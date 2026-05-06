  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
PKK adını değiştirdi! İşte yeni isimleri Büyükçekmece’de 300 milyonluk vurgun! İmamoğlu yöntemi ile malı götürmüşler Meğer yıllardır boşuna beklemişiz! İşte patlıcandaki acılığı bıçak gibi kesen sır: Tuzlu sudan 10 kat daha etkili Türkiye'nin yeni silahı dünyayı salladı: 'Kıyamet canavarı, istihbaratlar uykusuz kalacak' diyerek duyurdular Başkentte AVM’de yangın: 8 kişi hayatını kaybetti Vestel'de olmayacak şey oldu: Zorlu kara kara düşünmeye başladı Kayıp iş insanı dev timsahın karnından çıktı! Midesini açan ekipler gördüklerine inanamadı: İşte katil timsahın yakalanma anı Altın fiyatlarında toparlanma! Sözde birbiriyle savaşanlar her tuşa basıyor Hedefleri Suriye Trump’ın Hürmüz kararı piyasaları allak bullak etti! Düşüş öyle böyle değil
Gündem
8
Yeniakit Publisher
İtalya'dan çok konuşulacak çıkış: Türkiye'ye engel çıkarıyorlar
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İtalya'dan çok konuşulacak çıkış: Türkiye'ye engel çıkarıyorlar

İtalya'nın eski Ankara Büyükelçisi Carlo Marsili, Türkiye'ye engel çıkarıldığını ve bu konunun acilen aşılması gerektiğini söyledi.

#1
Foto - İtalya'dan çok konuşulacak çıkış: Türkiye'ye engel çıkarıyorlar

Haberler > Dünya > ''Türkiye'ye engel çıkarıyorlar'' çıkışı! Birliğe çağrı yaptı Dünya ''Türkiye'ye engel çıkarıyorlar'' çıkışı! Birliğe çağrı yaptı Roma'da 'İtalya-Türkiye İlişkileri: Diplomasi, Kültür ve Ekonomi' konulu konferans yapıldı. İtalya'nın eski Ankara Büyükelçisi Carlo Marsili, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyelik yolunda engeller çıkarılsa da bunun kısa sürede aşılması gerektiğini söyledi. AA6 Mayıs 2026 Çarşamba 07:27 - Güncelleme: 6 Mayıs 2026 Çarşamba 07:27 ''Türkiye'ye engel çıkarıyorlar'' çıkışı! Birliğe çağrı yaptı ABONE OL İtalya'nın başkenti Roma'da "İtalya-Türkiye İlişkileri: Diplomasi, Kültür ve Ekonomi" başlıklı bir konferans düzenlendi. Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar başkanlığında, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO başkan yardımcıları Halil İbrahim Yılmaz ve Temel Aktay ile akademisyenlerin bulunduğu heyetin, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen'le beraber Roma Sapienza Üniversitesine yaptığı resmi ziyaret çerçevesinde düzenlenen konferansta, iki ülke ilişkileri farklı başlıklar altında ele alındı.

#2
Foto - İtalya'dan çok konuşulacak çıkış: Türkiye'ye engel çıkarıyorlar

Konferansın açılışında konuşan Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ülgen, iki ülke üniversiteleri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine işaret ederek "Sapienza ve Ankara Üniversiteleri arasındaki bu işbirliği de bilimsel üretimi teşvik eden, genç araştırmacılara yeni ufuklar açan, kültürler arası diyaloğu güçlendiren önemli bir köprü olacak. İnanıyorum ki; bu ortaklık gelecekte daha fazla proje, daha derin akademik bağ ve kalıcı dostluklar da doğuracak." ifadelerini kullandı.

#3
Foto - İtalya'dan çok konuşulacak çıkış: Türkiye'ye engel çıkarıyorlar

Ülgen, dünyada güncel politikanın hızla değiştiğine dikkati çekerek "Belli olan tek şeyin; belirsizlik olduğu günümüzde Türkiye ve İtalya, Akdeniz'in iki köşesinden birbirine gülümseyen iki temel sütun gibi. Tarih boyunca hem rakip hem birbirimizi tamamlayıcı aktörler olarak üstlendiğimiz sorumluluklar, bugün de ülkelerimizi bölgesel ve küresel güvenilir aktörler olarak tanımlamamızı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

#4
Foto - İtalya'dan çok konuşulacak çıkış: Türkiye'ye engel çıkarıyorlar

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Ünüvar da bugünkü etkinliğin yalnızca akademik bir buluşma olmanın ötesinde iki ülke arasında çok boyutlu ilişkilerin bilimsel perspektifle ele alındığı önemli bir platform olduğunu söyledi. Eğitim alanındaki mevcut işbirliklerinin her geçen gün geliştiğini aktaran Ünüvar, öğrenci ve akademisyen değişim programlarının, ortak bilimsel projelerin ve ilgili anlaşmaların bu sürecin önemli bileşenleri olduğunu dile getirdi. Ünüvar, içinde bulundukları çağın, kendilerinden daha ileri, daha yenilikçi, daha kapsayıcı adımlar atmasını beklediğini vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

#5
Foto - İtalya'dan çok konuşulacak çıkış: Türkiye'ye engel çıkarıyorlar

"Bu doğrultuda Türkiye ve İtalya arasındaki akademik işbirliklerini derinleştirmek adına bazı somut öneriler de paylaşmak isterim. Ortak ve çift diplomatik programların yaygınlaştırılması, öğrencilerimizin farklı akademik kültürel deneyimlerine imkan tanıyacaktır. Ortak araştırma merkezleri ve tematik doğrultular alanlarının kurulması, bilimsel üretimi daha sistematik ve sürdürülebilir hale getirecektir. Göç, sürdürülebilirlik, dijital dönüşüm ve kültürel miras gibi alanlar, bu işbirlikleri için önemli fırsatlar sunmaktadır. Akademik hareketlerin sadece kısa süreli değişimlerle sınırlı kalmayıp, uzun dönemli araştırmacı değişimleri ortak doktora programları ve misafir öğretim üyelikleriyle desteklenmesi gerekmektedir."

#6
Foto - İtalya'dan çok konuşulacak çıkış: Türkiye'ye engel çıkarıyorlar

ATO Başkanı Baran da "Türkiye ve İtalya, sadece coğrafi olarak değil, aynı zamanda ekonomik, kültürel ve doku bakımından da birbirini tamamlayan iki stratejik ülke." dedi. NATO müttefiki Türkiye ve İtalya'nın yüzyıllardır süren bir diyaloğa sahip olduğuna işaret eden Baran, "Bu köklü diyalog, somut işbirliklerine dönüşerek her geçen gün biraz daha güçleniyor. Türkiye'nin, Avrupa Birliği (AB) üyeliğini destekleyen İtalya, Türkiye'nin en önemli ticaret ortaklarından da biridir." ifadesini kullandı. Gürsel Baran, iki ülke liderlerinin 40 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi belirlediğini hatırlatarak, "40 milyar dolarlık yeni hedef içinde çalışmalarımız devam ediyor. Otomotivden tekstile, makineden turizme, savunma ve müteahhitliğe kadar birçok alanda başarılı ortaklıklarımız mevcut. Ancak bununla birlikte sahip olduğumuz potansiyelin tam anlamıyla ortaya çıkmadığına da inanıyoruz." diye konuştu.

#7
Foto - İtalya'dan çok konuşulacak çıkış: Türkiye'ye engel çıkarıyorlar

İtalya'nın eski Ankara Büyükelçisi ve Roma merkezli İtalya-Türkiye Derneğinin Başkanı Carlo Marsili de Akdeniz'in iki ülkeyi ayırıyor gibi görünse de aslında pek çok ortak noktayı barındıran ortak noktası bulunduğunu belirterek Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyelik yolunda engeller çıkarılsa da bunun kısa sürede aşılması gerektiğini kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
7 ilde 3 milyar liralık dev operasyon
Gündem

7 ilde 3 milyar liralık dev operasyon

Aydın merkezli Mardin, Batman, Diyarbakır, İstanbul, İzmir ve Antalya'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 14 kişi tutuklandı. MASAK ..
Raftaki dosya açıldı! Marmaris’teki ‘kaza’ 3 yıl sonra cinayet çıktı!
Gündem

Raftaki dosya açıldı! Marmaris’teki ‘kaza’ 3 yıl sonra cinayet çıktı!

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in talimatıyla kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesi..
Özgür'ü ağlatacak Kemal açıklaması
Gündem

Özgür'ü ağlatacak Kemal açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, “Mutlak butlan kararı çıkması ve kararın kesinleşmesi halinde, Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi hukuken ..
Beyaz Saray'da sıcak dakikalar! Alarm seviyesine geçildi
Dünya

Beyaz Saray'da sıcak dakikalar! Alarm seviyesine geçildi

Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık Sarayı olan Beyaz Saray'ın yakınlarında silah sesleri duyuldu. Olayın hemen ardından güvenlik görevlil..
Siyonist plan: Batı’ya bebek Türkiye’ye köpek!
Gündem

Siyonist plan: Batı’ya bebek Türkiye’ye köpek!

Bosch’un Avrupa’da ‘kalabalık aile’, Türkiye’de ise ‘köpek anneliği’ vurgulayan reklamları büyük tepki topladı. Batı kendi nüfusunu korumak ..
BAE'ye füze ve İHA yağmuru
Dünya

BAE'ye füze ve İHA yağmuru

Birleşik Arap Emirlikleri, İran'ın bugün 15 füze ve 4 dron ile BAE topraklarını hedef aldığını duyurdu. Öte yandan İran, 28 Şubat'ta ABD ile..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23