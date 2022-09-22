2022-09-22 22:12:49 İşte Togg'un tahmini fiyatı
Türkiye'nin büyük hamlesi olan Togg'un fiyatıyla ilgili merakla beklenen detay ortaya çıktı.
Türkiye'nin büyük hamlesi olan Togg'un fiyatıyla ilgili merakla beklenen detay ortaya çıktı.
Cumhuriyetin ilanının yıl dönümünde 29 Ekim’de Bursa’nın Gemlik ilçesinde bulunan Togg fabrikasının açılışı yapılacak ve Togg üretim bandından inecek
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Togg'un fiyatıyla ilgili önemli bir ipucu vermişti.
Togg C- SUV'un fiyatıyla ilgili tahmini rakam belli oldu.
Cumhuriyetin ilanının yıl dönümünde 29 Ekim’de Bursa’nın Gemlik ilçesinde bulunan Togg fabrikasının açılışı yapılacak ve Togg üretim bandından inecek. 29 Ekim’e az bir zaman kaldı. Fabrika neredeyse tamamlanma aşamasına gelmiş durumda.
Bakan Varank konuyla ilgili olarak ''Doğru zamanda doğru teknolojiye yatırım yaptık'' dedi ve en önemli özelliği de fikri mülkiyet hakkının bize ait olduğunu söyledi.
Bakan Varank aracın koltuklarının deri olmayacağını ve vegan olacağını söyledi. Hayvanlara zarar verilmeden koltuklar yapılmış olacak.
Bakan Varank, ''Şirket politikası gereği hayvanlara zarar vermek istemeyen bir girişim olacak” ifadelerini kullandı. Bu anlamda sektörde Togg öncü olacak gibi duruyor.
Bakan Varank, Türkiye’de 81 ilde altyapı çalışmalarının sürdüğünü söyledi. 1500 şart istasyonunun kurulması noktasında çalışmaların hızlı bir şekilde sürdüğünü belirtti. TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş da C-SUV'un fiyatıyla da ilgili açıklamalarda bulunmuştu.
Karakaş, "Pazara çıktığımızda karşımızda elektrikli araçtan çok C segmentindeki içten yanmalı SUV araçlar olacak. Dolayısıyla bizim fiyat açısından da onlarla rekabet edebiliyor olmamız lazım" dedi.
TOGG fiyatıyla da içten yanmalı C-SUV'larla rekabet edecek İçten yanmalı rakiplerine karşı teknolojik olarak daha üstün olan Togg C-SUV'un tahmini Türkiye fiyatı belli oldu.
Togg'un fiyatının Türkiye'de satılan ve büyük ilgi gören içten yanmalı C-SUV'lar Opel Grandland X, Peugeot 3008, Volkswagen Tiguan, Hyundai Tucson ve Nissan Qashqai'nin fiyatına yakın olması bekleniyor.
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