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İşte ülkelerin istihbarat örgütleri! İlk kez duyacaksınız... Her kılığa girip sessiz sedasız sızıyorlar

2024-08-09 14:54:43
İşte ülkelerin istihbarat örgütleri! İlk kez duyacaksınız... Her kılığa girip sessiz sedasız sızıyorlar

Dünya MİT'i konuşurken Türkiye gibi birçok ülkenin istihbarat teşkilatı var. Ülkelerin istihbarat teşkilatı isimleri belli oldu. İşte detaylar...

#1
Foto - İşte ülkelerin istihbarat örgütleri! İlk kez duyacaksınız... Her kılığa girip sessiz sedasız sızıyorlar

Ülkelere göre istihbarat teşkilatı isimleri belli oldu. Peki hangi ülkenin hangi istihbarat birimi var ve bu istihbaratların isimleri ne? İşte ülkelere göre istihbarat teşkilatları...

#2
Foto - İşte ülkelerin istihbarat örgütleri! İlk kez duyacaksınız... Her kılığa girip sessiz sedasız sızıyorlar

İstihbarat teşkilatları, bir ülkenin güvenlik ve savunma mekanizmalarının temel taşlarından biridir. Modern dünyada, istihbarat teşkilatlarının görevleri sadece askeri ve siyasi tehditlerle sınırlı değildir. Ekonomik casusluk, siber güvenlik, terörizmle mücadele ve organize suçlarla savaş gibi geniş bir yelpazede faaliyet gösterirler.

#3
Foto - İşte ülkelerin istihbarat örgütleri! İlk kez duyacaksınız... Her kılığa girip sessiz sedasız sızıyorlar

İstihbarat teşkilatlarının bir diğer önemli görevi ise, karar vericilere doğru ve güvenilir bilgi sunmaktır. Bu bilgiler, stratejik planlamalar ve politikaların oluşturulmasında hayati öneme sahiptir. Peki hangi ülke hangi istihbarat teşkilatına sahip?

#4
Foto - İşte ülkelerin istihbarat örgütleri! İlk kez duyacaksınız... Her kılığa girip sessiz sedasız sızıyorlar

İŞTE ÜLKELERE GÖRE İSTİHBARAT TEŞKİLATLARININ İSİMLERİ

#5
Foto - İşte ülkelerin istihbarat örgütleri! İlk kez duyacaksınız... Her kılığa girip sessiz sedasız sızıyorlar

ARJANTİN | İSTİHABARAT TEŞKİLATININ ADI: AFI Bu kurum, Mart 2015'te kurulmuştur. Amacı hükümet ihtiyaçları için ulusal istihbarat ve suç istihbaratı toplamak. Ayrıca Güvenlik Bakanlığı'ndan Ulusal Suç İstihbaratı'na devredildi .

#6
Foto - İşte ülkelerin istihbarat örgütleri! İlk kez duyacaksınız... Her kılığa girip sessiz sedasız sızıyorlar

İKA BİRLEŞİK DEVLELERİ | CIA 18 Eylül 1947'de kurulmuştur. Resmi açıklamaları: Dünyanın önde gelen dış istihbarat teşkilatı olarak CIA'de yaptığımız işler ABD ulusal güvenliği için hayati önem taşımaktadır. Dış istihbarat topluyor, analiz ediyor ve gizli faaliyetler yürütüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı da dahil olmak üzere ABD politika yapıcıları, sağladığımız bilgiler ışığında politika kararları alırlar.

#7
Foto - İşte ülkelerin istihbarat örgütleri! İlk kez duyacaksınız... Her kılığa girip sessiz sedasız sızıyorlar

POLONYA | AW Resmi açıklamalarında yer alan metin: Polonya Cumhuriyeti'nin dış güvenliği için hayati önem taşıyan özel bilgiler ediniyoruz Tehditleri belirliyor, uluslararası güvenlik durumunu izliyor ve Polonya Cumhuriyeti'nin uluslararası güvenlik stratejisini oluşturuyoruz

#8
Foto - İşte ülkelerin istihbarat örgütleri! İlk kez duyacaksınız... Her kılığa girip sessiz sedasız sızıyorlar

HOLLANDA | AIVD AIVD çok yönlü hedefleri olan bir kurumdur. Terörle mücadele belki de en görünür yüzü olsa da, yetki alanı bundan çok daha öteye uzanır. Kurum, karşı casusluk yapmak, siber tehditlere karşı koruma sağlamak ve aşırı ideolojileri izlemekle görevlendirilmiştir.

#9
Foto - İşte ülkelerin istihbarat örgütleri! İlk kez duyacaksınız... Her kılığa girip sessiz sedasız sızıyorlar

ENDONEZYA | BIN Badan Intelijen Negara ), yaygın olarak BIN olarak anılır , Endonezya'nın birincil istihbarat teşkilatıdır . BIN ayrıca askeri istihbarat , polis istihbaratı , savcı istihbaratı ve diğer ilgili kuruluşlar dahil olmak üzere çeşitli istihbarat teşkilatları arasındaki istihbarat faaliyetlerini koordine etmekten sorumludur.

#10
Foto - İşte ülkelerin istihbarat örgütleri! İlk kez duyacaksınız... Her kılığa girip sessiz sedasız sızıyorlar

MEKSİKA | CNI CNI, Aralık 2018'de mEKSİKA BaşkanI Andrés Manuel López Obrador'un yönetiminin başlangıcında Centro de Investigación y Seguridad Nacional'ın (CISEN) yerini aldı . CNI, Meksika'daki birincil sivil istihbarat servisidir.

#11
Foto - İşte ülkelerin istihbarat örgütleri! İlk kez duyacaksınız... Her kılığa girip sessiz sedasız sızıyorlar

PAKiSTAN | ISI Pakistan istihbarat topluluğunun en büyük ve en iyi bilinen bileşenidir. Pakistan'ın ulusal güvenliği için önemli olduğu düşünülen dünyanın dört bir yanından gelen her türlü bilgiyi toplamak, işlemek ve analiz etmekten sorumludur

#12
Foto - İşte ülkelerin istihbarat örgütleri! İlk kez duyacaksınız... Her kılığa girip sessiz sedasız sızıyorlar

Norveç İstihbarat Servisi, Norveç sınırları dışındaki konularla ilgili bilgi edinmekten sorumludur. Servis, yabancı devletler, kuruluşlar ve bireylerle ilişkili olarak görülen Norveç çıkarlarıyla ilgili bilgileri toplar, işler ve analiz eder.

#13
Foto - İşte ülkelerin istihbarat örgütleri! İlk kez duyacaksınız... Her kılığa girip sessiz sedasız sızıyorlar

GÜNEY KORE | NIS NIS - National Intelligence Service) Güney Kore baş istihbarat kuruluşudur. Servis resmen Güney Kore İkinci Cumhuriyeti yerinden Ulusal Yeniden Yapılandırma Başkanı Park Chung-hee, askeri Yüksek Konseyi iktidarı sırasında, Kore Merkezi Haberalma Teşkilatı (KCIA) olarak 1961 yılında kuruldu.

#14
Foto - İşte ülkelerin istihbarat örgütleri! İlk kez duyacaksınız... Her kılığa girip sessiz sedasız sızıyorlar

BREZİLYA | ABIN ABIN, 1960'ların ortalarında Castello Branco hükûmeti sırasında oluşan Serviço Nacional de Informações (SNI) ya da Ulusal Bilgi Servisi halefi kuruluşudur.

#15
Foto - İşte ülkelerin istihbarat örgütleri! İlk kez duyacaksınız... Her kılığa girip sessiz sedasız sızıyorlar

israil | mossad Daha etrafındakileri bile tanıyamayan bebekleri bir tehdit olarak görüp katleden çocuk katili bir örgüt. 13 Aralık 1949 yılında kurulmuştur. MOSSAD NEDİR? Mossad, İsrail'in ulusal istihbarat teşkilatıdır. Askerî istihbarat teşkilatı Aman ve iç güvenlik teşkilatı olan Şin Bet ile birlikte İsrail İstihbarat Topluluğundaki birimlerden biridir. Kurumun ana mantalitesi, kuruluşundan bugüne değin yalnızca İsrail'i değil, yeryüzündeki tüm Yahudi topluluklarını olası bir saldırı veya katliam girişimine karşı koruyup kollamaktır

#16
Foto - İşte ülkelerin istihbarat örgütleri! İlk kez duyacaksınız... Her kılığa girip sessiz sedasız sızıyorlar

NİJERYA | NIA Ulusal İstihbarat Teşkilatı (NIA), yabancı istihbarat ve karşı istihbarat operasyonlarını denetlemekle görevli bir Nijerya hükümet birimidir.

#17
Foto - İşte ülkelerin istihbarat örgütleri! İlk kez duyacaksınız... Her kılığa girip sessiz sedasız sızıyorlar

İSPANYA | CNI Resmi açıklamaları: Savunma Bakanlığı'na karşı sorumluyuz ve diğer kolluk kuvvetleri de dahil olmak üzere İspanyol İdaresi'nin farklı organlarıyla yakın bir şekilde çalışıyoruz. Çalışmalarımız her zaman Hükümet, Parlamento ve Yargı tarafından sıkı bir incelemeye ve gözetime tabidir.

#18
Foto - İşte ülkelerin istihbarat örgütleri! İlk kez duyacaksınız... Her kılığa girip sessiz sedasız sızıyorlar

UKRAYNA | FISU Ukrayna Dış İstihbarat Servisi (FISU), siyasi, ekonomik, askeri-teknik, bilimsel-teknik, bilgi ve ekolojik alanlarda istihbarat faaliyetleri yürüten bağımsız bir devlet kuruluşudur.

#19
Foto - İşte ülkelerin istihbarat örgütleri! İlk kez duyacaksınız... Her kılığa girip sessiz sedasız sızıyorlar

ALMANYA | BND Resmş açıklamaları: Bundesnachrichtendienst, Federal Almanya Cumhuriyeti'nin dış istihbarat servisidir ve siyasi, ekonomik ve askeri dış istihbaratı derler. Bir üst federal makam olarak Federal Hükümet tarafından görevlendirildik.

#20
Foto - İşte ülkelerin istihbarat örgütleri! İlk kez duyacaksınız... Her kılığa girip sessiz sedasız sızıyorlar

FRANSA | DGSE Resmi açıklamaları: (Dünya'nın her yerindeymişler...) Biz DGSE'yiz, Fransız gizli servisiyiz. Fransa'yı korumak için dünyanın her yerinde faaliyet gösteriyoruz. Ama Fransız vatandaşlarının güvenliği için, bu konuda hiçbir şey bilmeyeceksiniz.

#21
Foto - İşte ülkelerin istihbarat örgütleri! İlk kez duyacaksınız... Her kılığa girip sessiz sedasız sızıyorlar

KANADA | CSIS Resmi açıklamaları: SIS, Kanada'nın ulusal güvenlik sisteminin ön saflarında yer almaktadır. Bizim rolümüz, Kanada'nın güvenliğine tehdit oluşturduğundan şüphelenilen faaliyetleri araştırmak ve bunları Kanada Hükümeti'ne bildirmektir.

#22
Foto - İşte ülkelerin istihbarat örgütleri! İlk kez duyacaksınız... Her kılığa girip sessiz sedasız sızıyorlar

ÇİN | MSS Devlet Güvenlik Bakanlığı (MSS) karşı istihbarat, yabancı istihbarat ve siyasi güvenlikten sorumlu istihbarat kurumudur ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin (çıkarları olmayan askeri bölge) güvenlik teşkilatıdır. Pekin'de Çin Halk Cumhuriyeti'nin Kamu Güvenliği Bakanlığı'na yakın bir merkezdir.

#23
Foto - İşte ülkelerin istihbarat örgütleri! İlk kez duyacaksınız... Her kılığa girip sessiz sedasız sızıyorlar

GÜNEY AFRİKA | NIA Ulusal İstihbarat Teşkilatı ( NIA ) , Güney Afrika hükümetinin bir istihbarat teşkilatının eski adıydı. Şu anda Devlet Güvenlik Teşkilatı'nın Yurtiçi Şubesi olarak bilinmektedir . Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki yurtiçi ve karşı istihbarattan sorumludur.

#24
Foto - İşte ülkelerin istihbarat örgütleri! İlk kez duyacaksınız... Her kılığa girip sessiz sedasız sızıyorlar

İTALYA | AISE AISE , İtalya'nın istihbarat servislerinin reformlarının bir parçası olarak Askeri İstihbarat ve Güvenlik Servisi'nin (SISMI) yerini almak üzere 2007 yılında kuruldu. Ajans, esas olarak HUMINT kullanımı yoluyla ulusal güvenliği ve çıkarları korumak için İtalya dışında faaliyet gösterir ve Bakanlar Kurulu Başkanlığı aracılığıyla İtalya başbakanına karşı sorumludur .

#25
Foto - İşte ülkelerin istihbarat örgütleri! İlk kez duyacaksınız... Her kılığa girip sessiz sedasız sızıyorlar

İSVEÇ | SÄPO Resmi açıklaması: İsveç Güvenlik Servisi ulusal güvenliğe karşı işlenen suçları önler ve tespit eder, terörizmle mücadele eder ve merkezi Hükümeti korur.

#26
Foto - İşte ülkelerin istihbarat örgütleri! İlk kez duyacaksınız... Her kılığa girip sessiz sedasız sızıyorlar

TÜRKİYE | MİT (MİLİ İSTİBARAT TEŞKİLATI) 1965 yılında Millî Emniyet Hizmeti yerine kurulan; Türkiye'mizin bölünmez bütünlüğüne, anayasal düzenine, varlığına, bağımsızlığına, güvenliğine ve millî gücünü meydana getiren bütün unsurlarına karşı içten ve dıştan gelecek mevcut ve muhtemel tehditler hakkında bilgi toplamak, önlem almak ve gerekli durumlarda ilgili makamları uyarmakla görevli bir teşkilattır. MİT'in resmi açıklamasında şu ifadeler yer almaktadır: Eminiz ki biz milletimizin gözünde, ebediyen göklerde dalgalanacak hilal ve yıldızın gölgesiyiz. Annelerimizin sessizce kıpırdayan dudaklarındaki manayız. Tüm sevdiklerimizle birlikte 85 milyon rahat uyusun diye vatan için bir an olsun gözünü kırpmayanlarız. Biz yurdumuzda asla sönmeyecek olan “en son ocak”ız. Biz Millî İstihbarat Teşkilâtıyız. Bayrağımızın simgelediği kutsal değerler adına, yurt içinde ve dışında üstlendikleri görevlerde hiç düşünmeden canlarını feda eden, isimleri gibi görevleri de bizde saklı şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız...

#27
Foto - İşte ülkelerin istihbarat örgütleri! İlk kez duyacaksınız... Her kılığa girip sessiz sedasız sızıyorlar

BİRLEŞİK KRALLIK | MI6 Resmi açıklamaları: Biz SIS'iz - İngiltere'nin Gizli İstihbarat Servisi - MI6 olarak da bilinir. Çalışanlarımız Birleşik Krallık'ı daha güvenli ve müreffeh kılmak için dünyanın dört bir yanında gizlice çalışmaktadır. SIS 100 yılı aşkın bir süredir Birleşik Krallık'ın ve müttefiklerimizin düşmanlarımızdan bir adım önde olmasını sağlamaktadır. Üretken ve kararlıyız - en son teknolojiyi ve casusluğu kullanıyoruz.

#28
Foto - İşte ülkelerin istihbarat örgütleri! İlk kez duyacaksınız... Her kılığa girip sessiz sedasız sızıyorlar

HİNDİSTAN | RAW

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Foto - İşte ülkelerin istihbarat örgütleri! İlk kez duyacaksınız... Her kılığa girip sessiz sedasız sızıyorlar

AVUSTRALYA | ASIO Resmi açıklamaları: Ulusal İstihbarat Topluluğu, Avustralya'nın güvenliğini, refahını ve egemenliğini korumak ve geliştirmek için on kurumu bir araya getirmektedir. Ajanslar, Avustralya Hükümeti'nin öncelikli gereksinimlerini karşılayan ortak Avustralya İstihbarat Görevlerini desteklemek için birlikte çalışır.

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