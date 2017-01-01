İşte tüm zamanların en çok satan telefon modeli (iPhone'u geride bıraktı)
Teknoloji devlerinin gelirlerinde aslan payına sahip olan akıllı telefonlar Apple, Samsung, Huawei gibi şirketlerin en çok gelir sağladığı alanlardan biri. Peki bugüne kadar en çok satan cihaz bakın hangi model?
İşte iPhone ve Samsung'un modellerini geride bırakan tüm zamanların en popüler telefonu...
20- Galaxy S3 Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung’un 2012 yılında piyasaya sürdüğü Galaxy S3, 60 milyona yakın bir grafik yakaladı.
19- Motorola StarTAC 1996 yılında piyasaya sürülen Motorola StarTAC, yaklaşık 60 milyon sattı.
18- iPhone 4S Apple'ın 2011’de piyasaya sürdüğü ve Siri’ye sahip ilk iPhone modeli olarak dikkat çeken iPhone 4S 60 milyondan fazla sattı.
17- Nokia 5130 Finlandiya merkezli şirketin 2007’de satışa sunduğu Nokia 5130, 65 milyon sattı.
16- iPhone 5 Apple’ın 2012 yılında piyasaya sürdüğü ve ilk defa ekranı büyüttüğü model olan iPhone 5, 12 ayda 70 milyon adet sattı.
15- Nokia 6010 2004 yılında satışa çıkan Nokia 6010, 75 milyon sattı.
14- Galaxy S4 2013 yılında satışa sunulan Galaxy S4, 80 milyon satarak o yıl Samsung’un kendi rekorunu kırdı.
13- Nokia 1208 2007 yılında piyasaya sürülen Nokia1208, 100 milyondan fazla sattı.
12- Nokia 3310 2000 yılında piyasaya sürülen Nokia 3310 126 milyon adet sattı.
11- Motorola RAZR V3 2004 yılında raflardaki yerini alan Motorola RAZR V3 130 milyon adet sattı.
10- Nokia 1600 2006 yılında piyasaya sürülen Nokia 1600, 130 milyondan fazla sattı.
9- Nokia 2600 Şirketin 2004 yılında piyasaya sürdüğü Nokia 2600 135 milyon adet sattı.
8- Samsung E1100 2009 yılında piyasaya sürülen Samsung E1100, yaklaşık 150 milyon adet sattı.
7- Nokia 5230 2009 yılında raflardaki yerini alan Nokia 5230, 150 milyondan fazla sattı.
6- Nokia 6610 2003 yılında piyasaya sürülen Nokia 6610, 150 milyondan fazla sattı.
5- Nokia 1200 2007 yılında raflardaki yerini alan Nokia 1200 150 milyondan fazla sattı.
4- Nokia 3210 1999 yılında piyasaya sürülen Nokia 3210,150 milyondan fazla sattı.
3- iPhone 6 ve 6 Plus 2014 yılında satışa sunulan iPhone 6 ve 6 Plus 220 milyon adet sattı.
2- Nokia 1110 2005 yılında satışa sunulan Nokia 1110, yaklaşık 250 milyon adet sattı.
1- Nokia 1100 2003 yılında raflardaki yerini alan Nokia 1100, 250 milyondan fazla sattı.