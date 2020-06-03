  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
10
İşten çıkarmalar olacak mı? İşten çıkarılıp çıkarılmadığımı nasıl nereden öğrenirim?

2020-06-03 16:19:39
İşten çıkarmalar olacak mı? İşten çıkarılıp çıkarılmadığımı nasıl nereden öğrenirim?

Koronavirüsü salgını nedeniyle özel sektöre üç ay süreyle işten çıkarma yasağı getirilmesiyle ilgili teklif TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek kabul edildi ve yasalaştı. Devlet, salgın sürecinde hem işverenin hem de çalışanın mağdur olmaması için şartları taşıyanlara kısa çalışma ödeneği, işsizlik maaşı ve ücretsiz izin parası vermekte. Normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte çalışanlar işten çıkarmalar olacak mı, işten çıkarılıp çıkarılmadığımı nasıl nereden öğrenirim? Sorularının cevabını merak ediyor.

#1
Foto - Torba yasa uyarınca; işverenlere üç ay süreyle iş akdini fesih (işten çıkarma) yasağı getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da fesih yasağını altı ay süreyle uzatma yetkisi verildi. Yasada, işten çıkarma yasağıyla ilgili düzenlemeye karşın işverenlere, çalışanlarını ücretsiz izne çıkarabilme hakkı da tanındı.

Torba yasa uyarınca; işverenlere üç ay süreyle iş akdini fesih (işten çıkarma) yasağı getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da fesih yasağını altı ay süreyle uzatma yetkisi verildi. Yasada, işten çıkarma yasağıyla ilgili düzenlemeye karşın işverenlere, çalışanlarını ücretsiz izne çıkarabilme hakkı da tanındı.

#2
Foto - Ücretsiz izne çıkarılacaklara ise devlet ücretsiz izin parası ödemekte. İşten çıkarmalar olacak mı? İşten çıkarılıp çıkarılmadığımı nasıl nereden öğrenirim? 1 Haziran’dan sonra işten çıkarmama yasağı devam ediyor mu? Sorusuna Hürriyet yazarı Noyan Doğan köşesinde şu şekilde cevap verdi:

Ücretsiz izne çıkarılacaklara ise devlet ücretsiz izin parası ödemekte. İşten çıkarmalar olacak mı? İşten çıkarılıp çıkarılmadığımı nasıl nereden öğrenirim? 1 Haziran’dan sonra işten çıkarmama yasağı devam ediyor mu? Sorusuna Hürriyet yazarı Noyan Doğan köşesinde şu şekilde cevap verdi:

#3
Foto - 1 Haziran’dan sonra işten çıkarmama yasağı devam ediyor mu?

1 Haziran’dan sonra işten çıkarmama yasağı devam ediyor mu?

#4
Foto - “17 Nisan’da yürürlüğe giren yasa ile işveren çalışanını işten çıkartamıyor, çalışan da işten ayrılamıyor. Tabi ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller hariç. Uygulama 17 Temmuz’a kadar devam edecek. Yasa halen yürürlükte ve yasak devam ediyor.

“17 Nisan’da yürürlüğe giren yasa ile işveren çalışanını işten çıkartamıyor, çalışan da işten ayrılamıyor. Tabi ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller hariç. Uygulama 17 Temmuz’a kadar devam edecek. Yasa halen yürürlükte ve yasak devam ediyor.

#5
Foto - 1 Haziran’dan sonra işveren çalışanı işe çağırır ve çalışan da salgın nedeniyle başlamak istemezse ne olacak?

1 Haziran’dan sonra işveren çalışanı işe çağırır ve çalışan da salgın nedeniyle başlamak istemezse ne olacak?

#6
Foto - İşveren faaliyete geçmiş ve çalışan da işe çağrılmışsa çalışan işe gitmek zorunda. Gitmezse ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller içine girdiğinden işverene iş sözleşmesini sonlandırma hakkı doğar. Bu durumda işten çıkarmadan dolayı çalışan işsizlik maaşından da yararlanamaz.

İşveren faaliyete geçmiş ve çalışan da işe çağrılmışsa çalışan işe gitmek zorunda. Gitmezse ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller içine girdiğinden işverene iş sözleşmesini sonlandırma hakkı doğar. Bu durumda işten çıkarmadan dolayı çalışan işsizlik maaşından da yararlanamaz.

#7
Foto - Kısa çalışma ödeneği alanlar, işten çıkarılırsa ne kadar işsizlik maşı alabilir?

Kısa çalışma ödeneği alanlar, işten çıkarılırsa ne kadar işsizlik maşı alabilir?

#8
Foto - İşsizlik maaşından yararlanmanın belirli şartları var. 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar 180 gün (6 ay), 900 gün sigortalı çalışanlar 240 gün (8 ay), 1080 gün çalışanlar 300 gün (10 ay) süre ile işsizlik maaşından yararlanabiliyor. Eğer, 600 gün işsizlik sigorta primi ödenip de 6 ay işsizlik maaşı almaya hak kazanılmışsa e koronavirüs nedeniyle üç ay kısa çalışma ödeneğinden yararlanılmışsa; işveren işten çıkardığında 3 ay işsizlik maaşı alınabilir.

İşsizlik maaşından yararlanmanın belirli şartları var. 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar 180 gün (6 ay), 900 gün sigortalı çalışanlar 240 gün (8 ay), 1080 gün çalışanlar 300 gün (10 ay) süre ile işsizlik maaşından yararlanabiliyor. Eğer, 600 gün işsizlik sigorta primi ödenip de 6 ay işsizlik maaşı almaya hak kazanılmışsa e koronavirüs nedeniyle üç ay kısa çalışma ödeneğinden yararlanılmışsa; işveren işten çıkardığında 3 ay işsizlik maaşı alınabilir.

#9
Foto - Eğer, 900 gün işsizlik sigortası primi ödenmişse ve üç ay kısa çalışma ödeneği alınmışsa işten çıkartılan bir kişi 5 ay işsizlik maaşı alabilir.”

Eğer, 900 gün işsizlik sigortası primi ödenmişse ve üç ay kısa çalışma ödeneği alınmışsa işten çıkartılan bir kişi 5 ay işsizlik maaşı alabilir.”

Osman Baydemir'den skandal sözler: Bu bizim devletimiz değil
Siyaset

Osman Baydemir'den skandal sözler: Bu bizim devletimiz değil

HDP eski Diyarbakır Belediye Başkanı ve eski milletvekili Osman Baydemir Londra’da yayın yapan Telgraf Aktuel'e verdiği demeçte "Bu devlet b..
'Ben de endişelendim' diyen Bilim Kurulu Üyesi: Neler oldu anlayacağız
Korona Virüs

'Ben de endişelendim' diyen Bilim Kurulu Üyesi: Neler oldu anlayacağız

1 Haziran'da başlayan normalleşme adımlarıyla ilgili konuşan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, "Pazarte..
Sayı 38’e yükseldi! 2 kentte daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Korona Virüs

Sayı 38’e yükseldi! 2 kentte daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan maskesiz sokağa çıkma yasağının uygulandığı 36 ilimizin ardından listeye Kütahya ve Kars da eklendi..
Ekrem İmamoğlu'na hiç beklemediği yerden sert eleştiriler
Gündem

Ekrem İmamoğlu'na hiç beklemediği yerden sert eleştiriler

İstanbul'un Bakırköy ilçesi Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, geçtiğimiz aylarda uçuk bir bedelle yardım kolisi hazırlatan CHP'li Ekrem İma..
EPDK uyarmıştı! Akaryakıtlarda büyük indirim geldi
Ekonomi

EPDK uyarmıştı! Akaryakıtlarda büyük indirim geldi

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıt fiyatlarında bu geceden itibaren dağıtıcı ve bayilerin kar marjlarından 17 ila 25 kuruş indirim yapac..
Putin'den Suriye hamlesi! Görüntüler ortaya çıktı
Dünya

Putin'den Suriye hamlesi! Görüntüler ortaya çıktı

Libya'da darbeci Hafter'e destek veren Rusya, Suriye'deki ateşkesi bozmanın yollarını arıyor. Moskova, katil Esed'e Mig-29 tipi savaş uçakla..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı