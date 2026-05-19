Montella tercihini yaptı! Milli takımda yer almayacak isimler dikkat çekti!
2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın geniş kadrosu belli oldu.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın geniş kadrosu belli oldu.
A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella'nın belirlediği listede yer almayan bazı oyuncular ise dikkat çekti.
İşte A Milli Takım'ın geniş kadrosunda yer almayan bazı isimler...İşte A Milli Takım'ın geniş kadrosunda yer almayan bazı isimler...
* Emirhan İlkhan
* Başar Önal
* Arda Okan Kurtalan
* Eren Dinkçi
Kenan Karaman
* Emirhan Topçu
* Emirhan Topçu
* Umut Nayir
* Rıdvan Yılmaz
* Enes Ünal
* Semih Kılıçsoy
* Ozan Tufan
* Bertuğ Yıldırım
* Berke Özer
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23