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Sağlık
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İşte yerli aşının üretileceği klinik

2021-04-17 15:49:05
İşte yerli aşının üretileceği klinik

Yerli Kovid-19 aşı adayının Faz-1 çalışmalarının ve araştırmalarının yürütüleceği Klinik Araştırmalar Merkezi, Ankara Şehir Hastanesi'nde açıldı. İlk araştırma adayı olan aşı, Selçuk Üniversitesi'nde geliştirilen inaktif Kovid-19 aşısı olacak.

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Foto - Ankara Şehir Hastanesi Klinik Araştırmalar Merkezi'ndeki çalışmaları yürütecek ekipte yer alan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, yerli ve uluslararası ilaç ve aşı adaylarının Faz çalışmalarının yürütüleceği, Ankara Şehir Hastanesi Klinik Araştırmalar Merkezi hakkında İHA'ya açıklamalarda bulundu.

Ankara Şehir Hastanesi Klinik Araştırmalar Merkezi'ndeki çalışmaları yürütecek ekipte yer alan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, yerli ve uluslararası ilaç ve aşı adaylarının Faz çalışmalarının yürütüleceği, Ankara Şehir Hastanesi Klinik Araştırmalar Merkezi hakkında İHA'ya açıklamalarda bulundu.

#2
Foto - Kayıpmaz, “Sadece kendi ülkemizin ihtiyaçları için değil, ihtiyacı olan daha zor durumdaki ülkelere de hitap edecek aşıların Türkiye Cumhuriyeti'nde geliştirilmesi son derece önemli. Bu aşı geliştirme çalışmalarında preklinik dediğimiz deneysel aşamaların ardından gelen insan denemeleri de klinik araştırma merkezlerinde yapılıyor. Bu merkezlerden şu anda ülkemizde en kapsamlı olanında, Ankara Şehir Hastanesi Klinik Araştırmalar Merkezi'ndeyiz. Bu merkezimizde geliştirilmiş olan ilaçların ve aşıların faz çalışmaları yürütülebilecek durumda. Özellikle de bu aşı çalışmalarında gönüllü üzerinde denenecek olan aşılar bu merkezimiz de uygulanabilir vaziyette. Merkezimiz dünya standartlarını karşılayacak boyutta hazırlandı ve sertifikasyonu aldı” ifadelerini kullandı.

Kayıpmaz, “Sadece kendi ülkemizin ihtiyaçları için değil, ihtiyacı olan daha zor durumdaki ülkelere de hitap edecek aşıların Türkiye Cumhuriyeti'nde geliştirilmesi son derece önemli. Bu aşı geliştirme çalışmalarında preklinik dediğimiz deneysel aşamaların ardından gelen insan denemeleri de klinik araştırma merkezlerinde yapılıyor. Bu merkezlerden şu anda ülkemizde en kapsamlı olanında, Ankara Şehir Hastanesi Klinik Araştırmalar Merkezi'ndeyiz. Bu merkezimizde geliştirilmiş olan ilaçların ve aşıların faz çalışmaları yürütülebilecek durumda. Özellikle de bu aşı çalışmalarında gönüllü üzerinde denenecek olan aşılar bu merkezimiz de uygulanabilir vaziyette. Merkezimiz dünya standartlarını karşılayacak boyutta hazırlandı ve sertifikasyonu aldı” ifadelerini kullandı.

#3
Foto - 'Faz-1 çalışmalarına önümüzdeki günlerde başlayacağız' Merkezde Prof. Dr. Osman Erganiş ve ekibinin geliştirdiği, yerli inaktif Kovid-19 aşı adayının Faz-1 testlerinin gerçekleştirileceğini aktaran Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz, “Yerli aşıların üretilmesinden önceki klinik araştırma fazlarında ülkemizde en kapsamlı merkez olarak burası karşımıza çıkıyor. Bundan sonraki süreçte Selçuk Üniversitesi'nden Prof. Dr. Osman Erganiş hocamızın geliştirmiş olduğu aşının Faz-1 çalışmalarıyla önümüzdeki günlerde bu sürece başlayacağız. Bütün çalışmaların olumlu sonuçlanması halinde; bu aşıların da önümüzdeki aylarda, pandemiden kurtuluşumuzda çok büyük yarar sağlayacağını da umuyorum” şeklinde konuştu.

'Faz-1 çalışmalarına önümüzdeki günlerde başlayacağız' Merkezde Prof. Dr. Osman Erganiş ve ekibinin geliştirdiği, yerli inaktif Kovid-19 aşı adayının Faz-1 testlerinin gerçekleştirileceğini aktaran Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz, “Yerli aşıların üretilmesinden önceki klinik araştırma fazlarında ülkemizde en kapsamlı merkez olarak burası karşımıza çıkıyor. Bundan sonraki süreçte Selçuk Üniversitesi'nden Prof. Dr. Osman Erganiş hocamızın geliştirmiş olduğu aşının Faz-1 çalışmalarıyla önümüzdeki günlerde bu sürece başlayacağız. Bütün çalışmaların olumlu sonuçlanması halinde; bu aşıların da önümüzdeki aylarda, pandemiden kurtuluşumuzda çok büyük yarar sağlayacağını da umuyorum” şeklinde konuştu.

#4
Foto - 'Merkezimizin kontrollü girişi var' Klinik Araştırmalar Merkezi'nin laboratuvar sorumluluğunu yürüten Ankara Şehir Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği İdari ve Eğitim Sorulusu Doç. Dr. Bedia Dinç, “Merkezimizin kontrollü girişi var. Burada 14 kişiyiz ve çalışan herkesin girişi kontrollü ve belirli odalarımıza sadece belirli kişilerin erişimine açık. Örneğin bir biyolojik ürünün yani aşının olduğu odaya sadece eczacımız erişebiliyor. Ya da gönüllüden alınan biyolojik materyallerin bulunduğu odaya sadece ben ve teknisyen arkadaşımızın erişimi mümkün. Bu şekilde bir izolasyon söz konusu” diye konuştu.

'Merkezimizin kontrollü girişi var' Klinik Araştırmalar Merkezi'nin laboratuvar sorumluluğunu yürüten Ankara Şehir Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği İdari ve Eğitim Sorulusu Doç. Dr. Bedia Dinç, “Merkezimizin kontrollü girişi var. Burada 14 kişiyiz ve çalışan herkesin girişi kontrollü ve belirli odalarımıza sadece belirli kişilerin erişimine açık. Örneğin bir biyolojik ürünün yani aşının olduğu odaya sadece eczacımız erişebiliyor. Ya da gönüllüden alınan biyolojik materyallerin bulunduğu odaya sadece ben ve teknisyen arkadaşımızın erişimi mümkün. Bu şekilde bir izolasyon söz konusu” diye konuştu.

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