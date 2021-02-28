2021-02-28 14:40:56 İstemezükçüler bu habere iyi baksın! Kanal İstanbul projesi neden gerekli?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "hayalim" dediği Kanal İstanbul projesine en çok CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği CHP'li isimler karşı çıkıyor. Erdoğan ise Kanal İstanbul Projesi'nin kendi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı dönemine dayandığını ifade ederek, "Biz ülkede hizmet etmek istiyoruz. İstanbul Boğazı'nın ne tür tehditler altında olduğunu halkım gayet iyi biliyor" dedi. Peki Kanal İstanbul neden gerekli? Kanal İstanbul'un önemi ne? İşte detaylar…