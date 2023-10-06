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İtalyan devi dümeni Türkiye'ye resmen kırdı! İki Türk şirketini peş peşe satın aldı: Türk pazarına jet hızla giriş yaptı

2023-10-06 18:12:36
İtalyan devi dümeni Türkiye'ye resmen kırdı! İki Türk şirketini peş peşe satın aldı: Türk pazarına jet hızla giriş yaptı

İtalyan Savino Del Bene, denizcilik alanında iki Türk şirketini satın peş peşe alarak önemli bir yatırıma imza attı.

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Foto - İtalyan devi dümeni Türkiye'ye resmen kırdı! İki Türk şirketini peş peşe satın aldı: Türk pazarına jet hızla giriş yaptı

İtalyan Savino Del Bene şirketi denizcilik alanında iki Türk şirketine yatırım yaptı. Bau önemli imza ile iki Türk denizcilik şirketini satın alarak Türkiye'ye hızlı bir geriş yapıyor.

#2
Foto - İtalyan devi dümeni Türkiye'ye resmen kırdı! İki Türk şirketini peş peşe satın aldı: Türk pazarına jet hızla giriş yaptı

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre, İtalyan Savino Del Bene, denizcilik alanında iki Türk şirketini satın alarak Türkiye’ye hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Anlaşma sağlanırsa Savino Del Bene S.p.A. ve bağlı iştiraki SDB Benelux S.A. İstanbul merkezli Trans Okyanus Denizcilik ile Boğaziçi Ekspres Denizcilik Lojistik Anonim Şirketi’nin yüzde 80’ini satın alacak.

#3
Foto - İtalyan devi dümeni Türkiye'ye resmen kırdı! İki Türk şirketini peş peşe satın aldı: Türk pazarına jet hızla giriş yaptı

Türkiye, denizcilik alanında önemli yatırımlar, satın almalar ve ortaklıklara sahne oluyor. U.N Ro-Ro’yu satın alan dünyanın en büyük taşımacılık şirketlerinden Danimarkalı DFDF, OYAK ile birlikte liman kuran Japon devi NYK Line, geçtiğimiz hafta Türkiye’nin en büyük özel limanlarından olan Evyap Limanı’nın çoğunluk hissesini alan Dubai merkezli DP World…

#4
Foto - İtalyan devi dümeni Türkiye'ye resmen kırdı! İki Türk şirketini peş peşe satın aldı: Türk pazarına jet hızla giriş yaptı

Türk denizcilik ve liman işletmelerine yönelik bu alana son katılan ise İtalya’nın en köklü şirketlerinden Savino Del Bene. Tam adı Agenzia Marittima Trasporti Internazionali Savino Del Bene olan İtalyan devi, Avrupa’nın da en büyük deniz taşımacılığı şirketlerinden biri.

#5
Foto - İtalyan devi dümeni Türkiye'ye resmen kırdı! İki Türk şirketini peş peşe satın aldı: Türk pazarına jet hızla giriş yaptı

1899 yılında Floransa’da Del Bene ailesince kurulan Savino Del Bene, Türkiye’ye hızlı girdi. İtalyan dev, iki Türk şirketini satın alıyor.

#6
Foto - İtalyan devi dümeni Türkiye'ye resmen kırdı! İki Türk şirketini peş peşe satın aldı: Türk pazarına jet hızla giriş yaptı

Anlaşma sağlanırsa Savino Del Bene S.p.A. ve bağlı iştiraki SDB Benelux S.A. İstanbul merkezli Trans Okyanus Denizcilik Uluslararası Taşımacılık ve Dış Ticaret Anonim Şirk eti ile Boğaziçi Ekspres Denizcilik Lojistik Anonim Şirketi’nin yüzde 80’ini satın alacak. 1955 yılında ABD’de ofis açarak küresel yolculuğuna çıkan şirket, ilk yurtdışı ofisini New York’ta açtı. 1988 yılında Güney Amerika’ya Brezilya ile giren şirket, 1994’te Çin, Japonya, Endonezya ve Hindistan’a yayıldı. 1996 yılında borsaya açılan şirketin, 2O03 yılında ünlü armatörler Paolo Nocentini ve Silvano Brandani tarafından bazı hisseleri satın alındı. Lojistiğin hemen hemen her alanında var olan Savino Del Bene, kara taşımacılığında önemli bir paya sahip. 5 bin 300 çalışanı, 4.5 milyar euro cirosu var Dünya'da genelinde 306 ofisi bulunan, 5 bin 300 çalışanı bulunan şirket, 4.5 milyar euro ciroya sahip. Şirketin satın aldığı iki Türk şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi ise Kaan Avuncan tarafından yönetiliyor. Trans Okyanus Denizcilik Uluslararası Taşımacılık 2002 yılında, Boğaziçi Ekspres Denizcilik Lojistik ise 2006 yılından bu yana faaliyet gösteriyor. Kaan Avuncan, 2017’de Yılın Denizyolu Lojistik Yöneticisi ödülünü kazanmıştı.

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