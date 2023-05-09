İşte Türkiye'nin petrol üretimi gerçeği! Toplam 180 bin varil ve 6.1 milyar dolar

Bu, siyasi midir, değil midir? Kasamıza giren dolar hiç siyasi vesaire değil. Bayağı bir dolar. Birisi 'Üretiminiz arttı' dediğinde, 'Hadi canım, sen seçim için söylüyorsun bunu' demek doğru değil. Sizi kasaya götüreyim, bir kapağını bir açsınlar, içeride 6.1 milyar dolar var" dedi. Türkiye Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın ismi verilen petrol sahasında tarihindeki en büyük ve kaliteli rezervini keşfetmiş ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde duyurusunu yapmıştı.