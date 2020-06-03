İşten çıkarmalar olacak mı? İşten çıkarılıp çıkarılmadığımı nasıl nereden öğrenirim?

Koronavirüsü salgını nedeniyle özel sektöre üç ay süreyle işten çıkarma yasağı getirilmesiyle ilgili teklif TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek kabul edildi ve yasalaştı. Devlet, salgın sürecinde hem işverenin hem de çalışanın mağdur olmaması için şartları taşıyanlara kısa çalışma ödeneği, işsizlik maaşı ve ücretsiz izin parası vermekte. Normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte çalışanlar işten çıkarmalar olacak mı, işten çıkarılıp çıkarılmadığımı nasıl nereden öğrenirim? Sorularının cevabını merak ediyor.