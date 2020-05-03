2020-05-03 14:05:22 İşte Türkiye'nin göz bebeği yerli silahlar!
Türkiye'nin ilk yerli savaş uçak gemisi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. TCG Anadolu, liman test hazırlıkları için cep rıhtımına alındı. Savunma Sanayii Başkanlığı, TCG Anadolu ile ilgili önemli bir gelişmeyi duyurdu. İstanbul'daki Sedef Tersanesi'nde yapımı süren ve geçen yıl denize indirilen çok maksatlı amfibi hücum gemisi Anadolu'da yeni bir aşamaya geçildi. Gemi, ana tahrik ve sevk sistem entegrasyonunun tamamlanmasının ardından liman test hazırlıkları için cep rıhtımına alındı.