İşte ülkelerin istihbarat örgütleri! İlk kez duyacaksınız... Her kılığa girip sessiz sedasız sızıyorlar

TÜRKİYE | MİT (MİLİ İSTİBARAT TEŞKİLATI) 1965 yılında Millî Emniyet Hizmeti yerine kurulan; Türkiye'mizin bölünmez bütünlüğüne, anayasal düzenine, varlığına, bağımsızlığına, güvenliğine ve millî gücünü meydana getiren bütün unsurlarına karşı içten ve dıştan gelecek mevcut ve muhtemel tehditler hakkında bilgi toplamak, önlem almak ve gerekli durumlarda ilgili makamları uyarmakla görevli bir teşkilattır. MİT'in resmi açıklamasında şu ifadeler yer almaktadır: Eminiz ki biz milletimizin gözünde, ebediyen göklerde dalgalanacak hilal ve yıldızın gölgesiyiz. Annelerimizin sessizce kıpırdayan dudaklarındaki manayız. Tüm sevdiklerimizle birlikte 85 milyon rahat uyusun diye vatan için bir an olsun gözünü kırpmayanlarız. Biz yurdumuzda asla sönmeyecek olan “en son ocak”ız. Biz Millî İstihbarat Teşkilâtıyız. Bayrağımızın simgelediği kutsal değerler adına, yurt içinde ve dışında üstlendikleri görevlerde hiç düşünmeden canlarını feda eden, isimleri gibi görevleri de bizde saklı şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız...