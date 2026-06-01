Bir ara Türkiye’ye kafa tutan ülke, sonunda yola geldi: “Kendimizi kandırmayalım, Ankara her yerde baskın oyuncu, biz ise sadece izliyoruz”
Yunanistan merkezli militaire.gr sitesinde siyasi analist Vasilis Lykos imzasıyla yayımlanan analizde, Atina yönetimi için "kendi kendini kandırma döneminin bittiği" belirtilerek acımasız bir itirafta bulunuldu. Ortadoğu'daki kriz ortamını stratejik konumu sayesinde tarihi bir fırsata çeviren Türkiye'nin savaşa doğrudan girmeden bölgesel etkisini artırdığı vurgulanırken, Atina'nın ise sadece bir gözlemci rolüyle yetindiği ifade edildi.