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İşte zirveye damga vuran kareler

  • Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 4. Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin katılımıyla gerçekleşti. İki ülke arasında birçok alanda iş birliğine gidilme kararı alındı.

  • Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 4. Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin katılımıyla Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşti.

  • Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının hayırlara vesile olması temennisinde bularak, "Katarlı kardeşlerim öncelikle ikinci evinize hoş geldiniz diyorum. Diplomatik ilişkilerimizin 45. yıl dönümünü kutladığımız böyle bir dönemde işbirliğimizin ulaştığı seviyeden gurur duyuyoruz" diye konuştu.

  • Erdoğan, sonrasında heyetindeki bakanları ve diğer ilgilileri tanıttı."Gerçek dost zor zamanda belli olur" diye bir söz bulunduğunu dile getiren Erdoğan, iki ülkenin zor dönemlerde birbirleriyle dayanışma ve işbirliği içerisinde bugüne kadar hareket ettiklerini söyledi.

  • Türkiye ve Katar'ın birbirlerinin kara gün dostu olduğunu defalarca gösterdiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

  • "Türk milleti, Katarlı kardeşlerini hedef alan abluka ve yaptırımların boşa çıkarılması için yoğun çaba sarf etmiştir. Katar da 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında uluslararası alanda ülkemize en güçlü desteği veren ülkeler arasında yer almıştır. Son aylarda ekonomimizi hedef alan spekülatif girişimler karşısında da yanımızda durmuştur. Bu vesileyle vefalı dostumuz Katar'a gösterdiği güçlü destek ve dayanışma için bir kez daha şahsım ve milletim adına özellikle şükranlarımızı sunuyorum."

  • Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile yaptığı görüşmeye değinen Erdoğan, görüşmede ikili ilişkilerin ulaştığı seviyeden duyulan memnuniyeti dile getirdiklerini, işbirliğini her alanda da derinleştirme konusundaki temennileri paylaştıklarını kaydetti.

  • Toplantının ardından, iki ülke arasında ulaştırma, kültür, ticaret ve ekonomi gibi birçok alanda, stratejik iş birliği protokolü, Katar ve Türkiye'den ilgili bakanlarca imzalandı.

  • Toplantıya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve diğer yetkililer ile Katarlı ilgililer katıldı.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından Arapça bir paylaşım yaptı. Mesajda, "Kardeşim, İstanbul'a hoş geldin" ifadelerini kullandı.

  • İşte zirveye damga vuran kareler

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