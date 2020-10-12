İşte Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği müthiş silahlar!

SOM B1 - TÜBİTAK-SAGE tarafından geliştirilen ve Roketsan tarafından seri üretimi yapılan SOM; her türlü hava şartında seyredebilen, yoğun şekilde korunan sabit ve hareketli kara ve deniz hedeflerine karşı geliştirilmiş, uzun menzil, düşük görünürlük, yüksek beka, yüksek vuruş gücü, yüksek hassasiyet, karşı tedbirlere karşı direnç ve operasyonel esneklik özelliklerine sahip 250km+ menzilli bir seyir füzesidir. TÜBİTAK tarafından geliştirilen ve Roketsan tarafından üretilen 'SOM'un özellikleri saymakla bitmiyor. Yoğun bir şekilde korunan kara ve deniz hedeflerine karşı kullanılmak üzere tasarlanan SOM, Türkiye’de geliştirilen ilk ve tek seyir füzesi olma özelliğini taşıyor. Çeşitli yurt dışı savunma fuarlarında sergilenerek uluslararası düzeyde büyük ilgi uyandıran SOM, uçaklarımızın düşman hava savunma sistemlerinin etkili menziline girmeden, kendisine tanımlanan hedeflerin büyük bir doğrulukla vurulmasını sağlıyor. Hem alçaktan seyri hem de özel boyası, SOM'un radara yakalanmasını neredeyse imkansız kılıyor. Türkiye'nin göğsünü kabartan yerli seyir füzesinin menzilini artırma çalışmaları ise sürüyor.