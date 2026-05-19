‘İt’rail ürüyor kervan yürüyor! Sumud Filosunda geri adım yok
Katil İsrail'in Gazze'deki mazlumlara yaşamsal insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda düzenlediği kalleş saldırılar ve korsan abluka girişimleri sökmedi. Dünyanın sessiz kaldığı Siyonist barbarlığa karşı limanlardan demir alan vicdan gemileri, işgalci çetenin tüm tehditlerine, engellemelerine ve alıkoyma operasyonlarına rağmen rota değiştirmeden menzile doğru ilerlemeye devam ediyor. Kriz Masası, kervanın yürüdüğünü belirterek bazı teknelerin tüm hatları yararak Gazze'ye doğru ölümüne yol aldığını ilan etti.