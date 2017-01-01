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İtfaiye eri yanan evde Türk bayrağını son anda kurtardı

  • Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale gelirken, itfaiye erinin balkondaki Türk bayrağını yanmadan kurtarması dikkati çekti.

  • Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi Bayrak Sokak'ta 3 katlı binanın son katında Aynur Kul'a (61) ait dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

  • Dumanları gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, apartmandaki vatandaşları tahliye ederek, bölgede güvenlik önlemi aldı.

  • Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Aynur Kul, yeni tadilat yapıldığı öğrenilen evinin yanışını gözyaşları içinde izledi. Kadını, yakınları teselli etmeye çalıştı.

  • Bu arada, yanan dairenin balkonunda asılı olan Türk bayrağı, itfaiye erince merdiven aracılığıyla yanmadan bulunduğu yerden alındı.

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