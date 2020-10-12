İşte Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği müthiş silahlar!

ANKA S/İHA - Türk İnsansız Hava Aracı Anka, TAI Anka, TUSAŞ Anka ya da yaygın ismiyle Anka, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. tarafından geliştirilen uydu kontrollü silahlı veya silahsız insansız hava aracıdır. Araç, 16 Temmuz 2010 tarihinde hangardan çıkmış ve basın ve ulusa tanıtımı yapılmıştır. 30 Aralık 2010 tarihinde ilk uçuşunu istemeden yapan Anka 14 dakika havada kalmıştır. Anka, 22 Ekim 2011 tarihindeki 5. uçuşunda 2 saat 15 dakika uçmuş, 10 bin fit irtifaya çıkmış ve başarılı bir şekilde piste inmiştir. 6. test uçuşu 22 Kasım 2011 tarihinde yapıldı ve 6 saat havada kaldı. 18 bin fit yani 6 bin metre irtifaya çıktı. 240 testin başarıyla tamamlandığı uçuş sırasında ilk defa Sivrihisar'a oto pilot sistemi ile inip kalkan Anka'nın, 2013'te Türk Silahlı Kuvvetleri için seri üretime geçmesi beklenmektedir. Bir sonraki projede ise bu araca silah sistemleri eklenmesi kararlaştırılmıştır. Yeni nesil yüksek performans Anka Blok B insansız hava aracının 30 Ocak 2015 tarihinde otomatik kalkış ve iniş ile yapılan ilk uçuşta, farklı oto pilot ve iniş modlarının testlerini eksiksiz tamamladığı Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından açıklanmıştır.