2021-12-17 11:32:18 İtfaiye hayat kurtardı!
İstanbul Küçükçekmece'de bir inşaatta toprak kayması meydana geldi. Bir işçi toprak altında kaldı. Yaralı işçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
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İstanbul Küçükçekmece'de bir inşaatta toprak kayması meydana geldi. Bir işçi toprak altında kaldı. Yaralı işçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde bir inşaatta yaşandı.
Altyapı çalışması sırasında zemin birden hareketlendi. Çalışan işçilerden biri kayan toprak yığınının altında kaldı.
Hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekipleri yoğun bir çalışmayla toprak altında kalan işçiyi kurtardı.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı işçi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırldı. İşçinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme sürüyor.
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