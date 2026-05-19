Sözde demokrasi ülkesinde İslam düşmanlığı! Kalleş saldırıya peş peşe tepkiler
ABD'nin California eyaletine bağlı San Diego kentindeki İslam Merkezi'ne 17 ve 18 yaşlarında iki şüpheli tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Öte silahlı saldırıya yönelik tepkiler büyüyor. California Valisi Newsom, "Dini topluluklara yönelik terör veya sindirme eylemlerine müsamaha göstermeyeceğiz" dedi. San Diego İslam Merkezi İmamı Taha Hassane de, "Ülkemizde ne yazık ki var olan dini hoşgörüsüzlük ve nefret, eşi benzeri görülmemiş boyutlara ulaşmıştır" ifadelerini kullandı.