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Spor
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İtalyanlar yine yaptı yapacağını! Transfer kararı aldılar: Bunu duyunca, gözleriniz fal taşı gibi açılacak! Sayılı günler kaldı…

2023-12-21 16:40:00
İtalyanlar yine yaptı yapacağını! Transfer kararı aldılar: Bunu duyunca, gözleriniz fal taşı gibi açılacak! Sayılı günler kaldı…

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Geçen yıl kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Victor Nelsson, sezon başında Davinson Sanchez'in gelmesiyle birlikte Kolombiyalı stoperin arkasında kaldı. Danimarkalı defans oyuncusu, EURO 2024 öncesi oynamak için başka bir takıma transfer olması beklenirken, İtalyan basını müjdeli haberi verdi. İşte detaylar...

#1
Foto - İtalyanlar yine yaptı yapacağını! Transfer kararı aldılar: Bunu duyunca, gözleriniz fal taşı gibi açılacak! Sayılı günler kaldı…

Fatih Karagümrük engelini kayıpsız geçen Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

#2
Foto - İtalyanlar yine yaptı yapacağını! Transfer kararı aldılar: Bunu duyunca, gözleriniz fal taşı gibi açılacak! Sayılı günler kaldı…

14 yabancısı bulunan Cimbom, yeni transferlere yer açmak için bazı isimlerle yol ayrımına gitmek istiyor.

#3
Foto - İtalyanlar yine yaptı yapacağını! Transfer kararı aldılar: Bunu duyunca, gözleriniz fal taşı gibi açılacak! Sayılı günler kaldı…

A Spor'a göre; Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transferde harekete geçti.

#4
Foto - İtalyanlar yine yaptı yapacağını! Transfer kararı aldılar: Bunu duyunca, gözleriniz fal taşı gibi açılacak! Sayılı günler kaldı…

50 yaşındaki çalıştırıcı, uygun teklifin gelmesi halinde Victor Nelsson'un gönderilebileceğini iletti.

#5
Foto - İtalyanlar yine yaptı yapacağını! Transfer kararı aldılar: Bunu duyunca, gözleriniz fal taşı gibi açılacak! Sayılı günler kaldı…

İlk 11'deki yerini Davinson Sanchez'e bırakan Danimarkalı savunmacının, ülke basınına yaptığı açıklama tepki çekmişti.

#6
Foto - İtalyanlar yine yaptı yapacağını! Transfer kararı aldılar: Bunu duyunca, gözleriniz fal taşı gibi açılacak! Sayılı günler kaldı…

Bu gelişmeler doğrultusunda 25 yaşındaki futbolcu için İtalyan basınından flaş bir iddia geldi. İşte detaylar...

#7
Foto - İtalyanlar yine yaptı yapacağını! Transfer kararı aldılar: Bunu duyunca, gözleriniz fal taşı gibi açılacak! Sayılı günler kaldı…

Gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Victor Nelsson Serie A devlerinden Milan'ın transfer listesinde yer alıyor.

#8
Foto - İtalyanlar yine yaptı yapacağını! Transfer kararı aldılar: Bunu duyunca, gözleriniz fal taşı gibi açılacak! Sayılı günler kaldı…

Bu sezon Simon Kjaer'in fiziksel açıdan zorluk çekmesi, stoper takviyesi yapmayı zorunlu kıldı.

#9
Foto - İtalyanlar yine yaptı yapacağını! Transfer kararı aldılar: Bunu duyunca, gözleriniz fal taşı gibi açılacak! Sayılı günler kaldı…

Ayrıca İtalyan ekibinde Pierre Kalulu, Malick Thiaw, Marco Pellegrino ve Mattia Caldara'nın sakatlıkları bulunuyor.

#10
Foto - İtalyanlar yine yaptı yapacağını! Transfer kararı aldılar: Bunu duyunca, gözleriniz fal taşı gibi açılacak! Sayılı günler kaldı…

Ocak ayında stoper alternatifini arttırmak isteyen Milan'ın, ocak ayında harekete geçeceği kaydedildi.

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