  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
PKK adını değiştirdi! İşte yeni isimleri Büyükçekmece’de 300 milyonluk vurgun! İmamoğlu yöntemi ile malı götürmüşler Meğer yıllardır boşuna beklemişiz! İşte patlıcandaki acılığı bıçak gibi kesen sır: Tuzlu sudan 10 kat daha etkili Türkiye'nin yeni silahı dünyayı salladı: 'Kıyamet canavarı, istihbaratlar uykusuz kalacak' diyerek duyurdular Başkentte AVM’de yangın: 8 kişi hayatını kaybetti Vestel'de olmayacak şey oldu: Zorlu kara kara düşünmeye başladı Kayıp iş insanı dev timsahın karnından çıktı! Midesini açan ekipler gördüklerine inanamadı: İşte katil timsahın yakalanma anı Altın fiyatlarında toparlanma! Sözde birbiriyle savaşanlar her tuşa basıyor Hedefleri Suriye Trump’ın Hürmüz kararı piyasaları allak bullak etti! Düşüş öyle böyle değil
Yaşam
6
Yeniakit Publisher
Meğer yıllardır boşuna beklemişiz! İşte patlıcandaki acılığı bıçak gibi kesen sır: Tuzlu sudan 10 kat daha etkili
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Meğer yıllardır boşuna beklemişiz! İşte patlıcandaki acılığı bıçak gibi kesen sır: Tuzlu sudan 10 kat daha etkili

Türk mutfağının baş tacı sebzelerinden patlıcan, doğru hazırlanmadığında tadını gölgeleyen rahatsız edici bir acılık barındırabiliyor. Yıllardır bu sorunu çözmek için uygulanan geleneksel "tuzlu suda bekletme" yöntemi ise mutfak dünyasından gelen yeni bir teknikle tahtını kaybediyor. Profesyonel aşçıların son dönemde favorisi haline gelen bu gizli formül, patlıcanın acısını saniyeler içinde yok ederek sebzeyi lokum gibi bir kıvama getiriyor.

#1
Foto - Meğer yıllardır boşuna beklemişiz! İşte patlıcandaki acılığı bıçak gibi kesen sır: Tuzlu sudan 10 kat daha etkili

Geleneksel tuzlu su yöntemine rakip olarak öne çıkan "süt banyosu" tekniği, hem zaman tasarrufu sağlıyor hem de lezzeti zirveye taşıyor. Patlıcanlar tarifinize uygun şekilde doğrandıktan sonra üzerine bir miktar süt gezdirmek veya kısa bir süre sütlü karışımda bekletmek, sebzenin içindeki acı suyu anında çekip alıyor.

#2
Foto - Meğer yıllardır boşuna beklemişiz! İşte patlıcandaki acılığı bıçak gibi kesen sır: Tuzlu sudan 10 kat daha etkili

Sütün içerisindeki bileşenler, patlıcandaki acı alkaloidleri nötralize ederek mutfaktaki en büyük kabuslardan birini ortadan kaldırıyor. Üstelik bu yöntemi uygulamak için uzun saatler beklemeye gerek kalmıyor; sadece 1-2 dakikalık bir temas istenmeyen o sert ve acı tadın sökülüp atılması için yeterli oluyor.

#3
Foto - Meğer yıllardır boşuna beklemişiz! İşte patlıcandaki acılığı bıçak gibi kesen sır: Tuzlu sudan 10 kat daha etkili

Süt mucizesi sadece acılığı gidermekle kalmıyor, aynı zamanda pişme kalitesinde de devrim yaratıyor. Sütle işlenmiş patlıcanlar, kızartma sırasında sünger gibi yağ çekme özelliğini kaybederek çok daha hafif bir form kazanıyor.

#4
Foto - Meğer yıllardır boşuna beklemişiz! İşte patlıcandaki acılığı bıçak gibi kesen sır: Tuzlu sudan 10 kat daha etkili

Piştiğinde parlak ve iştah açıcı rengini koruyan sebzeler, ağızda dağılan pamuksu bir dokuya kavuşuyor. Hazırlık aşamasında sütle temas eden patlıcanların iyice kurulanması ise hem yağ sıçramasını önlüyor hem de dış yüzeyin daha çıtır olmasını sağlıyor. Eğer evde süt bulunmuyorsa, ikinci bir alternatif olarak kuru tuzlama ve unlama tekniği önerilse de, şeflerin lezzet ve doku açısından bir numaralı tavsiyesi hala süt yöntemi olarak öne çıkıyor.

#5
Foto - Meğer yıllardır boşuna beklemişiz! İşte patlıcandaki acılığı bıçak gibi kesen sır: Tuzlu sudan 10 kat daha etkili

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
7 ilde 3 milyar liralık dev operasyon
Gündem

7 ilde 3 milyar liralık dev operasyon

Aydın merkezli Mardin, Batman, Diyarbakır, İstanbul, İzmir ve Antalya'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 14 kişi tutuklandı. MASAK ..
Raftaki dosya açıldı! Marmaris’teki ‘kaza’ 3 yıl sonra cinayet çıktı!
Gündem

Raftaki dosya açıldı! Marmaris’teki ‘kaza’ 3 yıl sonra cinayet çıktı!

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in talimatıyla kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesi..
Özgür'ü ağlatacak Kemal açıklaması
Gündem

Özgür'ü ağlatacak Kemal açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, “Mutlak butlan kararı çıkması ve kararın kesinleşmesi halinde, Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi hukuken ..
Beyaz Saray'da sıcak dakikalar! Alarm seviyesine geçildi
Dünya

Beyaz Saray'da sıcak dakikalar! Alarm seviyesine geçildi

Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık Sarayı olan Beyaz Saray'ın yakınlarında silah sesleri duyuldu. Olayın hemen ardından güvenlik görevlil..
Siyonist plan: Batı’ya bebek Türkiye’ye köpek!
Gündem

Siyonist plan: Batı’ya bebek Türkiye’ye köpek!

Bosch’un Avrupa’da ‘kalabalık aile’, Türkiye’de ise ‘köpek anneliği’ vurgulayan reklamları büyük tepki topladı. Batı kendi nüfusunu korumak ..
BAE'ye füze ve İHA yağmuru
Dünya

BAE'ye füze ve İHA yağmuru

Birleşik Arap Emirlikleri, İran'ın bugün 15 füze ve 4 dron ile BAE topraklarını hedef aldığını duyurdu. Öte yandan İran, 28 Şubat'ta ABD ile..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23