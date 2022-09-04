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İşte yıkıldığı iddia edilen Kız Kulesi'nin son kareleri

2022-09-04 14:23:20
İşte yıkıldığı iddia edilen Kız Kulesi'nin son kareleri

Tarihi 2 bin yılı bulan hakkındaki efsanelerle yüz yıllardır gizemini koruyan İstanbul'un simgesi olan Üsküdar açıklarındaki Kız Kulesi'nin etrafı, restorasyon nedeniyle örtüyle kapatıldı. Ancak sosyal medyada yer alan bazı görsellerde kulenin etrafını örten örtünün arkasının göründüğü bu nedenle de kulenin yıkıldığı iddia edildi. Sosyal medyada tartışılan sorulara Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bir süre önce başlatılan İstanbul'un sembol yapı ve simgelerinden Kız Kulesi restorasyonuyla ilgili olarak sosyal medyada dolaşıma giren görüntü ve iddiaların asılsız olduğu ifade edildi.

#1
Foto - İşte yıkıldığı iddia edilen Kız Kulesi'nin son kareleri

HaberTürk, Kız Kulesi'nin içinden fotoğraflar paylaştı. Öte yandan sosyal medyada yer alan 'Kız Kulesi'ne Salacak'tan bakılınca arkası görünüyor' gibi iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade eden Kültür ve Turizm Bakanlığı kaynakları 2022 yılının sonunda tamamlanması planlanan Kız Kulesi Restorasyonu'nda alanında uzman isimler olan Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Prof. Dr. Feridun Çılı, Han Tümertekin'in görev aldığını da bildirdi.

#2
Foto - İşte yıkıldığı iddia edilen Kız Kulesi'nin son kareleri

Ayrıca restorasyonda İstanbul Teknik Üniversitesi ve Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi tarafından hazırlanan yapının depreme karşı dayanımının olmadığına ilişkin raporlar ve yine danışman hocaların kontrollüğünde hazırlanan projeler doğrultusunda ilerlediğinin çizildi. Evrensel koruma ilkelerine bağlı kalarak külah kısmı yapıdan uzaklaştırıldığı, özgün malzemesine uygun olarak yapılmasına yönelik çalışmaların sürdüğü ve 2022 yılı sonunda tamamlanması planlandığı kaydedildi.

#3
Foto - İşte yıkıldığı iddia edilen Kız Kulesi'nin son kareleri

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden, restorasyona alınan Kız Kulesi'yle ilgili "2023 yılında, Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşında, Kız Kulesi, bir anıt eser ve müze olarak hizmet verecektir" açıklaması yapıldı.

#4
Foto - İşte yıkıldığı iddia edilen Kız Kulesi'nin son kareleri

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden yapılan ve Müdürlüğün sosyal medya hesabından paylaşılan açıklama şu şekilde: "1940'lı yıllarda kız kulesinde yaşanan yangın sonrasında yapılmış olan betonarme eklenti, alanında uzman isimler olan Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Prof. Dr. Feridun Çılı, Han Tümertekin ile İstanbul Teknik Üniversitesi ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından hazırlanan yapının depreme karşı dayanımının olmadığına ilişkin raporlar ve yine danışman hocalarımızın kontrollüğünde hazırlanan projeler doğrultusunda evrensel koruma ilkelerine bağlı kalarak külah kısmı yapıdan uzaklaştırılmakta, özgün malzemesine uygun olarak yapılmasına yönelik çalışmalar devam etmekte olup restorasyona ve Kız Kulesine ilişkin tüm belgeler ve gelişmeler 'https://kizkulesi.com' sitesinden tüm halkımızla paylaşılmaktadır. 2023 yılında, Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşında, Kız Kulesi, tarihi ve abidevi değerine uygun şekilde, bir anıt eser ve müze olarak hizmet verecektir"

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