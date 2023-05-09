2023-05-09 08:54:13 İşte Türkiye'nin petrol üretimi gerçeği! Toplam 180 bin varil ve 6.1 milyar dolar
Türkiye Şehit Aybüke Yalçın sahasında tarihin en büyük ve kaliteli petrol rezervini buldu. Buna karşın dezenformasyon yapmaya çalışan çevrelere en yetkili isimden cevap geldi: 6.1 milyar doları su satarak elde etmedik" Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, muhalefetin petrol ve doğalgaz keşiflerinin bir seçim malzemesi olarak sunulduğu yönündeki iftiralarına yanıt verdi. Bilgin, "TPAO, Geçtiğimiz yıl 6,1 milyar dolar ciro üretti; kamuda bir numaralı sırada, özel sektörde de bir numaralı sırada" dedi.