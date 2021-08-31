2021-08-31 11:32:39 İşte Türkiye'nin Ay Yıldız Karargahı
Ay Yıldız Projesi'nin temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.
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Ay Yıldız Projesi'nin temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.
Pentagon gibi tasarlanan yeni karargah projesi ile Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarının tek bir yerleşkede toplanacak.
Karargah, gökyüzünden bakıldığında ay ve yıldız şeklinde görülecek.
Etimesgut'ta yapılacak yeni karargah projesinde, ilk etapta Milli Savunma Bakanlığı binası yapımı gerçekleştirilecek.
Kuvvet Komutanlıkları, etaplar halinde ve sırasıyla yeni karargah inşa edildikçe buraya taşınacak.
Dünyanın en büyük askeri harekat merkezi Pentagon'a rakip olacağı belirtilen yeni TSK ve bakanlık karargahı, gelecekteki savaş konseptini de dikkate alan, bir nükleer savaşta dahi içerisinde harekâtın yönetileceği bir harekat merkezi olacak.
İşte Ay Yıldız Karargah
İşte Ay Yıldız Karargah
İşte Ay Yıldız Karargah
İşte Ay Yıldız Karargah
İşte Ay Yıldız Karargah
İşte Ay Yıldız Karargah
İşte Ay Yıldız Karargah
İşte Ay Yıldız Karargah
İşte Ay Yıldız Karargah
İşte Ay Yıldız Karargah
İşte Ay Yıldız Karargah
İşte Ay Yıldız Karargah
İşte Ay Yıldız Karargah
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