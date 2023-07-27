2023-07-27 16:29:29 İtalyan arkeologlar buldu: imparator Neron'un tiyatrosunun kalıntıları keşfedildi! Tarihi keşif şimdi gün yüzüne çıktı
İtalya'nın başkenti Roma'da İmparator Neron'a ait bir tiyatronun kalıntıları bulundu. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Vatikan yakınlarındaki Rovere Sarayı'nın avlusunda yapılan kazılarda, Roma İmparatoru Neron'un tiyatrosunun kalıntılarına ulaşıldı. Keşif çalışmalarına devam eden araştırmacılar yeni bilgiler için daha da çalışmalarını sürdürüyor. Detaylarını açıkladılar .54-68 yıllık ilk buluntulara ait özellikler şaşırttı.