşı kazan kaldırırken, bir kötü haber de genel seçimlerde ittifak yaptığı İyi Parti'den geldi.

#3
Foto - İYİ Parti de CHP'ye ittifak kapılarını kapattı

"NE OLDUĞUMUZU ANLATACAK ŞEKİLDE SEÇİME GİTMEK İSTİYORUZ" İyi Parti Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, Amasya İl Teşkilatı'nı ziyaretinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. CHP ile yerel seçimlerde ittifak yapılıp yapılmayacağı sorulan Kavuncu, parti tabanı ve teşkilatların bunu istemediğini belirtti. Kavuncu şunları söyledi: "O konuyla ilgili genel merkezimizin almış olduğu bir karar, herhangi bir görüşme henüz neticelenmedi, yapılmadı. İlerleyen süreçte en kısa sürede bu konuyla alakalı da genel merkezimiz bir karar alacaktır. Bir işbirliği olur mu, olmaz mı onu bilemem. Ama dolaştığım 30'a yakın il başkanlığında, parti tabanımızda, teşkilatlarımızda bundan sonraki süreçte ne olmadığımızı değil, ne olduğumuzu anlatacak bir şekilde seçime gitme arzu ve isteği çok yüksek.

#4
Foto - İYİ Parti de CHP'ye ittifak kapılarını kapattı

"PARTİMİZİN SICAK BAKMADIĞINA DAİR TESPİTİMİZ VAR" Bizi kendimizi anlatmaktan alıkoyacak hiçbir oluşuma parti tabanımızın da sıcak bakmadığına dair tespitimizi burada sizlerle net olarak paylaşabilirim ama nihai karar elbette partimizin ilgili organlarınındır. Bizim vazifemiz teşkilat başkanlığı olarak tabanla siz kıymetli teşkilat mensuplarından duyduğumuzu genel merkezimize, genel başkanımıza aktarmak, iletmektir."

#5
Foto - İYİ Parti de CHP'ye ittifak kapılarını kapattı

"OY ORANINI MUHAFAZA ETTİK" Kavuncu sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Cumhurbaşkanlığı seçiminde olsun, meclis seçiminde olsun 2018 yılında aldığımız oy oranını muhafaza ettik. Gönül isterdi ki çok daha fazlası olsun ama seçmenin bize verdiği bir mesaj var; o da İYİ Parti Türk siyasetinde var olmalıdır, kalıcı olmalıdır ve güçlenerek hayatını devam ettirmelidir. "DAHA FARKLI BİR YAKLAŞIM BEKLENİYORSA BUNU İYİ OKUMALIYIZ" Bugüne kadar attığımız adımlardan belki daha farklı bir yaklaşım bekleniyorsa bunu da iyi okumak, sebeplerini iyi anlamak ve ona göre geleceği kurgulamak, planlamak, çalışma sistematiğimizi o yönde kurgulamak mecburiyetimiz var." "CHP'YE KOLAYLIKLAR DİLİYORUZ" Cumhuriyet Halk Partisinde yaşanan değişim tartışmalarına da değinen Buğra Kavuncu, "Her partinin içerisinde kendi iç mücadelesi olur. Bir başka partinin geçirdiği süreçle ilgili bizim bir yorum yapmamız, herhangi bir beyanda bulunmamız çok doğru olmaz. Cumhuriyet Halk Partisine kolaylıklar diliyoruz." dedi.

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