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İşte Türkiye'nin petrol üretimi gerçeği! Toplam 180 bin varil ve 6.1 milyar dolar

2023-05-09 08:54:13
İşte Türkiye'nin petrol üretimi gerçeği! Toplam 180 bin varil ve 6.1 milyar dolar

Türkiye Şehit Aybüke Yalçın sahasında tarihin en büyük ve kaliteli petrol rezervini buldu. Buna karşın dezenformasyon yapmaya çalışan çevrelere en yetkili isimden cevap geldi: 6.1 milyar doları su satarak elde etmedik" Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, muhalefetin petrol ve doğalgaz keşiflerinin bir seçim malzemesi olarak sunulduğu yönündeki iftiralarına yanıt verdi. Bilgin, "TPAO, Geçtiğimiz yıl 6,1 milyar dolar ciro üretti; kamuda bir numaralı sırada, özel sektörde de bir numaralı sırada" dedi.

#1
Foto - İşte Türkiye'nin petrol üretimi gerçeği! Toplam 180 bin varil ve 6.1 milyar dolar

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, muhalefetin petrol ve doğalgaz keşiflerinin bir seçim malzemesi olarak sunulduğu yönündeki iftiralarına yanıt verdi. Bilgin, "TPAO, Geçtiğimiz yıl 6,1 milyar dolar ciro üretti; kamuda bir numaralı sırada, özel sektörde de bir numaralı sırada. Biz 6,1 milyar doları su satarak elde etmedik" dedi.

#2
Foto - İşte Türkiye'nin petrol üretimi gerçeği! Toplam 180 bin varil ve 6.1 milyar dolar

Yeni keşfedilen ve Şehit Aybüke Yalçın'ın adının verildiği petrol kuyusunun vana açılış töreni için Şırnak'ta bulunan Bilgin, bir grup gazetecinin sorularını cevapladı. Petrol ve doğalgaz keşiflerinin seçim malzemesi olarak sunulduğu yönündeki eleştirilerine cevap veren Bilgin, "Türkiye'nin geçmiş dönemde yaptığı en yüksek üretimi yaptık da bu ciroyu gerçekleştirdik.

#3
Foto - İşte Türkiye'nin petrol üretimi gerçeği! Toplam 180 bin varil ve 6.1 milyar dolar

Bu, siyasi midir, değil midir? Kasamıza giren dolar hiç siyasi vesaire değil. Bayağı bir dolar. Birisi 'Üretiminiz arttı' dediğinde, 'Hadi canım, sen seçim için söylüyorsun bunu' demek doğru değil. Sizi kasaya götüreyim, bir kapağını bir açsınlar, içeride 6.1 milyar dolar var" dedi. Türkiye Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın ismi verilen petrol sahasında tarihindeki en büyük ve kaliteli rezervini keşfetmiş ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde duyurusunu yapmıştı.

#4
Foto - İşte Türkiye'nin petrol üretimi gerçeği! Toplam 180 bin varil ve 6.1 milyar dolar

"YURT DIŞINDA DA ARIYORUZ AMA YURT İÇİNDE BULMAYI DAHA ÇOK SEVİYORUZ" TPAO'nun yurt dışında da faaliyetlerinin bulunduğunu belirten Bilgin, "Uluslararası projelerde de ortaklıklarımız var. Azerbaycan'da, Rusya'da, Irak'ta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Libya'da projelerimiz var. Dünyanın her tarafında petrol ve doğalgaz arıyoruz. Malezya ile bir görüşme içerisindeyiz. Aynı şekilde Brezilya'yla bir görüşme içerisindeyiz. Şu anda Azerbaycan'dan, Irak'tan, Rusya'dan toplam üretimimiz 110 bin varil. Yani, bir Aybüke Yalçın.

#5
Foto - İşte Türkiye'nin petrol üretimi gerçeği! Toplam 180 bin varil ve 6.1 milyar dolar

Yaklaşık 70 bin varil de içeride üretim yapıyoruz. Toplamda 180 bin ürün üretimimiz var. İçeride yaptığınız üretim, dışarıda yaptığınız üretime göre çok daha karlı, çok daha avantajlı. Evet, yurt dışında da arıyoruz, üretiyoruz ama yurt içinde bulmayı ve üretmeyi daha çok seviyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

#6
Foto - İşte Türkiye'nin petrol üretimi gerçeği! Toplam 180 bin varil ve 6.1 milyar dolar

"AYBÜKE YALÇIN KUYUSUNDA SUYLA KARŞILAŞMADIK" Petrol aramalarında "rezervuarda su çıkmasının" petrolcülerin en çok korktuğu işlerden biri olduğunu ifade eden Bilgin, Şehit Aybüke Yalçın kuyusunda su ile karşılaşmadıklarını söyledi.

#7
Foto - İşte Türkiye'nin petrol üretimi gerçeği! Toplam 180 bin varil ve 6.1 milyar dolar

Bilgin, "Su kontağı nerededir diye görebilmek için ilk tespit yaptıktan sonra 150 metre daha aşağıya gittik ve su görmedik içerisinde. Riskler her zaman var ama biz bunun önlemlerini aldık. Kuyumuzu 2 bin 650 metreden sonra 150 metre daha derinleştirdik. Suyla karşılaşmadığımız için aslında rezervuar kalitesi bizim ilk öngörümüzden daha iyi" bilgisini verdi.

#8
Foto - İşte Türkiye'nin petrol üretimi gerçeği! Toplam 180 bin varil ve 6.1 milyar dolar

SAHA GELİŞTİRME DENİZDE VE KARADA DEVAM EDECEK Sakarya Gaz Sahası etrafında saha geliştirme işlemleri yaptıklarını anlatan Bilgin, petrol için de Aybüke Yalçın kuyusunda geliştirme işlemleri yapacaklarını ifade etti.

#9
Foto - İşte Türkiye'nin petrol üretimi gerçeği! Toplam 180 bin varil ve 6.1 milyar dolar

Bilgin, "Amasra sahasındaki keşif kuyularını da kazıyoruz. Burada da yaptığımız keşiften sonra Aybüke Yalçın Sahası'nın keşif kuyularını kazacağız. Rezervuarın sınırlarını anlayacağız. Bundan sonra Aybüke Yalçın Kuyusu'nda da ağırlıklı işimiz bizim bu sahayı nasıl geliştirebileceğimiz" diye konuştu.

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