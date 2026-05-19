Sarı taksiler Türkiye'yi bir kez daha utandırdı: İngiliz turist neye uğradığını şaşırdı
UEFA Avrupa Ligi Final karşılaşması yarın İstanbul'da oynanacak. Freiburg-Aston Villa maçı öncesi yabancı taraftarlar İstanbul'a gelmeye başladı. Geçtiğimiz Aralık Birleşik Krallık merkezli seyahat sigortası şirketi AllClear tarafından yapılan araştırmada Türkiye, taksi dolandırıcılığı şikayetlerinde dünya birincisi olmuştu. Bunun üzerine Aston Villa taraftarı bir İngilizin taksicilerle ilgili sosyal medyada yaptığı şikayet gündem oldu.