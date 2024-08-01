İşte Türkiye'nin en yaşlı ağacı! İnanması güç ama Tunç Çağı'ndan bu yana ayakta

66 AĞAÇ TÜRÜ VAR Proje kapsamında, Anadolu'nun dört bir köşesinden binlerce yıllık tarihe tanıklık etmiş 66 ağaç türü bulunuyor. Sedir, kestane, doğu çınarı, zeytin, andız, Toros sediri, ceviz, sakız ağacı, yalancı hurma, menengiç, mamut, çam, meşe, çitlembik, porsuk, kavak, fıstık, gürgen, servi, ahlat, palmiye, kayın ve ıhlamur ağaçlarının çok sayıda türü var. EN YAŞLISI ZONGULDAK'TA Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, 2024 yılı itibarıyla yaşı 4 bin 119 olarak hesaplanan porsuk ağacı, Türkiye'nin en yaşlı ağacı olarak biliniyor. Tepe çapı 9,5 metre, gövde çapı 245 santimetre, boyu 23 metre olan porsuk ağacı, Tunç Çağı'na tarihleniyor. Anadolu'nun bilinen en yaşlı ağacı, dünyanın da en yaşlı beş ağacı arasına giren porsuk ağacının tarihlendirilmesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi'nde yapılan yıllık halkaların laboratuvarda incelenmesiyle yapıldı. İncelemelerde ağacın sağlıklı olduğu, insanlar tarafından zarar verilmediği sürece en az 4 bin yıl daha yaşayabileceği kaydedildi. 2 BİN YAŞI DEVİRDİLER Listede, 2 bin yaşını deviren dört ağaç bulunuyor. Antalya'nın Kumluca ilçesinde 25 metre boy ve 262 santimetre gövde çapına sahip 2 bin 331 yaşındaki sedir ambar katranı, Türkiye'nin en yaşlı ikinci ağacı. Kahramanmaraş Onikişubat ilçesinde 2 bin 284 yaşındaki doğu çınarı, Türkiye'nin en yaşlı üçüncü ağacı. Konya Taşkent'teki 2001 yaşındaki kokulu ardıç ve Hatay Samandağ'da 2001 yaşındaki doğu çınarı da Türkiye'nin en yaşlı ağaçları arasında yer alıyor.