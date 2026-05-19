Sarı taksiler Türkiye'yi bir kez daha utandırdı: İngiliz turist neye uğradığını şaşırdı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

UEFA Avrupa Ligi Final karşılaşması yarın İstanbul'da oynanacak. Freiburg-Aston Villa maçı öncesi yabancı taraftarlar İstanbul'a gelmeye başladı. Geçtiğimiz Aralık Birleşik Krallık merkezli seyahat sigortası şirketi AllClear tarafından yapılan araştırmada Türkiye, taksi dolandırıcılığı şikayetlerinde dünya birincisi olmuştu. Bunun üzerine Aston Villa taraftarı bir İngilizin taksicilerle ilgili sosyal medyada yaptığı şikayet gündem oldu.

İstanbul, son yıllarda UEFA finalleri, Şampiyonlar Ligi organizasyonları ve büyük konserlerle milyonlarca yabancı ziyaretçiyi ağırlarken; taksi sorunu ise kentin kronik başlıklarından biri olmaya devam ediyor. Özellikle turistlerden taksimetre dışında ücret talep edilmesi, uzun yol dolaştırma iddiaları ve ödeme tartışmaları hem yerli hem yabancı yolcuların en çok şikayet ettiği konular arasında yer alıyor.

UEFA Avrupa Ligi finalinde Aston Villa ile SC Freiburg, Çarşamba akşamı Beşiktaş’taki Tüpraş Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Final nedeniyle on binlerce İngiliz ve Alman taraftarı İstanbul’a geldi.

Aston Villa taraftarı bir İngiliz futbolseverin yaptığı paylaşım, kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılırken, İstanbul’un yıllardır çözülemeyen “turist taksi mağduriyeti” sorununu da yeniden görünür hale getirdi.

İngiliz taraftar, İstanbul’da yaptığı kısa bir yolculuk için sarı taksi şoförünün kendisinden 3 bin 200 lira istediğini belirterek diğer taraftarlara “Uber kullanın” çağrısı yaptı.

Aston Villa taraftarı, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Size verebileceğim en büyük tavsiye Uber uygulamasını kullanmanız. 2.3 millik bir yolculuk için sarı taksi şoförü benden 3 bin 200 lira istedi. Bu yaklaşık 75 sterlin ediyor. Aynı yolculuğu Uber’le dönüşte 9.5 sterline yaptım. Sarı taksiler turist dolandırıcılığıyla ünlü. Bugün oğlum yanımdaydı, tartışma çıkmasın diye kabul ettim. Ama herkes Uber kullansın.”

Paylaşım kısa sürede özellikle Aston Villa taraftarları arasında yayılırken, İstanbul’a final için gelecek diğer İngiliz taraftar gruplarında da geniş yankı buldu. Bazı kullanıcılar kendi kötü deneyimlerini anlatırken, bazıları da İstanbul’da toplu taşıma ve uygulama tabanlı ulaşım seçeneklerinin tercih edilmesi gerektiğini yazdı.

Alman ekibi Freiburg ile İngiltere temsilcisi Aston Villa'nın UEFA listesinde yer alan futbolcularının toplam değeri, 683 milyon 875 bin euro olarak dikkati çekiyor.

KAYNAK: PATRONLAR DÜNYASI

Yorumlar

hizipsavar

nasıl bunlara ötv ayrıcalığı verildiyse aynı şekilde ceza ayrıcalığıda verilmeli. yolcuya karşı işledikleri suçlarda araç taksi gitmeli ehliyeti ömür boyu iptal edilmeli.

Ali

Para konusunda ve toplumu aldatıcı iş kim yaparsa başka sektörlerde bile kontrol altına alınıp gerekirse ticari ve toplum hizmetine dönük sektörlerden uzak tutulmalı ...
