Mersin’de gözyaşları sel oldu! Kahraman anne ve baba son yolculuğuna uğurlandı
KKTC açıklarındaki feribot faciasında hayatını kaybedenlerin defin işlemleri sürüyor. Kazada can veren Gülcan Gürel'in tek can yeleğini 9 yaşındaki kızına giydirdikten sonra gözden kaybolduğu, Jandarma Uzman Çavuş Fahri Ateş'in ise eşi ve oğlunu güverteye çıkardıktan sonra onlara can simidi bulmak için alt kata indiği sırada sulara gömüldüğü öğrenildi. İki kahraman anne ve baba, Mersin'de gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı.