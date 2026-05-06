İtalya'dan çok konuşulacak çıkış: Türkiye'ye engel çıkarıyorlar

ATO Başkanı Baran da "Türkiye ve İtalya, sadece coğrafi olarak değil, aynı zamanda ekonomik, kültürel ve doku bakımından da birbirini tamamlayan iki stratejik ülke." dedi. NATO müttefiki Türkiye ve İtalya'nın yüzyıllardır süren bir diyaloğa sahip olduğuna işaret eden Baran, "Bu köklü diyalog, somut işbirliklerine dönüşerek her geçen gün biraz daha güçleniyor. Türkiye'nin, Avrupa Birliği (AB) üyeliğini destekleyen İtalya, Türkiye'nin en önemli ticaret ortaklarından da biridir." ifadesini kullandı. Gürsel Baran, iki ülke liderlerinin 40 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi belirlediğini hatırlatarak, "40 milyar dolarlık yeni hedef içinde çalışmalarımız devam ediyor. Otomotivden tekstile, makineden turizme, savunma ve müteahhitliğe kadar birçok alanda başarılı ortaklıklarımız mevcut. Ancak bununla birlikte sahip olduğumuz potansiyelin tam anlamıyla ortaya çıkmadığına da inanıyoruz." diye konuştu.