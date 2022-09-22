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Teknoloji-Bilişim
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İşte Togg'un tahmini fiyatı

2022-09-22 22:12:49
İşte Togg'un tahmini fiyatı

Türkiye'nin büyük hamlesi olan Togg'un fiyatıyla ilgili merakla beklenen detay ortaya çıktı.

#1
Foto - İşte Togg'un tahmini fiyatı

Cumhuriyetin ilanının yıl dönümünde 29 Ekim’de Bursa’nın Gemlik ilçesinde bulunan Togg fabrikasının açılışı yapılacak ve Togg üretim bandından inecek

#2
Foto - İşte Togg'un tahmini fiyatı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Togg'un fiyatıyla ilgili önemli bir ipucu vermişti.

#3
Foto - İşte Togg'un tahmini fiyatı

Togg C- SUV'un fiyatıyla ilgili tahmini rakam belli oldu.

#4
Foto - İşte Togg'un tahmini fiyatı

Cumhuriyetin ilanının yıl dönümünde 29 Ekim’de Bursa’nın Gemlik ilçesinde bulunan Togg fabrikasının açılışı yapılacak ve Togg üretim bandından inecek. 29 Ekim’e az bir zaman kaldı. Fabrika neredeyse tamamlanma aşamasına gelmiş durumda.

#5
Foto - İşte Togg'un tahmini fiyatı

Bakan Varank konuyla ilgili olarak ''Doğru zamanda doğru teknolojiye yatırım yaptık'' dedi ve en önemli özelliği de fikri mülkiyet hakkının bize ait olduğunu söyledi.

#6
Foto - İşte Togg'un tahmini fiyatı

Bakan Varank aracın koltuklarının deri olmayacağını ve vegan olacağını söyledi. Hayvanlara zarar verilmeden koltuklar yapılmış olacak.

#7
Foto - İşte Togg'un tahmini fiyatı

Bakan Varank, ''Şirket politikası gereği hayvanlara zarar vermek istemeyen bir girişim olacak” ifadelerini kullandı. Bu anlamda sektörde Togg öncü olacak gibi duruyor.

#8
Foto - İşte Togg'un tahmini fiyatı

Bakan Varank, Türkiye’de 81 ilde altyapı çalışmalarının sürdüğünü söyledi. 1500 şart istasyonunun kurulması noktasında çalışmaların hızlı bir şekilde sürdüğünü belirtti. TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş da C-SUV'un fiyatıyla da ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

#9
Foto - İşte Togg'un tahmini fiyatı

Karakaş, "Pazara çıktığımızda karşımızda elektrikli araçtan çok C segmentindeki içten yanmalı SUV araçlar olacak. Dolayısıyla bizim fiyat açısından da onlarla rekabet edebiliyor olmamız lazım" dedi.

#10
Foto - İşte Togg'un tahmini fiyatı

TOGG fiyatıyla da içten yanmalı C-SUV'larla rekabet edecek İçten yanmalı rakiplerine karşı teknolojik olarak daha üstün olan Togg C-SUV'un tahmini Türkiye fiyatı belli oldu.

#11
Foto - İşte Togg'un tahmini fiyatı

Togg'un fiyatının Türkiye'de satılan ve büyük ilgi gören içten yanmalı C-SUV'lar Opel Grandland X, Peugeot 3008, Volkswagen Tiguan, Hyundai Tucson ve Nissan Qashqai'nin fiyatına yakın olması bekleniyor.

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