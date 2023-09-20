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Spor
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İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri: Dev maçlar öncesi... Her vurduğunuz gol olsun..

2023-09-20 11:00:23
İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri: Dev maçlar öncesi... Her vurduğunuz gol olsun..

UEFA ÜLKE PUANI | Avrupa'daki temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray yoluna gruplardan devam ediyor. Bu hafta takımlar ilk maçlarına çıkacak. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile karşılaşacak. Konferans Ligi'nde ise Fenerbahçe ile Nordsjaelland, Beşiktaş ile Club Brugge mücadele edecek. Temsilcilerimiz ilk maçlarına çıkmadan önceki UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...

#1
Foto - İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri: Dev maçlar öncesi... Her vurduğunuz gol olsun..

Süper Lig devlerinden Galatasaray heyecanla geçen ön eleme mücadelelerinin ardından Şampiyonlar Ligi'nde adını gruplara yazdırmayı başardı.

#2
Foto - İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri: Dev maçlar öncesi... Her vurduğunuz gol olsun..

Sarı-kırmızılılar kura çekimi sonrasında A Grubu'nda yer aldı.

#3
Foto - İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri: Dev maçlar öncesi... Her vurduğunuz gol olsun..

Cimbom'un grubunda yer alan takımlar ise Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag. Aslan ilk kritik maçını ise Kopenhag ile oyanayacak.

#4
Foto - İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri: Dev maçlar öncesi... Her vurduğunuz gol olsun..

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi D Grubu'nda Belçika ekibi Club Brugge ile karşı karşıya gelecek.

#5
Foto - İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri: Dev maçlar öncesi... Her vurduğunuz gol olsun..

Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Danimarka ekibi Nordsjaelland'ı konuk edecek.

#6
Foto - İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri: Dev maçlar öncesi... Her vurduğunuz gol olsun..

Bu zorlu maçlar, UEFA ülke puan durumumuzu yakından etkileyecek.

#7
Foto - İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri: Dev maçlar öncesi... Her vurduğunuz gol olsun..

İşte kritik mücadeleler öncesi UEFA ülke puanında Türkiye'nin durumu...

#8
Foto - İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri: Dev maçlar öncesi... Her vurduğunuz gol olsun..

1- İNGİLTERE: 89.553

#9
Foto - İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri: Dev maçlar öncesi... Her vurduğunuz gol olsun..

2- İSPANYA: 76.364

#10
Foto - İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri: Dev maçlar öncesi... Her vurduğunuz gol olsun..

3- İTALYA: 71.998

#11
Foto - İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri: Dev maçlar öncesi... Her vurduğunuz gol olsun..

4- ALMANYA: 70.052

#12
Foto - İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri: Dev maçlar öncesi... Her vurduğunuz gol olsun..

5- HOLLANDA: 55.500

#13
Foto - İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri: Dev maçlar öncesi... Her vurduğunuz gol olsun..

6- FRANSA: 52.664

#14
Foto - İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri: Dev maçlar öncesi... Her vurduğunuz gol olsun..

7- PORTEKİZ: 48.649

#15
Foto - İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri: Dev maçlar öncesi... Her vurduğunuz gol olsun..

8- BELÇİKA: 38.400

#16
Foto - İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri: Dev maçlar öncesi... Her vurduğunuz gol olsun..

9- TÜRKİYE: 32.850

#17
Foto - İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri: Dev maçlar öncesi... Her vurduğunuz gol olsun..

10- İSKOÇYA: 31.650

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