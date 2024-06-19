İşte, Türkiye'nin en büyük göleti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yapımı tamamlanan 1 milyon 260 bin metrekarelik toplam alanda 1 milyon metrekare yeşil alanıyla dikkat çeken Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, Cumhuriyet’in 100’üncü yılında hizmete girerken, farklı fonksiyonları ile de dikkat çekiyor. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, 1 milyon 260 bin metrekare alanıyla Türkiye’nin açılışı yapılmış en büyük Millet Bahçesi özelliğini taşırken, Türkiye’nin en büyük biyolojik göleti özelliğine sahip bir göleti içerisinde barındırıyor.