İtalyan devinde Türkiye şoku: İzmir, Edirne ve Elazığ'da her şey bir anda oldu, bıçak gibi kesildi
Türkiye'de üç ilde üretim yapan İtalyanlar son dönemde beklemedikleri bir tabloyla karşılaştı. Satışlar çakıldı, kar düştü.
Tekreferans'ta yer alan habere göre, inşaat sektörünün içine girdiği durgunluk, iç piyasada çimento satışlarını da vurdu. İtalyan’ın önde gelen finans ve inşaat gruplarından Cementir Holding’in Türkiye’deki yatırımı olan İzmir merkezli Çimentaş Grubu, çimento satışlarındaki düşüşten en fazla etkilenen çimento şirketlerinden oldu.
İzmir, Edirne ve Elazığ’da bulunan üç adet klinker/çimento tesisinde üretim yapan Çimentaş Grubu’nun bu yılın ilk çeyreğindeki satışları yüzde 23 oranında daraldı.
Şirketin satış gelirleri ise 4 milyar 30 milyon TL’den, 2 milyar 818 milyon TL’ye kadar düştü. Çimentaş’tan yapılan açıklamada, 2026 yılının ilk çeyreği itibarıyla çimento sektörünün, 2025 yılında gözlenen güçlü üretim ve hacim performansının ardından daha dengeli ve temkinli bir görünüme geçtiği belirtildi.
Talep tarafında temkinli ve bölgesel ayrışmaların belirgin olduğu bir görünümün hakim olduğu ifade edilirken, “Grup’un faaliyette bulunduğu bölgeler itibarıyla mevsimsel ve pazara dair farklılıklar sürmekte olup, 2026 yılı ilk üç aylık toplam yurtiçi çimento satış miktarı bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında yüzde 23 oranında daralma göstermiştir” denildi.
Açıklamada, yurtdışı satış miktarının yüzde 58 oranında arttığı, buna rağmen toplam çimento satış miktarının yüzde 18 azaldığı ifade edildi.
