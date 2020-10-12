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35
İşte Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği müthiş silahlar!

2020-10-12 23:24:49
İşte Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği müthiş silahlar!

Azerbaycan'ın Karabağ'da Ermenistan'a karşı destan yazmasının ardından Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği silahlar merak konusu oldu.

#1
Foto - Azerbaycan, Tovuz'a saldırarak sivilleri katleden Ermenistan'a karşı Dağlık Karabağ'ı işgalde kurtarmak için askeri harekat başlattı. Azerbaycan ordusu bu harekatta büyük başarılar kaydetti.

Azerbaycan, Tovuz'a saldırarak sivilleri katleden Ermenistan'a karşı Dağlık Karabağ'ı işgalde kurtarmak için askeri harekat başlattı. Azerbaycan ordusu bu harekatta büyük başarılar kaydetti.

#2
Foto - Türkiye ise Azerbaycan'a tam destek verdiğini ifade etti. Türkiye Azerbaycan'a tam destek verdiğini açıklamakla kalmadı.

Türkiye ise Azerbaycan'a tam destek verdiğini ifade etti. Türkiye Azerbaycan'a tam destek verdiğini açıklamakla kalmadı. "2 devlet tek millet" sloganının havada kalmadığı bu zor günde Türkiye Azerbaycan'a müthiş silah desteğinde bulundu.

#3
Foto - Azerbaycan ordusu Karabağ'da kararlı bir şekilde ilerken Türkiye'nin silahları da kullanıldığı biliniyor.

Azerbaycan ordusu Karabağ'da kararlı bir şekilde ilerken Türkiye'nin silahları da kullanıldığı biliniyor.

#4
Foto - Azerbaycan karşısında Ermenistan'ın kaçacak delik aramasına neden olan silahlar ise merak konusu oldu.

Azerbaycan karşısında Ermenistan'ın kaçacak delik aramasına neden olan silahlar ise merak konusu oldu.

#5
Foto - İşte Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği milli ve yerli muhteşem silahlar...

İşte Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği milli ve yerli muhteşem silahlar...

#6
Foto - SOM B1 - TÜBİTAK-SAGE tarafından geliştirilen ve Roketsan tarafından seri üretimi yapılan SOM; her türlü hava şartında seyredebilen, yoğun şekilde korunan sabit ve hareketli kara ve deniz hedeflerine karşı geliştirilmiş, uzun menzil, düşük görünürlük, yüksek beka, yüksek vuruş gücü, yüksek hassasiyet, karşı tedbirlere karşı direnç ve operasyonel esneklik özelliklerine sahip 250km+ menzilli bir seyir füzesidir. TÜBİTAK tarafından geliştirilen ve Roketsan tarafından üretilen 'SOM'un özellikleri saymakla bitmiyor. Yoğun bir şekilde korunan kara ve deniz hedeflerine karşı kullanılmak üzere tasarlanan SOM, Türkiye’de geliştirilen ilk ve tek seyir füzesi olma özelliğini taşıyor. Çeşitli yurt dışı savunma fuarlarında sergilenerek uluslararası düzeyde büyük ilgi uyandıran SOM, uçaklarımızın düşman hava savunma sistemlerinin etkili menziline girmeden, kendisine tanımlanan hedeflerin büyük bir doğrulukla vurulmasını sağlıyor. Hem alçaktan seyri hem de özel boyası, SOM'un radara yakalanmasını neredeyse imkansız kılıyor. Türkiye'nin göğsünü kabartan yerli seyir füzesinin menzilini artırma çalışmaları ise sürüyor.

SOM B1 - TÜBİTAK-SAGE tarafından geliştirilen ve Roketsan tarafından seri üretimi yapılan SOM; her türlü hava şartında seyredebilen, yoğun şekilde korunan sabit ve hareketli kara ve deniz hedeflerine karşı geliştirilmiş, uzun menzil, düşük görünürlük, yüksek beka, yüksek vuruş gücü, yüksek hassasiyet, karşı tedbirlere karşı direnç ve operasyonel esneklik özelliklerine sahip 250km+ menzilli bir seyir füzesidir. TÜBİTAK tarafından geliştirilen ve Roketsan tarafından üretilen 'SOM'un özellikleri saymakla bitmiyor. Yoğun bir şekilde korunan kara ve deniz hedeflerine karşı kullanılmak üzere tasarlanan SOM, Türkiye’de geliştirilen ilk ve tek seyir füzesi olma özelliğini taşıyor. Çeşitli yurt dışı savunma fuarlarında sergilenerek uluslararası düzeyde büyük ilgi uyandıran SOM, uçaklarımızın düşman hava savunma sistemlerinin etkili menziline girmeden, kendisine tanımlanan hedeflerin büyük bir doğrulukla vurulmasını sağlıyor. Hem alçaktan seyri hem de özel boyası, SOM'un radara yakalanmasını neredeyse imkansız kılıyor. Türkiye'nin göğsünü kabartan yerli seyir füzesinin menzilini artırma çalışmaları ise sürüyor.

#7
Foto - Yoğun şekilde korunan kara ve deniz hedeflerine karşı kullanılmak üzere tasarlanan SOM füze ailesinin SOM-A, SOM-B1, SOM-B2, SOM-J gibi konfigürasyonları bulunuyor.

Yoğun şekilde korunan kara ve deniz hedeflerine karşı kullanılmak üzere tasarlanan SOM füze ailesinin SOM-A, SOM-B1, SOM-B2, SOM-J gibi konfigürasyonları bulunuyor.

#8
Foto - SOM B1 füzesinin, SOM füzesinden başlıca farkı; Görüntü Referanslı Navigasyon ve Otomatik Hedef Algılama Sistemi'nin dahil olması. SOM-B1 füzesi Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterinde bulunan F-4 ve F-16 uçaklarından atılabiliyor. 250+ kilometre menzile sahip.

SOM B1 füzesinin, SOM füzesinden başlıca farkı; Görüntü Referanslı Navigasyon ve Otomatik Hedef Algılama Sistemi'nin dahil olması. SOM-B1 füzesi Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterinde bulunan F-4 ve F-16 uçaklarından atılabiliyor. 250+ kilometre menzile sahip.

#9
Foto - Azerbaycan Hava Kuvvetleri subayı yarbay tarafından bir televizyon kanalına yapılan açıklamada, “Azerbaycan Ordusu, 180 kilometreden yüksek mesafelere ulaşabilen SOM füzesi aldı. Bizim uçaklarımıza entegrasyonu yönünde çalışmalar devam etmektedir.” ifadelerinde bulunuldu.

Azerbaycan Hava Kuvvetleri subayı yarbay tarafından bir televizyon kanalına yapılan açıklamada, “Azerbaycan Ordusu, 180 kilometreden yüksek mesafelere ulaşabilen SOM füzesi aldı. Bizim uçaklarımıza entegrasyonu yönünde çalışmalar devam etmektedir.” ifadelerinde bulunuldu.

#10
Foto - 2018 yılı içerisinde Azerbaycan’da düzenlenen bir tören esnasında ilk defa SOM Seyir Füzesi görüntülenmişti. Azerbaycan, SOM Seyir Füzesinin ilk yurt dışı kullanıcısı oldu.

2018 yılı içerisinde Azerbaycan’da düzenlenen bir tören esnasında ilk defa SOM Seyir Füzesi görüntülenmişti. Azerbaycan, SOM Seyir Füzesinin ilk yurt dışı kullanıcısı oldu.

#11
Foto - Operasyonel Özellikler: ❚ Uzun Menzil (250+ km) ❚ Düşük Görünürlük ❚ KKS/ANS/YRNS/OHA ile Yüksek Hassasiyet ❚ Kızılötesi Görüntülemeli Arayıcı ve Veri Tümleşimi ile Yüksek Hassasiyetli Terminal Safha Güdüm ❚ Karşı Koyma/Karıştırma Tedbirlerine Dayanıklılık ❚ Ağ Merkezli Harekata Uygunluk ❚ Fırsat Hedeflerine Angajman ❚ Uçuş Sırasında Önceden Planlanmış Görevler Arasında Seçim ❚ Uçuş Sırasında Hedef Tanımlama ❚ Seçilebilir Vuruş Parametreleri ❚ Evrensel Silah Arayüzü Uyumluluğu ❚ NATO UAI Uyumluluğu

Operasyonel Özellikler: ❚ Uzun Menzil (250+ km) ❚ Düşük Görünürlük ❚ KKS/ANS/YRNS/OHA ile Yüksek Hassasiyet ❚ Kızılötesi Görüntülemeli Arayıcı ve Veri Tümleşimi ile Yüksek Hassasiyetli Terminal Safha Güdüm ❚ Karşı Koyma/Karıştırma Tedbirlerine Dayanıklılık ❚ Ağ Merkezli Harekata Uygunluk ❚ Fırsat Hedeflerine Angajman ❚ Uçuş Sırasında Önceden Planlanmış Görevler Arasında Seçim ❚ Uçuş Sırasında Hedef Tanımlama ❚ Seçilebilir Vuruş Parametreleri ❚ Evrensel Silah Arayüzü Uyumluluğu ❚ NATO UAI Uyumluluğu

#12
Foto - Bayraktar S/İHA - Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalarda gündeme gelen Türk SİHA'ları sahadaki tüm dengeleri değiştirirken, Azerbaycan geçtiğimiz şubat ayında yapılan anlaşma sonrası Türkiye tarafından sağlanan 200 milyon liralık destek ile savunma ürünlerine daha fazla ağırlık vermeye başladı. Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırmasıyla başlayan çatışmalarda Azerbaycan güçleri Türk SİHA'larının desteğiyle Ermeni güçlerine darbe üstüne darbe vuruyor. Azerbaycan ordusunun Ermeni güçlerine tank ve araçları imha ettiğine ilişkin görüntüler de peş peşe ajanslara düşüyor.

Bayraktar S/İHA - Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalarda gündeme gelen Türk SİHA'ları sahadaki tüm dengeleri değiştirirken, Azerbaycan geçtiğimiz şubat ayında yapılan anlaşma sonrası Türkiye tarafından sağlanan 200 milyon liralık destek ile savunma ürünlerine daha fazla ağırlık vermeye başladı. Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırmasıyla başlayan çatışmalarda Azerbaycan güçleri Türk SİHA'larının desteğiyle Ermeni güçlerine darbe üstüne darbe vuruyor. Azerbaycan ordusunun Ermeni güçlerine tank ve araçları imha ettiğine ilişkin görüntüler de peş peşe ajanslara düşüyor.

#13
Foto - Azerbaycan ordusunun çatışmalar sonrası sahada kazandığı üstünlüğün perde arkasındaki araçlardan biri ise Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı oldu. Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında sahadaki dengeleri Azerbaycan adına değiştiren SİHA'lar ilk defa geçtiğimiz temmuz ayında bölgeye gönderilmişti.

Azerbaycan ordusunun çatışmalar sonrası sahada kazandığı üstünlüğün perde arkasındaki araçlardan biri ise Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı oldu. Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında sahadaki dengeleri Azerbaycan adına değiştiren SİHA'lar ilk defa geçtiğimiz temmuz ayında bölgeye gönderilmişti.

#14
Foto - 25 Şubat'ta Bakü'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 8’inci Toplantısı'nda imzalanan

25 Şubat'ta Bakü'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 8’inci Toplantısı'nda imzalanan "Askeri Mali İşbirliği Anlaşması" kapsamında Türkiye, Azerbaycan'a 200 milyon Türk lirası değerinde mali destekte bulundu.

#15
Foto - Teknik özellikleri ve katıldığı operasyonlar değerlendirildiğinde kendi sınıfında dünyanın en iyisi olan milli SİHA Bayraktar TB2, 2014 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) envanterine girdi. Şu anda envanterde bulunan 110 Bayraktar TB2 SİHA, 200 bin uçuş saati ile güvenlik güçleri tarafından yurt içi ve yurt dışında terörle mücadelede etkin olarak görev yapıyor.

Teknik özellikleri ve katıldığı operasyonlar değerlendirildiğinde kendi sınıfında dünyanın en iyisi olan milli SİHA Bayraktar TB2, 2014 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) envanterine girdi. Şu anda envanterde bulunan 110 Bayraktar TB2 SİHA, 200 bin uçuş saati ile güvenlik güçleri tarafından yurt içi ve yurt dışında terörle mücadelede etkin olarak görev yapıyor.

#16
Foto - TRG-300 KAPLAN Füzesi - ROKETSAN tarafından geliştirilen ve üretilen TRG-300 KAPLAN Füzesi yüksek isabet ve tahrip gücü sayesinde 30 km’den 120 km mesafeye kadar yüksek öncelikli hedefler üzerinde yoğun ve etkili ateşler yaratabilme yeteneğine sahiptir. Bu üstün özellikleri sayesinde zamanında, doğru ve etkili ateş gücü yaratarak manevra birliklerine mükemmel ateş desteği sağlar.

TRG-300 KAPLAN Füzesi - ROKETSAN tarafından geliştirilen ve üretilen TRG-300 KAPLAN Füzesi yüksek isabet ve tahrip gücü sayesinde 30 km’den 120 km mesafeye kadar yüksek öncelikli hedefler üzerinde yoğun ve etkili ateşler yaratabilme yeteneğine sahiptir. Bu üstün özellikleri sayesinde zamanında, doğru ve etkili ateş gücü yaratarak manevra birliklerine mükemmel ateş desteği sağlar.

#17
Foto - Yüksek tahrip veya çelik bilyalı normal tahrip başlığı ile kullanılabilen ürünler, Roketsan tarafından geliştirilen yaklaşma tapasını kullanıyor. Çelik bilyalı harp başlığı ile 30 metreden geniş bir alanda etki yaratan topçu roketi, parçacık etkili yüksek tahrip güçlü başlık ile 20 metrenin üzerinde bir alanda etki yaratıyor.

Yüksek tahrip veya çelik bilyalı normal tahrip başlığı ile kullanılabilen ürünler, Roketsan tarafından geliştirilen yaklaşma tapasını kullanıyor. Çelik bilyalı harp başlığı ile 30 metreden geniş bir alanda etki yaratan topçu roketi, parçacık etkili yüksek tahrip güçlü başlık ile 20 metrenin üzerinde bir alanda etki yaratıyor.

#18
Foto - Azerbaycan Ordusunun 100’üncü Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla düzenlenen törende TRG-300 KAPLAN Füzesi görüntülendi.

Azerbaycan Ordusunun 100’üncü Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla düzenlenen törende TRG-300 KAPLAN Füzesi görüntülendi.

#19
Foto - Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı Nahçıvan Garnizon Komutanlığı; motorlu araçlar, füze ve topçu silahları, hava savunma sistemleri ve çeşitli tipte silahlar ile yaz sezonuna geçiş esnasında tatbikat icra etti. Nahçıvan Garnizon Komutanlığı birlikleri tarafında icra edilen tatbikat esnasında, Roketsan tarafından geliştirilen K+ Silah Sistemi ile TRG-300 KAPLAN Füzeleri de görüntülendi.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı Nahçıvan Garnizon Komutanlığı; motorlu araçlar, füze ve topçu silahları, hava savunma sistemleri ve çeşitli tipte silahlar ile yaz sezonuna geçiş esnasında tatbikat icra etti. Nahçıvan Garnizon Komutanlığı birlikleri tarafında icra edilen tatbikat esnasında, Roketsan tarafından geliştirilen K+ Silah Sistemi ile TRG-300 KAPLAN Füzeleri de görüntülendi.

#20
Foto - Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından Temmuz ayında gerçekleştirilen topçu ve füze bataryalarının katıldığı tatbikatta Türkiye’den ihraç edilen T-122 ÇNRA ve TRG-300 Kaplan füze sistemleri de yerini aldı.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından Temmuz ayında gerçekleştirilen topçu ve füze bataryalarının katıldığı tatbikatta Türkiye’den ihraç edilen T-122 ÇNRA ve TRG-300 Kaplan füze sistemleri de yerini aldı.

#21
Foto - T-122 ÇNRA - Roketsan tarafından geliştirilen T122 Çok Namlulu Roketatar sistemi Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından aktif olarak kullanılmaktadır. 122 mm.lik Çok Namlulu Roketatar Silah Sistemi T-122 ÇNRA, topçu birliklerinde gece ve gündüz şartlarında, her türlü hava koşulunda, 3 km mesafeden 40+ km mesafeye kadar derinlikteki bölge hedefleri üzerine yoğun görmeyerek ateşler açarak manevra kuvvetine ateş desteği sağlayan bir silah sistemidir. 2 adet 20 tüplü modüler pod sistemi ve üzerindeki vinci sayesinde mühimmat ikmalini çok kısa sürede gerçekleştirerek sürekli ateş desteği sağlar. 20 tüplü klasik çelik pod veya kötü hava ve çevre koşullarına karşı, depolanması ve kullanımı esnasında mühimmata yüksek korunma sağlayan 20 tüplü izoleli kompozit pod kullanabilir. Üzerindeki vinci, personel ve malzeme taşıma kabinleri ve teçhiz olduğu modern alt sistemleri sayesinde harekatı için harici destek ihtiyacını en aza indirmiş olarak bağımsız görev yapabilme kabiliyetine sahiptir.

T-122 ÇNRA - Roketsan tarafından geliştirilen T122 Çok Namlulu Roketatar sistemi Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından aktif olarak kullanılmaktadır. 122 mm.lik Çok Namlulu Roketatar Silah Sistemi T-122 ÇNRA, topçu birliklerinde gece ve gündüz şartlarında, her türlü hava koşulunda, 3 km mesafeden 40+ km mesafeye kadar derinlikteki bölge hedefleri üzerine yoğun görmeyerek ateşler açarak manevra kuvvetine ateş desteği sağlayan bir silah sistemidir. 2 adet 20 tüplü modüler pod sistemi ve üzerindeki vinci sayesinde mühimmat ikmalini çok kısa sürede gerçekleştirerek sürekli ateş desteği sağlar. 20 tüplü klasik çelik pod veya kötü hava ve çevre koşullarına karşı, depolanması ve kullanımı esnasında mühimmata yüksek korunma sağlayan 20 tüplü izoleli kompozit pod kullanabilir. Üzerindeki vinci, personel ve malzeme taşıma kabinleri ve teçhiz olduğu modern alt sistemleri sayesinde harekatı için harici destek ihtiyacını en aza indirmiş olarak bağımsız görev yapabilme kabiliyetine sahiptir.

#22
Foto - Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin temmuz ayında gerçekleştirdiği tatbikatta, ROKETSAN tarafından üretilen T-122 ÇNRA sistemi de boy gösterdi.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin temmuz ayında gerçekleştirdiği tatbikatta, ROKETSAN tarafından üretilen T-122 ÇNRA sistemi de boy gösterdi.

#23
Foto - Otokar Cobra 4X4 - COBRA’nın monokok gövdesi ve optimize edilmiş gövde açıları personel ve tüm kritik mekanik aksam için daha üstün mayın ve balistik korumanın yanında sınıfındaki en geniş iç mekanı sağlıyor. COBRA modüler yapısı sayesinde; personel taşıyıcı, silah platformu, KBRN keşif, kara gözetleme radar, ileri gözetleyici, ambulance ve komuta yeri araç konfigurasyonlarına ihtiyaç duyulan farklı görevlere uyarlanabilmekte ve amfibik seçeneği ile sunulmaktadır.

Otokar Cobra 4X4 - COBRA’nın monokok gövdesi ve optimize edilmiş gövde açıları personel ve tüm kritik mekanik aksam için daha üstün mayın ve balistik korumanın yanında sınıfındaki en geniş iç mekanı sağlıyor. COBRA modüler yapısı sayesinde; personel taşıyıcı, silah platformu, KBRN keşif, kara gözetleme radar, ileri gözetleyici, ambulance ve komuta yeri araç konfigurasyonlarına ihtiyaç duyulan farklı görevlere uyarlanabilmekte ve amfibik seçeneği ile sunulmaktadır.

#24
Foto - Azerbaycan Ordusu envanterinde bulunan Otokar COBRA TTZA'lar, böyle görüntülenmişti.

Azerbaycan Ordusu envanterinde bulunan Otokar COBRA TTZA'lar, böyle görüntülenmişti.

#25
Foto - YERLİ DRONE SAVAR - Türkiye'de ilk defa Harp Arge tarafından üretilen Drone Savar Silahı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından aktif olarak kullanılıyor. Drone Savar, saldırı amacıyla kullanılabilecek dronelara karşı etkin önleme yapabilecek özellikler taşıyor. Harp Arge'nin öz kaynaklarıyla geliştirdiği Drone Savar, Azerbaycan ordusunun zorlu testlerinin ardından bu ülkeye ihraç edildi.

YERLİ DRONE SAVAR - Türkiye'de ilk defa Harp Arge tarafından üretilen Drone Savar Silahı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından aktif olarak kullanılıyor. Drone Savar, saldırı amacıyla kullanılabilecek dronelara karşı etkin önleme yapabilecek özellikler taşıyor. Harp Arge'nin öz kaynaklarıyla geliştirdiği Drone Savar, Azerbaycan ordusunun zorlu testlerinin ardından bu ülkeye ihraç edildi.

#26
Foto - Harp Arge Genel Koordinatörü Aytekin Güçlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Drone Savar'ın ilk kez, Antalya'da gerçekleştirilen G20 Zirvesi için Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından istenildiğini, daha sonra Türk Silahlı Kuvvetleri ve Azerbaycan'ın taleplerinin karşılandığını belirtti.

Harp Arge Genel Koordinatörü Aytekin Güçlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Drone Savar'ın ilk kez, Antalya'da gerçekleştirilen G20 Zirvesi için Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından istenildiğini, daha sonra Türk Silahlı Kuvvetleri ve Azerbaycan'ın taleplerinin karşılandığını belirtti.

#27
Foto - Türkiye’nin yapmış olduğu ilk uzun menzilli keskin nişancı tüfeğidir. 5 yıllık bir çalışmanın ürünü olup, bu çalışmalar sonucunda seri üretime geçilmiştir. Bora 12 silahının namlu çapı 7,62 milimetredir. JMK Bora 12 silahının tesirli menzili 1200 metre olup, 1000 metreye kadar nokta hedef atışı yapabilmektedir. JMK Bora 12 silahı ülkemiz silahlı kuvvetlerinde ve iç güvenlikte kullanılması ile birlikte bazı Avrupa ülkelerine de ihraç edilmektedir. Milli keskin nişancı tüfeği ayrıca Azerbaycan, Türkmenistan ve Suudi Arabistan’a ihraç edildi. Bora keskin nişancı tüfeğinin en büyük özelliği ise namlularının soğuk dövme tekniğiyle üretilmesi. Çekme çeliğe göre dayanıklılığı çok daha fazla olan dövme çelik silahın gücüne güç katıyor.

Türkiye’nin yapmış olduğu ilk uzun menzilli keskin nişancı tüfeğidir. 5 yıllık bir çalışmanın ürünü olup, bu çalışmalar sonucunda seri üretime geçilmiştir. Bora 12 silahının namlu çapı 7,62 milimetredir. JMK Bora 12 silahının tesirli menzili 1200 metre olup, 1000 metreye kadar nokta hedef atışı yapabilmektedir. JMK Bora 12 silahı ülkemiz silahlı kuvvetlerinde ve iç güvenlikte kullanılması ile birlikte bazı Avrupa ülkelerine de ihraç edilmektedir. Milli keskin nişancı tüfeği ayrıca Azerbaycan, Türkmenistan ve Suudi Arabistan’a ihraç edildi. Bora keskin nişancı tüfeğinin en büyük özelliği ise namlularının soğuk dövme tekniğiyle üretilmesi. Çekme çeliğe göre dayanıklılığı çok daha fazla olan dövme çelik silahın gücüne güç katıyor.

#28
Foto - ANKA S/İHA - Türk İnsansız Hava Aracı Anka, TAI Anka, TUSAŞ Anka ya da yaygın ismiyle Anka, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. tarafından geliştirilen uydu kontrollü silahlı veya silahsız insansız hava aracıdır. Araç, 16 Temmuz 2010 tarihinde hangardan çıkmış ve basın ve ulusa tanıtımı yapılmıştır. 30 Aralık 2010 tarihinde ilk uçuşunu istemeden yapan Anka 14 dakika havada kalmıştır. Anka, 22 Ekim 2011 tarihindeki 5. uçuşunda 2 saat 15 dakika uçmuş, 10 bin fit irtifaya çıkmış ve başarılı bir şekilde piste inmiştir. 6. test uçuşu 22 Kasım 2011 tarihinde yapıldı ve 6 saat havada kaldı. 18 bin fit yani 6 bin metre irtifaya çıktı. 240 testin başarıyla tamamlandığı uçuş sırasında ilk defa Sivrihisar'a oto pilot sistemi ile inip kalkan Anka'nın, 2013'te Türk Silahlı Kuvvetleri için seri üretime geçmesi beklenmektedir. Bir sonraki projede ise bu araca silah sistemleri eklenmesi kararlaştırılmıştır. Yeni nesil yüksek performans Anka Blok B insansız hava aracının 30 Ocak 2015 tarihinde otomatik kalkış ve iniş ile yapılan ilk uçuşta, farklı oto pilot ve iniş modlarının testlerini eksiksiz tamamladığı Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından açıklanmıştır.

ANKA S/İHA - Türk İnsansız Hava Aracı Anka, TAI Anka, TUSAŞ Anka ya da yaygın ismiyle Anka, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. tarafından geliştirilen uydu kontrollü silahlı veya silahsız insansız hava aracıdır. Araç, 16 Temmuz 2010 tarihinde hangardan çıkmış ve basın ve ulusa tanıtımı yapılmıştır. 30 Aralık 2010 tarihinde ilk uçuşunu istemeden yapan Anka 14 dakika havada kalmıştır. Anka, 22 Ekim 2011 tarihindeki 5. uçuşunda 2 saat 15 dakika uçmuş, 10 bin fit irtifaya çıkmış ve başarılı bir şekilde piste inmiştir. 6. test uçuşu 22 Kasım 2011 tarihinde yapıldı ve 6 saat havada kaldı. 18 bin fit yani 6 bin metre irtifaya çıktı. 240 testin başarıyla tamamlandığı uçuş sırasında ilk defa Sivrihisar'a oto pilot sistemi ile inip kalkan Anka'nın, 2013'te Türk Silahlı Kuvvetleri için seri üretime geçmesi beklenmektedir. Bir sonraki projede ise bu araca silah sistemleri eklenmesi kararlaştırılmıştır. Yeni nesil yüksek performans Anka Blok B insansız hava aracının 30 Ocak 2015 tarihinde otomatik kalkış ve iniş ile yapılan ilk uçuşta, farklı oto pilot ve iniş modlarının testlerini eksiksiz tamamladığı Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından açıklanmıştır.

#29
Foto - Azeri savunma sanayii kaynaklarına göre, TUSAŞ ile Azerbaycan Hava Kuvvetleri arasındaki müzakerelerin ardından 2019’un sonlarında Azerbaycan’a getirilen Şimşek Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemi, 3 gün içinde 3’ü Azerbaycan’ın başkenti Bakü yakınlarındaki test alanında olmak üzere altı uçuş gerçekleştirdi. Ayrıca Şimşek, ANKA İHA üzerine entegre edilerek denenmesi bir ilk olarak değerlendirildi.

Azeri savunma sanayii kaynaklarına göre, TUSAŞ ile Azerbaycan Hava Kuvvetleri arasındaki müzakerelerin ardından 2019’un sonlarında Azerbaycan’a getirilen Şimşek Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemi, 3 gün içinde 3’ü Azerbaycan’ın başkenti Bakü yakınlarındaki test alanında olmak üzere altı uçuş gerçekleştirdi. Ayrıca Şimşek, ANKA İHA üzerine entegre edilerek denenmesi bir ilk olarak değerlendirildi.

#30
Foto - Türk Savunma Sanayisi’nin gözde firmalarından, roket ve füze sistemlerinin öncüsü Roketsan tarafından tasarlanan aktif lazer güdümlü CİRİT Füzesi, sınıfının en uzun menzilli füzesi olarak rakiplerini geride bırakıyor.

Türk Savunma Sanayisi’nin gözde firmalarından, roket ve füze sistemlerinin öncüsü Roketsan tarafından tasarlanan aktif lazer güdümlü CİRİT Füzesi, sınıfının en uzun menzilli füzesi olarak rakiplerini geride bırakıyor.

#31
Foto - Cirit Füzesi, aynı zamanda dünyanın ilk lazerli helikopter füzesi konumunda. Füze pahalı anti-tank füzeleri ile isabet oranı düşük güdümsüz roketlerin arasını almak üzere tasarlanmıştır. Füze Atak Helikopteri, AH-1W helikopterine entegre edilmiş hali hazırda kullanımdadır. Füze dünyaki ilk lazer güdümlü helikopter füzesidir. Birleşik Arap Emirlikleri'ne 10.000 adet füze 192 milyon bedelle ihraç edilmiştir. Füze BAE envanterindeki ABD üretimi ATR-802 sınır devriye uçağına entegre edilmiştir. Füze 8 km menzilli olmasına karşın BAE pilotları uygun irtifadan ateşlenen füzenin 15 km'ye kadar nokta atışı yapabiliyor. 2004 yılında geliştirilmeye başlanan 2.75″ Lazer Güdümlü Füze CİRİT’in ilk testleri 2006 yılında yapıldı. 2011 yılında seri üretime geçildi ve ilk CİRİT Füzesi 2012 mayısında Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edildi. Kısa sürede Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da bir çok ülkenin dikkatini çekmeyi başardı. Füze hafif zırhlı kara araçlarını, sabit ve hareketli hedefleri vurmak üzere tasarlanmış maliyet etkin füzedir. Hafif zırhlı hedefe pahalı anti-tank füzesi atmak yerine Cirit atılarak hem maliyet azalır hemde helikopter daha az yük taşımış olur. Öte yandan Cirit'in Azerbaycan'a da ihraç edildiği belirtiliyor.

Cirit Füzesi, aynı zamanda dünyanın ilk lazerli helikopter füzesi konumunda. Füze pahalı anti-tank füzeleri ile isabet oranı düşük güdümsüz roketlerin arasını almak üzere tasarlanmıştır. Füze Atak Helikopteri, AH-1W helikopterine entegre edilmiş hali hazırda kullanımdadır. Füze dünyaki ilk lazer güdümlü helikopter füzesidir. Birleşik Arap Emirlikleri'ne 10.000 adet füze 192 milyon bedelle ihraç edilmiştir. Füze BAE envanterindeki ABD üretimi ATR-802 sınır devriye uçağına entegre edilmiştir. Füze 8 km menzilli olmasına karşın BAE pilotları uygun irtifadan ateşlenen füzenin 15 km'ye kadar nokta atışı yapabiliyor. 2004 yılında geliştirilmeye başlanan 2.75″ Lazer Güdümlü Füze CİRİT’in ilk testleri 2006 yılında yapıldı. 2011 yılında seri üretime geçildi ve ilk CİRİT Füzesi 2012 mayısında Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edildi. Kısa sürede Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da bir çok ülkenin dikkatini çekmeyi başardı. Füze hafif zırhlı kara araçlarını, sabit ve hareketli hedefleri vurmak üzere tasarlanmış maliyet etkin füzedir. Hafif zırhlı hedefe pahalı anti-tank füzesi atmak yerine Cirit atılarak hem maliyet azalır hemde helikopter daha az yük taşımış olur. Öte yandan Cirit'in Azerbaycan'a da ihraç edildiği belirtiliyor.

#32
Foto - TR-300 KASIRGA - Kasırga roket sistemi büyük tahrip gücüne ve uzun menzile sahip 300 mm.lik TR-300 ailesi roketler, derinlikteki kritik bölge hedeflerine karşı topçu birlikleri tarafından Roketsan tasarımı T-122/300 Çok Maksatlı Çok Namlulu Roketatar sistemi ile veya yine Roketsan tasarımı T-300 serisi Çok Namlulu Roketatar sistemleri ile kullanılır. TR-300 roketleri katı kompozit yakıt teknolojisine sahiptir. TR-300 roketleri sabit çelik tüpten fırlatılabildiği gibi kötü hava ve çevre koşullarına karşı yüksek koruma ve daha kolay ve süratli doldurma ve boşaltma imkanı sağlayan izoleli pod içerisinden de fırlatılabilmektedirler. Roketsan imali yüksek tahrip güçlü ve çelik bilyeli harp başlıklarına sahip 300 mm.lik roketler, personele, hafif dayanıklı malzemeye ve hafif zırhlı araçlara karşı etkinlikle kullanılırlar. Tropikal çevre şartları dahil olumsuz sıcak ve soğuk hava şartlarına ve diğer olumsuz çevre koşullarına karşı yalıtımlı podlar kullanır. Bu sayede, olumsuz çevre koşullarına karşı korunmanın yanı sıra mühimmat yükleme ve boşaltma işleminin en kısa sürede ve kolayca gerçekleştirilebilmesine de imkan sağlanmış olur.

TR-300 KASIRGA - Kasırga roket sistemi büyük tahrip gücüne ve uzun menzile sahip 300 mm.lik TR-300 ailesi roketler, derinlikteki kritik bölge hedeflerine karşı topçu birlikleri tarafından Roketsan tasarımı T-122/300 Çok Maksatlı Çok Namlulu Roketatar sistemi ile veya yine Roketsan tasarımı T-300 serisi Çok Namlulu Roketatar sistemleri ile kullanılır. TR-300 roketleri katı kompozit yakıt teknolojisine sahiptir. TR-300 roketleri sabit çelik tüpten fırlatılabildiği gibi kötü hava ve çevre koşullarına karşı yüksek koruma ve daha kolay ve süratli doldurma ve boşaltma imkanı sağlayan izoleli pod içerisinden de fırlatılabilmektedirler. Roketsan imali yüksek tahrip güçlü ve çelik bilyeli harp başlıklarına sahip 300 mm.lik roketler, personele, hafif dayanıklı malzemeye ve hafif zırhlı araçlara karşı etkinlikle kullanılırlar. Tropikal çevre şartları dahil olumsuz sıcak ve soğuk hava şartlarına ve diğer olumsuz çevre koşullarına karşı yalıtımlı podlar kullanır. Bu sayede, olumsuz çevre koşullarına karşı korunmanın yanı sıra mühimmat yükleme ve boşaltma işleminin en kısa sürede ve kolayca gerçekleştirilebilmesine de imkan sağlanmış olur.

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Foto - Çok namlulu roketatar TR-300 Kasırga da Azerbaycan'a ihraç edilenler arasında yerini aldı.

Çok namlulu roketatar TR-300 Kasırga da Azerbaycan'a ihraç edilenler arasında yerini aldı.

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