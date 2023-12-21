2023-12-21 16:40:00 İtalyanlar yine yaptı yapacağını! Transfer kararı aldılar: Bunu duyunca, gözleriniz fal taşı gibi açılacak! Sayılı günler kaldı…
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Geçen yıl kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Victor Nelsson, sezon başında Davinson Sanchez'in gelmesiyle birlikte Kolombiyalı stoperin arkasında kaldı. Danimarkalı defans oyuncusu, EURO 2024 öncesi oynamak için başka bir takıma transfer olması beklenirken, İtalyan basını müjdeli haberi verdi. İşte detaylar...