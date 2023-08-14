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İYİ Parti 3'e bölündü! Bazıları 'Cumhur', bazıları 'CHP' diyor

2023-08-14 07:25:59
İYİ Parti 3'e bölündü! Bazıları 'Cumhur', bazıları 'CHP' diyor

31 Mart yerel seçimlerine yönelik olarak hem CHP hem de MHP'den ittifak daveti alan İYİ Parti'de fikir ayrılıkları zirve yaptı. Parti yönetimindeki çoğunluğun seçimlere hiçbir ittifaka dahil olmadan girmek istediği bildirilirken, özellikle milliyetçi kimliğe sahip bazı siyasilerin ise Cumhur İttifakı'ndan yana tavır takındığı iddia edildi. Bir grup ise 28 Mayıs seçimlerindeki hezimete rağmen CHP ile yeni bir işbirliğinin hala partiye önemli kazanımlar sağlayabileceğine inanıyor.

#1
Foto - İYİ Parti 3'e bölündü! Bazıları 'Cumhur', bazıları 'CHP' diyor

14-28 Mayıs seçimlerinden ağır yaralı çıkan, bu süreçte Yavuz Ağıralioğlu, Aytun Çıray ve Ahat Andican gibi birçok önemli ismini kaybeden İYİ Parti'de yerel seçimlere yönelik değerlendirmeler sürüyor. 3-6 Mart krizinde Kılıçdaroğlu'nun fondaş medyası tarafından linç edilen Akşener, bu olayın ardından CHP'nin HDP ile kol kola girmesi, devamında ise Zafer Partisi'ne kapalı kapılar ardında bakanlıklar verilmesi sebebiyle büyük rahatsızlık yaşamıştı.

#2
Foto - İYİ Parti 3'e bölündü! Bazıları 'Cumhur', bazıları 'CHP' diyor

Partisinin kurultayında en büyük pişmanlığının "CHP'den 15 vekil istemek" olduğunu itiraf eden Akşener, bunun kendilerine "kuyruk siyasetine" mal olduğunu da açık açık söylemişti.

#3
Foto - İYİ Parti 3'e bölündü! Bazıları 'Cumhur', bazıları 'CHP' diyor

3 FARKLI GÖRÜŞ Son seçim sürecinde yaşanan krizlerin ardından parti içinde CHP'ye ve Kılıçdaroğlu'na yönelik tepkinin arttığı bilinirken, yerel seçimlere yönelik ise 3 farklı görüş ön plana çıktı.

#4
Foto - İYİ Parti 3'e bölündü! Bazıları 'Cumhur', bazıları 'CHP' diyor

Parti yönetimindeki çoğunluğun seçimlere "hiçbir ittifaka dahil olmadan" girmeyi savunduğu bildirildi. Özellikle hükümete muhalif isimlerin ise yeniden CHP ile kol kola girmek istediği, bu sayede pazarlık güçlerinin 2019'a kıyasla daha fazla olacağını dillendirdiği belirtiliyor.

#5
Foto - İYİ Parti 3'e bölündü! Bazıları 'Cumhur', bazıları 'CHP' diyor

Milliyetçi kimliğe sahip bazı isimlerin ise Cumhur İttifakı'na katılarak "yeni bir yol haritası çizmek" üzerine tutum takındığı öne sürüldü.

#6
Foto - İYİ Parti 3'e bölündü! Bazıları 'Cumhur', bazıları 'CHP' diyor

GÖZLER 26 AĞUSTOS'TA Kısa süre önce gündemi sarsan açıklamalar yapan İYİ Parti Milletvekili Nebi Hatipoğlu, İYİ Parti'nin Cumhur İttifakı'na katılması gerektiğini savunmuş ve bunu parti içinden birçok siyasinin istediğini vurgulamıştı.

#7
Foto - İYİ Parti 3'e bölündü! Bazıları 'Cumhur', bazıları 'CHP' diyor

Partinin eski isimlerinden Aytun Çıray da yaptığı açıklamada bu sözleri destekleyerek, "İYİ Parti'de bir grup AK Parti-MHP ile işbirliğini savunuyor" demişti.

#8
Foto - İYİ Parti 3'e bölündü! Bazıları 'Cumhur', bazıları 'CHP' diyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "ittifak" çağrısına net bir yanıt vermekten kaçınan ve ucu açık cümleler kuran İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ise "millete kulak vereceklerine" yönelik mesajıyla dikkat çekmişti.

#9
Foto - İYİ Parti 3'e bölündü! Bazıları 'Cumhur', bazıları 'CHP' diyor

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