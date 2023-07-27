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Kültür Sanat
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İtalyan arkeologlar buldu: imparator Neron'un tiyatrosunun kalıntıları keşfedildi! Tarihi keşif şimdi gün yüzüne çıktı

2023-07-27 16:29:29
İtalyan arkeologlar buldu: imparator Neron'un tiyatrosunun kalıntıları keşfedildi! Tarihi keşif şimdi gün yüzüne çıktı

İtalya'nın başkenti Roma'da İmparator Neron'a ait bir tiyatronun kalıntıları bulundu. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Vatikan yakınlarındaki Rovere Sarayı'nın avlusunda yapılan kazılarda, Roma İmparatoru Neron'un tiyatrosunun kalıntılarına ulaşıldı. Keşif çalışmalarına devam eden araştırmacılar yeni bilgiler için daha da çalışmalarını sürdürüyor. Detaylarını açıkladılar .54-68 yıllık ilk buluntulara ait özellikler şaşırttı.

#1
Foto - İtalyan arkeologlar buldu: imparator Neron'un tiyatrosunun kalıntıları keşfedildi! Tarihi keşif şimdi gün yüzüne çıktı

Vatikan yakınlarındaki Rovere Sarayı'nın avlusunda yapılan kazılarda, Roma İmparatoru Neron'un tiyatrosunun kalıntılarına ulaşıldı

#2
Foto - İtalyan arkeologlar buldu: imparator Neron'un tiyatrosunun kalıntıları keşfedildi! Tarihi keşif şimdi gün yüzüne çıktı

İtalya'nın başkenti Roma'da İmparator Neron'a ait bir tiyatronun kalıntıları bulundu.

#3
Foto - İtalyan arkeologlar buldu: imparator Neron'un tiyatrosunun kalıntıları keşfedildi! Tarihi keşif şimdi gün yüzüne çıktı

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, arkeologların Vatikan yakınlarındaki Rovere Sarayı'nın avlusunda yaptığı kazılar neticesinde, Roma İmparatoru Neron'un tiyatrosunun kalıntıları keşfedildi.

#4
Foto - İtalyan arkeologlar buldu: imparator Neron'un tiyatrosunun kalıntıları keşfedildi! Tarihi keşif şimdi gün yüzüne çıktı

Antik Roma'da milattan sonra 54-68 yıllarında imparator olan Neron'un yaptırdığı özel tiyatro, şu ana kadar sadece eski metinlerde adı geçtiği için bir dönem var olduğu biliniyordu.

#5
Foto - İtalyan arkeologlar buldu: imparator Neron'un tiyatrosunun kalıntıları keşfedildi! Tarihi keşif şimdi gün yüzüne çıktı

Arkeologlar kazılarında, mermer sütunlar, altın varaklı alçı süslemeler ve tiyatrodaki dekorlar için kullanılan odalar buldu.

#6
Foto - İtalyan arkeologlar buldu: imparator Neron'un tiyatrosunun kalıntıları keşfedildi! Tarihi keşif şimdi gün yüzüne çıktı

Roma Arkeolojik Alan Sorumlusu Daniela Porro, bu keşfi "olağanüstü derecede önemli" şeklinde değerlendirdi.

#7
Foto - İtalyan arkeologlar buldu: imparator Neron'un tiyatrosunun kalıntıları keşfedildi! Tarihi keşif şimdi gün yüzüne çıktı

Kazıyı başlatan isim olan Arkeolog Renato Sebastiani de Rovere Sarayı'nın altındaki arkeolojik keşiflerin, antik Roma'dan Orta Çağ dönemine kadar uzanan geniş zamana aralığına dair kendilerine pek çok bilgi sağladığını söyledi.

#8
Foto - İtalyan arkeologlar buldu: imparator Neron'un tiyatrosunun kalıntıları keşfedildi! Tarihi keşif şimdi gün yüzüne çıktı

Rovere sarayındaki kazılar, 2020 yılında başlamıştı.

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