İYİ Parti de CHP'ye ittifak kapılarını kapattı

"OY ORANINI MUHAFAZA ETTİK" Kavuncu sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Cumhurbaşkanlığı seçiminde olsun, meclis seçiminde olsun 2018 yılında aldığımız oy oranını muhafaza ettik. Gönül isterdi ki çok daha fazlası olsun ama seçmenin bize verdiği bir mesaj var; o da İYİ Parti Türk siyasetinde var olmalıdır, kalıcı olmalıdır ve güçlenerek hayatını devam ettirmelidir. "DAHA FARKLI BİR YAKLAŞIM BEKLENİYORSA BUNU İYİ OKUMALIYIZ" Bugüne kadar attığımız adımlardan belki daha farklı bir yaklaşım bekleniyorsa bunu da iyi okumak, sebeplerini iyi anlamak ve ona göre geleceği kurgulamak, planlamak, çalışma sistematiğimizi o yönde kurgulamak mecburiyetimiz var." "CHP'YE KOLAYLIKLAR DİLİYORUZ" Cumhuriyet Halk Partisinde yaşanan değişim tartışmalarına da değinen Buğra Kavuncu, "Her partinin içerisinde kendi iç mücadelesi olur. Bir başka partinin geçirdiği süreçle ilgili bizim bir yorum yapmamız, herhangi bir beyanda bulunmamız çok doğru olmaz. Cumhuriyet Halk Partisine kolaylıklar diliyoruz." dedi.