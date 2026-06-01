Türkiye, bu yasayla Yunanistan’ı titretecek! “Casus belli” kanunlaşıyor: 12 mile niyetlenenin sonu hezimet olur
Türkiye’nin üç tarafındaki denizlerde egemenliğini ve hukuki haklarını çelikten bir zırhla korumayı amaçlayan 15 maddelik tarihi “Mavi Vatan Kanun Teklifi”nde son aşamaya gelindi ve dev taslağın bayramdan hemen sonra TBMM’ye sunulması kararlaştırıldı. 1964 yılından kalan eski yasayı tamamen yürürlükten kaldıracak olan bu yeni milli düzenlemede, Yunanistan’ın Ege’deki karasularını 12 mile çıkarma küstahlığına karşı TBMM’nin 1995 yılında ilan ettiği Latince "savaş nedeni" anlamına gelen "Casus Belli" kararına çok sert bir atıfta bulunulacak.