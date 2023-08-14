İYİ Parti 3'e bölündü! Bazıları 'Cumhur', bazıları 'CHP' diyor

31 Mart yerel seçimlerine yönelik olarak hem CHP hem de MHP'den ittifak daveti alan İYİ Parti'de fikir ayrılıkları zirve yaptı. Parti yönetimindeki çoğunluğun seçimlere hiçbir ittifaka dahil olmadan girmek istediği bildirilirken, özellikle milliyetçi kimliğe sahip bazı siyasilerin ise Cumhur İttifakı'ndan yana tavır takındığı iddia edildi. Bir grup ise 28 Mayıs seçimlerindeki hezimete rağmen CHP ile yeni bir işbirliğinin hala partiye önemli kazanımlar sağlayabileceğine inanıyor.