  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Netanyahu’dan herkesi ters köşe yapan “ABD” çıkışı: Artık sonlandırma zamanı geldi Dünyanın en faydalı sebzesi: Karaciğeri temizliyor! Meğer böyle yapıyormuş! Çok erken havlu atınca... Beşiktaş tarihinde böyle bir şey yok! Duyan şaşkın Sokağın altından tarih fışkırdı! İnşaat kazısında kazara 660 yıllık dev ticaret gemisi bulundu Erdoğan 30 yıl garanti vermişti... Suudi Arabistan’dan olay Türkiye hamlesi! Dünyanın en büyüğü Aramco sahaya iniyor İtalyan devinde Türkiye şoku: İzmir, Edirne ve Elazığ'da her şey bir anda oldu, bıçak gibi kesildi Gök Vatan’a aşılmaz zırh! Türkiye, saniyeler içinde karar veren Çelik Kubbe ile kuş uçurtmayacak
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
İtalyan devinde Türkiye şoku: İzmir, Edirne ve Elazığ'da her şey bir anda oldu, bıçak gibi kesildi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İtalyan devinde Türkiye şoku: İzmir, Edirne ve Elazığ'da her şey bir anda oldu, bıçak gibi kesildi

Türkiye'de üç ilde üretim yapan İtalyanlar son dönemde beklemedikleri bir tabloyla karşılaştı. Satışlar çakıldı, kar düştü.

#1
Foto - İtalyan devinde Türkiye şoku: İzmir, Edirne ve Elazığ'da her şey bir anda oldu, bıçak gibi kesildi

Tekreferans'ta yer alan habere göre, inşaat sektörünün içine girdiği durgunluk, iç piyasada çimento satışlarını da vurdu. İtalyan’ın önde gelen finans ve inşaat gruplarından Cementir Holding’in Türkiye’deki yatırımı olan İzmir merkezli Çimentaş Grubu, çimento satışlarındaki düşüşten en fazla etkilenen çimento şirketlerinden oldu.

#2
Foto - İtalyan devinde Türkiye şoku: İzmir, Edirne ve Elazığ'da her şey bir anda oldu, bıçak gibi kesildi

İzmir, Edirne ve Elazığ’da bulunan üç adet klinker/çimento tesisinde üretim yapan Çimentaş Grubu’nun bu yılın ilk çeyreğindeki satışları yüzde 23 oranında daraldı.

#3
Foto - İtalyan devinde Türkiye şoku: İzmir, Edirne ve Elazığ'da her şey bir anda oldu, bıçak gibi kesildi

Şirketin satış gelirleri ise 4 milyar 30 milyon TL’den, 2 milyar 818 milyon TL’ye kadar düştü. Çimentaş’tan yapılan açıklamada, 2026 yılının ilk çeyreği itibarıyla çimento sektörünün, 2025 yılında gözlenen güçlü üretim ve hacim performansının ardından daha dengeli ve temkinli bir görünüme geçtiği belirtildi.

#4
Foto - İtalyan devinde Türkiye şoku: İzmir, Edirne ve Elazığ'da her şey bir anda oldu, bıçak gibi kesildi

Talep tarafında temkinli ve bölgesel ayrışmaların belirgin olduğu bir görünümün hakim olduğu ifade edilirken, “Grup’un faaliyette bulunduğu bölgeler itibarıyla mevsimsel ve pazara dair farklılıklar sürmekte olup, 2026 yılı ilk üç aylık toplam yurtiçi çimento satış miktarı bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında yüzde 23 oranında daralma göstermiştir” denildi.

#5
Foto - İtalyan devinde Türkiye şoku: İzmir, Edirne ve Elazığ'da her şey bir anda oldu, bıçak gibi kesildi

Açıklamada, yurtdışı satış miktarının yüzde 58 oranında arttığı, buna rağmen toplam çimento satış miktarının yüzde 18 azaldığı ifade edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
TRT ekranlarında skandal! "Patili anne" güzellemesiyle kutsal annelik kavramı ayaklar altına alındı
Gündem

TRT ekranlarında skandal! "Patili anne" güzellemesiyle kutsal annelik kavramı ayaklar altına alındı

TRT 1 Ana Haber bülteninde sunucunun, kedi ve köpek sahiplerinin Anneler Günü’nü kutlarken kendisini de "patili annesi" olarak tanımlaması t..
Destici'den emekliye kurban müjdesi çağrısı! 10 bin lira olsun
Ekonomi

Destici'den emekliye kurban müjdesi çağrısı! 10 bin lira olsun

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Ankara İl Kongresi'nde gündemi sarsacak açıklamalarda bulundu. Emeklile..
Savunma Bakanı görevinden ayrıldı! Letonya’da İHA krizi istifa getirdi
Dünya

Savunma Bakanı görevinden ayrıldı! Letonya’da İHA krizi istifa getirdi

Letonya’da petrol depolama tesislerine düşen iki İHA, hükümette krize yol açtı. Başbakan Evika Silina’nın hava savunma sistemlerinin geç dev..
"Euro-Dolar" farkı, rüşvetin izini kaybettirmek için kurgulandı
Gündem

"Euro-Dolar" farkı, rüşvetin izini kaybettirmek için kurgulandı

Muhittin Böcek’in oğlundan gelen 1 milyon euroluk rüşvet itirafı, Seyit Torun’un odasından fışkıran gizemli 50 bin doları yeniden gündeme ge..
Ankara'da hareketli saatler: Önce MİT Başkanı Kalın sonra Bakan Fidan
Gündem

Ankara'da hareketli saatler: Önce MİT Başkanı Kalın sonra Bakan Fidan

Ankara, Gazze’de akan kanı durdurmak ve bölgedeki insani trajediye son vermek adına diplomasi ve istihbarat trafiğinin merkezi oldu. Dışişle..
Hamaney'e suikast girişiminde yeni gelişme!
Dünya

Hamaney'e suikast girişiminde yeni gelişme!

ABD ve siyonist rejimin düzenlediği ortak bombardımanlar sırasında İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in yüzünden ağır yaralandığı yön..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23