İYİ Parti de CHP'ye ittifak kapılarını kapattı

"NE OLDUĞUMUZU ANLATACAK ŞEKİLDE SEÇİME GİTMEK İSTİYORUZ" İyi Parti Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, Amasya İl Teşkilatı'nı ziyaretinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. CHP ile yerel seçimlerde ittifak yapılıp yapılmayacağı sorulan Kavuncu, parti tabanı ve teşkilatların bunu istemediğini belirtti. Kavuncu şunları söyledi: "O konuyla ilgili genel merkezimizin almış olduğu bir karar, herhangi bir görüşme henüz neticelenmedi, yapılmadı. İlerleyen süreçte en kısa sürede bu konuyla alakalı da genel merkezimiz bir karar alacaktır. Bir işbirliği olur mu, olmaz mı onu bilemem. Ama dolaştığım 30'a yakın il başkanlığında, parti tabanımızda, teşkilatlarımızda bundan sonraki süreçte ne olmadığımızı değil, ne olduğumuzu anlatacak bir şekilde seçime gitme arzu ve isteği çok yüksek.