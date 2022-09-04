2022-09-04 14:23:20 İşte yıkıldığı iddia edilen Kız Kulesi'nin son kareleri
Tarihi 2 bin yılı bulan hakkındaki efsanelerle yüz yıllardır gizemini koruyan İstanbul'un simgesi olan Üsküdar açıklarındaki Kız Kulesi'nin etrafı, restorasyon nedeniyle örtüyle kapatıldı. Ancak sosyal medyada yer alan bazı görsellerde kulenin etrafını örten örtünün arkasının göründüğü bu nedenle de kulenin yıkıldığı iddia edildi. Sosyal medyada tartışılan sorulara Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bir süre önce başlatılan İstanbul'un sembol yapı ve simgelerinden Kız Kulesi restorasyonuyla ilgili olarak sosyal medyada dolaşıma giren görüntü ve iddiaların asılsız olduğu ifade edildi.