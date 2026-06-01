Türkiye, bu yasayla Yunanistan’ı titretecek! “Casus belli” kanunlaşıyor: 12 mile niyetlenenin sonu hezimet olur

Yunanistan 1936 yılında, Türkiye ise 1964’de 3 mil olan karasularını 6 mile çıkardı. Yunanistan öteden beri Ege’de karasularını 12 mile çıkarmak istiyor. Türkiye ise bu yasa ile de Ege’de 6 mil Karadeniz ve Akdeniz’de 12 mil olan karasularının genişliğini koruyacak. Mavi Vatan yasasına ilişkin taslak uyarınca iktidara, münhasır ekonomik bölge ilan edilmemiş alanlarda balıkçılık, hidrokarbon, sismik ve sondaj faaliyeti ile ekonomik ve ulusal menfaatler konusunda özel statülü deniz alanları ilan etme yetkisi de veriliyor. Ege’nin yanı sıra Akdeniz ve Karadeniz’de de “Münhasır Ekonomik Bölge” ilan edilebilecek.