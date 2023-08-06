İsveç basınından öz eleştiri! 'Erdoğan onay verdi ama' diyerek duyurdular

ORDULARI NE KADAR BÜYÜK? Yalnızca 5,5 milyonluk bir nüfusu olan Finlandiya'nın, askere alınan kişilerden oluşan ordusu oldukça eğitimli ve büyük. Her yıl en az 21.000 kişi askere alınıyor ve 900.000 yedek kuvvete sahip, bu nedenle savaş zamanı gücünün 280.000 askerden oluşabileceği tahmin ediliyor. İsveç'in askeri kapasitesi 57.000 kişi ile çok daha küçük. Ancak 2010'da askıya aldığı zorunlu askerliği 2018'in başında geri getirdi ve 6.000 kadar olan mevcut asker sayısı 2025'te 8.000'e çıkacak. ÜYELİKLER NEYİ DEĞİŞTİRECEK? Bazı açılardan, pek bir şey değişmeyecek. İsveç ve Finlandiya 1994'te NATO'nun resmi ortakları oldular ve o zamandan beri İttifak’a çok büyük katkılarda bulundular. Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana birçok NATO misyonunda yer aldılar. İki ülke, bir üye devlete yapılan saldırıyı tüm üye devletlere yapılmış sayan NATO'nun 5. Maddesi kapsamında, nükleer güçlerden ilk kez güvenlik garantileri alacak.