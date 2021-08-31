  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
21
İşte Türkiye'nin Ay Yıldız Karargahı

2021-08-31 11:32:39
İşte Türkiye'nin Ay Yıldız Karargahı

Ay Yıldız Projesi'nin temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

#1
Foto - Pentagon gibi tasarlanan yeni karargah projesi ile Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarının tek bir yerleşkede toplanacak.

Pentagon gibi tasarlanan yeni karargah projesi ile Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarının tek bir yerleşkede toplanacak.

#2
Foto - Karargah, gökyüzünden bakıldığında ay ve yıldız şeklinde görülecek.

Karargah, gökyüzünden bakıldığında ay ve yıldız şeklinde görülecek.

#3
Foto - Etimesgut'ta yapılacak yeni karargah projesinde, ilk etapta Milli Savunma Bakanlığı binası yapımı gerçekleştirilecek.

Etimesgut'ta yapılacak yeni karargah projesinde, ilk etapta Milli Savunma Bakanlığı binası yapımı gerçekleştirilecek.

#4
Foto - Kuvvet Komutanlıkları, etaplar halinde ve sırasıyla yeni karargah inşa edildikçe buraya taşınacak.

Kuvvet Komutanlıkları, etaplar halinde ve sırasıyla yeni karargah inşa edildikçe buraya taşınacak.

#5
Foto - Dünyanın en büyük askeri harekat merkezi Pentagon'a rakip olacağı belirtilen yeni TSK ve bakanlık karargahı, gelecekteki savaş konseptini de dikkate alan, bir nükleer savaşta dahi içerisinde harekâtın yönetileceği bir harekat merkezi olacak.

Dünyanın en büyük askeri harekat merkezi Pentagon'a rakip olacağı belirtilen yeni TSK ve bakanlık karargahı, gelecekteki savaş konseptini de dikkate alan, bir nükleer savaşta dahi içerisinde harekâtın yönetileceği bir harekat merkezi olacak.

#6
Foto - İşte Ay Yıldız Karargah

İşte Ay Yıldız Karargah

#7
Foto - İşte Ay Yıldız Karargah

İşte Ay Yıldız Karargah

#8
Foto - İşte Ay Yıldız Karargah

İşte Ay Yıldız Karargah

#9
Foto - İşte Ay Yıldız Karargah

İşte Ay Yıldız Karargah

#10
Foto - İşte Ay Yıldız Karargah

İşte Ay Yıldız Karargah

#11
Foto - İşte Ay Yıldız Karargah

İşte Ay Yıldız Karargah

#12
Foto - İşte Ay Yıldız Karargah

İşte Ay Yıldız Karargah

#13
Foto - İşte Ay Yıldız Karargah

İşte Ay Yıldız Karargah

#14
Foto - İşte Ay Yıldız Karargah

İşte Ay Yıldız Karargah

#15
Foto - İşte Ay Yıldız Karargah

İşte Ay Yıldız Karargah

#16
Foto -

#17
Foto -

#18
Foto - İşte Ay Yıldız Karargah

İşte Ay Yıldız Karargah

#19
Foto - İşte Ay Yıldız Karargah

İşte Ay Yıldız Karargah

#20
Foto - İşte Ay Yıldız Karargah

İşte Ay Yıldız Karargah

Mustafa İslamoğlu’na Müfit Yüksel’den ‘Atatürk’ ayarı: İhtirasların seni nerelere savurdu!
Gündem

Mustafa İslamoğlu’na Müfit Yüksel’den ‘Atatürk’ ayarı: İhtirasların seni nerelere savurdu!

İlahiyatçı yazar Mustafa İslamoğlu’nun saçtığı fitneye sosyolog Müfit Yüksel’den ‘ayar’ niteliğinde cevap geldi. Birçok kez Ehli Sünnet’e ay..
İda Kasırgası vurdu! ABD'de Vali'den kritik açıklama
Dünya

İda Kasırgası vurdu! ABD'de Vali'den kritik açıklama

ABD'nin güney eyaleti Louisiana'yı etkisi altına alan İda Kasırgası nedeniyle en az bir kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, Vali John..
Şarkıcı Doğuş ölümden döndü! 1 dakika ile hayata tutundu
Gündem

Şarkıcı Doğuş ölümden döndü! 1 dakika ile hayata tutundu

Şarkıcı Doğuş ölümden döndü! Ailesi ile birlikte tekne turuna çıkan Doğuş, az kalsın canından oluyordu. Tüpsüz dalış yaparken vurgun yiyen D..
'Hiç kimsenin Erdoğan'ı sırtından hançerlemeye hakkı yok!'
Siyaset

'Hiç kimsenin Erdoğan'ı sırtından hançerlemeye hakkı yok!'

Yeni Akit Youtube kanalına konuşan Gazeteci Fatih Uğurlu, AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz ile trafik polisi arasında yaşanan ..
Koronavirüs aşısı olan Putin'den açıklama
Dünya

Koronavirüs aşısı olan Putin'den açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüs aşısı Sputnik V ile aşılandıktan sonra antikor göstergelerinin iyi düzeyde olduğunu söyledi..
Taliban'dan Türk askeri itirafı
Dünya

Taliban'dan Türk askeri itirafı

Taliban'ın Uyuşturucuyla Mücadele Merkezi Başkanı Hacı Molla Fakir, ülkedeki son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, 'Gönlümüz Türkiye i..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay