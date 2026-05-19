Sözde demokrasi ülkesinde İslam düşmanlığı! Kalleş saldırıya peş peşe tepkiler
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

ABD'nin California eyaletine bağlı San Diego kentindeki İslam Merkezi'ne 17 ve 18 yaşlarında iki şüpheli tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Öte silahlı saldırıya yönelik tepkiler büyüyor. California Valisi Newsom, "Dini topluluklara yönelik terör veya sindirme eylemlerine müsamaha göstermeyeceğiz" dedi. San Diego İslam Merkezi İmamı Taha Hassane de, "Ülkemizde ne yazık ki var olan dini hoşgörüsüzlük ve nefret, eşi benzeri görülmemiş boyutlara ulaşmıştır" ifadelerini kullandı.

ABD'nin California eyaletine bağlı San Diego kentindeki düzenlenen saldırıda bilanço açıklandı. San Diego İslam Merkezi'ne 17 ve 18 yaşlarında iki şüpheli tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Polis, şüphelilerin saldırının ardından kendilerine ateş ederek intihar ettiklerini bildirdi.

San Diego Polis Şefi Scott Wahl düzenlediği basın toplantısında, şüphelilerden birinin annesinin saldırıdan yaklaşık iki saat önce polisi arayarak oğlunun evden kaçtığını bildirdiğini açıklayarak, "Anne, oğlunun intihara meyilli olduğunu, kendisine ait üç silahı ve aracını alarak evden ayrıldığını söyledi. Anne, oğlunun bir arkadaşıyla birlikte olduğunu ve ikisinin de kamuflaj kıyafetler giydiğini ifade etti" dedi. Wahl, polisin gençleri bulmak için harekete geçtiğini, önlem amacıyla yakınlardaki bir alışveriş merkezi ve gencin gittiği liseye devriyelerin yönlendirildiğini, bu sırada da camide silahlı saldırı olduğuna dair ihbarlar geldiğini aktardı.

San Diego Polis Şefi Scott Wahl, yerel kolluk kuvvetleri ile Federal Soruşturma Bürosu (FBI)'ın San Diego County'nin en büyük camisinde gerçekleştirilen saldırıyı nefret suçu olarak soruşturduğunu söyledi.

Kalleş saldırıya peş peşe tepkiler de geldi. California eyaleti Valisi Gavin Newsom, San Diego İslam Merkezi'ne düzenlenen saldırıya tepki göstererek, "terör ve sindirme eylemlerine" müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti.

CNN'in haberine göre, San Diego'daki İslam Merkezi'ne dün düzenlenen silahlı saldırıya yönelik tepkiler büyüyor.

California Valisi Newsom, söz konusu saldırı karşısında "dehşete düştüğünü" belirterek, "İbadet eden kişiler canlarından endişe etmemelidir." ifadesini kullandı.

"Nefret"in California'da yeri olmadığını belirten Newsom, "Dini topluluklara yönelik terör veya sindirme eylemlerine müsamaha göstermeyeceğiz." dedi.

"KORKU SİYASETİNE KARŞI BİR ARADA OLMALIYIZ" New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani de yaptığı açıklamada, "Müslüman karşıtı" olarak tanımladığı saldırıya tepki gösterdi.

İslam karşıtlığının ülke genelindeki Müslümanları tehlikeye attığını belirten Mamdani, "Bu durumla doğrudan yüzleşmeli ve korku siyasetine karşı bir arada olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

San Diego Belediye Başkanı Todd Gloria ise saldırıyı "şiddetle" kınayarak, ibadethaneler konusunda ek güvenlik önlemleri alınacağına işaret etti.

Gloria, "San Diego'da nefret ve İslam düşmanlığına yer yoktur." görüşünü paylaştı.

"BURASI BİR İBADETHANE, SAVAŞ ALANI DEĞİL" İslam Merkezi İmamı Taha Hassane de basın mensuplarına saldırıya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Böyle bir şeyin yaşanmasını hiç beklemediklerini belirten Hassane, "Öte yandan, ülkemizde ne yazık ki var olan dini hoşgörüsüzlük ve nefret, eşi benzeri görülmemiş boyutlara ulaşmıştır." dedi.

Hassane, insanların camilere ibadet, dua ve bir arada olma amacıyla geldiğini ifade ederek, "Burası bir ibadethane, savaş alanı değil." diye konuştu.

Dini ne olursa olsun herkesi memnuniyetle karşıladıklarını ve kapılarının her zaman açık olduğunu söyleyen Hassane, "İnsanlar İslam Merkezi'ne geldiğinde kim olduklarını ya da hangi dine mensup olduklarını sormuyoruz. Çünkü kapımız herkese açık. O halde, ülkemiz ve gelecek nesiller için bu sevgi ve hoşgörü kültürünü yaymak için elimizden geleni yapalım." diye konuştu.

Yorumlar

Aydin

Eyer saldiriyi bir musluman kisi yapmis olsaydi hemen iki yuzlu batinin medyasi islami terör derdi bunu yapan fanatik asiri hiristiyan bir terör örgütu yapmistir polis yalan söyluyor bu iki 18 yasindaki gencler intar etmediler olaylari baska yöne cevirmeye calisiyorlar
